 Пресконференція Романа Сущенка та його адвоката Марка Фейгіна. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до МосквиИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3147746
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Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
+1
Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
+1
і цей "по сємєйним дєлам" в москву поперся
АфрикуМосковию гулять - ЧК может загрести без причин.
Но у него сейчас статус правозащитника.