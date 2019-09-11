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 Політика України, Суспільство
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Все про:Фейгін (387) Сущенко (453)

 Пресконференція Романа Сущенка та його адвоката Марка Фейгіна. ВIДЕО

Український журналіст і звільнений заручник Кремля Роман Сущенко та його адвокат Марк Фейгін дають першу пресконференцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147746
 
 
 Топ коментарі
 
Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
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Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
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і цей "по сємєйним дєлам" в москву поперся
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Фейген трепло и не адвокат! Неадекватный человек - это ДА!
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Не ходите дети в Африку Московию гулять - ЧК может загрести без причин.
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шоп не було нових політв'язнів потібен рів з крокодилами і припинити відносини з мордором!!!
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не поможет хохлокацапы (это даже хуже кацапа) всех крокодилов перекусают и воду выпьют лишь бы в кацапию прорваться
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Почему-то не нравятся мне эти Рома и Марик.
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я не заметил у Сущенко такого гонора,как у Сенцова.нормальный интеллегентный мужик.
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Так Фейгина вроде лишили статуса адвоката.
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Так и есть,-https://www.svoboda.org/a/29630941.html
Но у него сейчас статус правозащитника.
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і цей "по сємєйним дєлам" в москву поперся
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