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 Політика України
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Все про:Зеленський (2685) дипломати (228) Герасимов (197)

 Зеленський міг позбавити мене дипломатичного рангу за критичні виступи проти теперішньої влади в Раді, - Герасимов

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Артур Герасимов висловив припущення, що президент Володимир Зеленський міг позбавити його дипломатичного рангу через критичні виступи у Верховній Раді.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

"Як на мене, це дивно. І тільки одне питання виникає, чи не пов'язано це з моїми критичними виступами на останніх засіданнях Верховної Ради проти рішень монобільшості, нинішньої влади", - заявив Герасимов.

Він зазначив, що ці звання п'ятий президент Петро Порошенко присвоїв "у повній відповідності до українського законодавства і законів про дипломатичну службу".

Герасимов зазначив, що вже чотири роки обіймає офіційну посаду в керівних органах у Парламентській асамблеї ОБСЄ. Він був обраний у 2016 році і після того одноголосно переобирається на цю посаду.

"Коли це сталося - це не було особисто для Герасимова, це визнання заслуг всієї делегації українського парламенту в Парламентській асамблеї ОБСЄ. Тому що вона справді потужно працювала. Так само, як було визнано, наскільки потужно працювала українська делегація в Парламентській асамблеї Ради Європи", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову, також дипломатичного рангу позбавлений ексдепутат "Народного фронту" Георгій Логвинський.

Також читайте: Наш аналіз свідчить про те, що законопроекти від "Слуги народу" ведуть країну до авторитарної моделі держави, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147748
 
   
 Топ коментарі
 
Это связано с твоей некомпетентностью и жадностью.
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А где ты учился на дипломата? В институте имени воровского на факультете карманной тяги?
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Это лозунг прошедшей пятилетки.
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Герасимов вел успешные дипломатические переговоры с Безлером? За это ему Порошенко дал дипломатический ранг?
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херасимов ты не дипломат. а бандит. дружок безлера и свынохряка. с мордой трансвестита
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Вождь зебилов - обычный, мелочный, фюрер, начинающий диктатор, злобный карлик со своими комплексами.. его поступки последних нескольких месяцев позволяют всё отчётливее проанализировать это недоразумение.. обладающее неограниченой властью Это может быть большой проблемой для окружающих, 73%-ных в том числе, хотя пока что они беззаботно резвятся у телевизора с кварталом и сватами..
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