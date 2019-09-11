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 Політика України
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Все про:прес-конференція (80) Сущенко (453)

 Сущенко подякував Порошенку, Зеленському і Макрону за зусилля щодо його звільнення

Журналіст Роман Сущенко подякував президентам Володимиру Зеленському, Петру Порошенку і президенту Франції Емманюелю Макрону за своє визволення.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора я бачився з Порошенком, сподіваюся, ще побачуся з Зеленським. Також хочу подякувати Емманюелю Макрону, який безпосередньо був задіяний в переговорах про моє звільнення", - сказав він.

Крім того, Сущенко подякував українським дипломатам, консулам у РФ за те, що працювали над питанням його звільнення.

Він також висловив подяку журналістам - за те, що тримали питання бранців в центрі уваги, і всім людям, що виходили на його підтримку, а також своїй сім'ї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пресконференція Романа Сущенка та його адвоката Марка Фейгіна. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Зазначимо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці в фейсбук про зустріч з Романом Сущенком.

"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома. Добре пам‘ятаю листи Романа, які я отримував, коли він перебував у кремлівських застінках. Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - написав він.

Сущенко подякував Порошенку, Зеленському і Макрону за зусилля щодо його звільнення 01

"Новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу. Бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України.

Впевнений, прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: "Вітаємо на рідній землі!"

Сущенко подякував Порошенку, Зеленському і Макрону за зусилля щодо його звільнення 02

Фото: Порошенко/Facebook

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Сущенко подякував Порошенку, Зеленському і Макрону за зусилля щодо його звільнення 03

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147745
 
   
 Топ коментарі
 
отмародерил вас в хвост и гриву, отбарыжил вдоль и попрек, назубажилил вам на голову целую кучу....а про геноцид впервые попалось! куда тебя отгенацидил?
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а ну да, цього ж сватах не було. то і звідки вам то знати...
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А може Сущенку краще знати, ніж тобі?
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Ти падлошенка подякуй за геноцид українців ідіоте
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« По Женевской Конвенции врач может применять оружие только в целях личной защиты и защиты раненых. »

лікуйся.
І подякуй Женевській Конвенції.
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а ***** это Сученко ещё при расставании на лубянке поблагодарил???
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отмародерил вас в хвост и гриву, отбарыжил вдоль и попрек, назубажилил вам на голову целую кучу....а про геноцид впервые попалось! куда тебя отгенацидил?
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хреново тебя отгеноцидили,малорос - не порядок...
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Прахоботы, радуйтесь. Порошенко кто-то добрым словом вспомнил...
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та Зе бобиків крутитиме від цього знатно. вони ж вищать шо парашенко нічого не робив, а лише піарився
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Слава Порошенку! АрміяМоваВіра! Томос нам в поміч. Дякуємо Петру Олексійовичу!
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Ну у вас другие лозунги :Жрать, спать, срать. Поэтому эти вам чужды.
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Дякуєму тобі, Петро! За п'ять років гривня зміцнилась в три рази, суди потужно реформовані, наша армія найсильніша у Європі, АТО закінчили за декілька тижнів. Гіп-гіп, ура Петрові!
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Подякуй йому що спілкуєшься без остраху рідною мовою і живешь в Україні, а не кадировцям дупи лижешь в новоросіі.
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Треба негайно скидати зеленого клована, він продав Украіну. Я уже іду на Майдан, взяв з собою палатку. Хто зі мною?
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А порох якым боком, сидел бы ты еще долго при порошенку. Он бы еще ЗВЕЗДЕЛ лет 5, как тебя там удержуют УЗУРПАТОРЫ. Повезло тебе.
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а ну да, цього ж сватах не було. то і звідки вам то знати...
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да то кацап)спалился - у него до сих пор визы
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От урод. Если бы не наши бойцы которые захватили Цемаха и которые погибли и стали инвалидами сидеть бы тебе на рашистской тюрьме еще 20 лет под общую озабоченность Макрона, Меркель и Парашенка с Зеленским
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Срущенко не в курсе что его обменяли на росийских пленных а не освободили?
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Як би Сущенко знав, що його виміняли на таки раша п*********сів, як ти, то він би погидував йти на такий обмін.
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Пропутінські шакали вже накинулись на цих людей. Бо ж виявляється, що визволені є патріотами України. А по класифікаціїї шакалів - порохоботи.
Мразота, вже почала атаку на них.
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А Порошенко то причем к освобождению, благодаря ему и его риторике украинцев захватывали и удерживали.
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Вчи українську мову кацапський йолопеґа. В українській на "ВИ" спілкуються з незнайомцями.
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Алень Геннадий который оставил комент на русском советует учить язык тому кто написал коммент на украинском😂 Трускавец заканчивал?
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Странно.Почему Сущенко не поблагодарил всех тех воинов(живых и погибших),что обменный материал для него добывали?Их надо благодарить в первую очередь.Без них на кого бы тебя меняли?
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хочу поблагодарить Эмманюэля Макрона, который непосредственно был задействован в переговорах о моем освобождении", - Источник: https://censor.net.ua/n3147745
.Макрон и есть ваш освободитель . Зюзя тут вообще " левый " , - не при делах . Ему позволили заняться лишь деталями освобождения пленных , да попиариться а этом . А всё основное решилось на встрече х.йла с Макроном .
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Вчи українську мову кацапський йолопеґа. В українській на "ВИ" спілкуються з незнайомцями.
Тільки з кацапами по кацапські на "ТИ".
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Тебе только одну, фразу доверили в коменты вставлять? 😂
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С такими хамами на ты,и на украинском языке-это большая честь.С хамами- только в третьем лице.Например- "оно",т,е, Гена.
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все верно. А причем здесь Порошенко??? При нем наоборот все в плен к русским и ополченам попадали, кроме Гади никого не освободили.
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Админ напрасно ты так, слишком уже красноречиво подыгрываешь троллям эРэФэшным. Каж падлу, которая против Украины - в СПАМ.
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