 Сущенко подякував Порошенку, Зеленському і Макрону за зусилля щодо його звільнення

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Вчора я бачився з Порошенком, сподіваюся, ще побачуся з Зеленським. Також хочу подякувати Емманюелю Макрону, який безпосередньо був задіяний в переговорах про моє звільнення", - сказав він.

Крім того, Сущенко подякував українським дипломатам, консулам у РФ за те, що працювали над питанням його звільнення.

Він також висловив подяку журналістам - за те, що тримали питання бранців в центрі уваги, і всім людям, що виходили на його підтримку, а також своїй сім'ї.

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Зазначимо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці в фейсбук про зустріч з Романом Сущенком.

"Велика честь для мене і особлива радість потиснути руку Роману Сущенку і нарешті привітати його вдома. Добре пам‘ятаю листи Романа, які я отримував, коли він перебував у кремлівських застінках. Вони надихали мене не припиняти боротьбу, а Роман і його дружина Анжела стали прикладом справжньої мужності, яку вони продемонстрували всьому світу. Неймовірно щасливий сьогодні подякувати за те, що у їх серцях завжди була Україна", - написав він.

"Новини про звільнення українців з російських тюрем та їх повернення додому багато українців сприйняли як власну перемогу. Бо життя і здоров‘я наших патріотів для нас завжди на першому місці. На відміну від Росії, де невідомо куди зникають ті, кого привезли з України.

Впевнений, прийде час, і усі, хто зараз лишається заручниками Кремля, повернуться додому і почують омріяне: "Вітаємо на рідній землі!"

Фото: Порошенко/Facebook

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Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".