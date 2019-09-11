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 Політика України
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Все про:ПДЧ (9) членство в НАТО (238) Сюмар (155) Кулеба Дмитро (124)

 Якщо Україна не наполягатиме на отриманні плану дій щодо членства в НАТО - це означатиме згортання євроатлантичної інтеграції, - Сюмар

Україна має наполягати на отриманні ПДЧ щодо членства в НАТО, адже відхід від співпраці з Альянсом означатиме повернення до сфери впливу Росії.

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Сюмар пригадала події осені 2013 року, коли на Майдан вийшла молодь, представники середнього класу і вони протестували проти двох принципових речей: згортання європейського та євроатлантичного курсів Януковичем, повернення України в сферу Росії і протестували проти узурпації влади.

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"Нашу фракцію хвилюють процеси, які відбуваються у сфері європейської, а особливо, євроатлантичної інтеграції. Ті заяви, які ми почули вчора від віцепрем’єра з питань європейської інтеграції, про те, що Україна не буде наполягати на отриманні плану дій членства в НАТО. Це, певною мірою, означає згортання євроатлантичної інтеграції України. Також ми бачимо і опосередковані сигнали такого згортання. Є сигнали про те, що інструкторів НАТО вже відкликають із зони розмежування", - зауважила політик.

Народний депутат під час виступу підкреслила, що Північноатлантичний альянс стане гарантією безпеки України.

"НАТО для України - це не просто безпековий блок, це не просто якась далека перспектива. НАТО для Україні - це єдиний спосіб гарантувати безпеку кожному українцю у протистоянні з ядерним сусідом, і агресором, який анексував Крим, окупував частину української території на сході - Росією. Якщо ми сьогодні відійдемо від співпраці з НАТО, якщо ми відмовимося від отримання ПДЧ, це позначатиме, що Україна знову готова потрапити до сфери впливу Росії", - наголосила парламентар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147743
 
   
 Топ коментарі
 
Какое НАТО, вы о чем? Протрите глаза, народ проголосовал за замирение, люди устали от войны, хотя и в глаза ее не видели, в отличии от тех немногих кто упиратся сейчас на востоке. Это когда скулатая морда с автоматом зайдет в конкретный дом, и скажет, ...хохлы на выход..., вот тогда начнутся всхлипы и вздохи, но будет поздно...
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какая НА# ЕВРОинтеграция, у нас началась деЖИДализация сРаны.
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какая НА# ЕВРОинтеграция, у нас началась деЖИДализация сРаны.
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Соевые настаивали?Они отговаривались что Украина ещё не готова
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Вы не поверите! Достаточно было написать заявление и иметь поддержку большинства населения.
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Недостаточно. Об этом неоднократно заявляли представители стран НАТО.

"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем.
Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике...
В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.

Источник: https://censor.net.ua/n3129395
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Портмошенко давно переміг корупцію, прекращайте тут мені.
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Не тільки в польщі. Навіть в штатах вона є.
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"Аргумент" злодіїв, хапуг та їх лакеїв.
Але варто запитати одного, двох, сотню поляків, чи дають вони хабаря в пологовому будинку, в дитсадку, в школі, ВУЗі, чи дають поліцейському, митнику, в лікарні, сантехніку, санітарній інспекції, в міськраді, - і їх реакція дасть відповіді на всі питання.
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Судячи з того, що багато українців працюють в Польщі нелегально, досить велика частина поляків порушує закон, як ті, хто їх наймає, так і ті, хто цього "не помічає", але мав би відповідно своїх посадових обов'язків.
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Лол какие ольгинские забавные... ещё они забавно висели бы на столбах и покачивались в такт порывам ветра.
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Надо было перед выборами сериалы снимать, а не защитой страны заниматься, а теперь что, " Сваты" рулят.
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Украина-это ты. Вот и настаивай, кто тебе не дает. Лет, так из 20, это вы МОГЕТЕ.
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Вся ригівська рать. Зараз вони зажопники. Це коли вони зірвали голосування за вступ до НАТЬІ
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Какое НАТО, вы о чем? Протрите глаза, народ проголосовал за замирение, люди устали от войны, хотя и в глаза ее не видели, в отличии от тех немногих кто упиратся сейчас на востоке. Это когда скулатая морда с автоматом зайдет в конкретный дом, и скажет, ...хохлы на выход..., вот тогда начнутся всхлипы и вздохи, но будет поздно...
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Виселяє така ж шпана як і нинішня криворізька.
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Нее, шпана игралась в учредительное собрание и демократию, а потом пришли конкретные перцы, пообещали землю крестьянам , фабрики рабочим, и мир народам, а когда болваны поняли что их обманули, выписали всем без разбору, по 9 граммов свинца між очі...
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Ничего не поздно, капраз самое то что им нужно - петь песни про тяжку долю.
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Да-да, "когда будут бить, будут плакать"(С)
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Цікаво, а в нато беруть країни у яких відкриті територіальні спори?)

Відповідь - ні... Доки не буде крапки у питанні Криму, не буде і нато...

А свинки пепи все лають і лають...
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Ветерок подувает, а ольгинские качаются туда-сюда, туда-сюда.. это прекрасно.
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Не спорю. І мені подобається картина де ольгінець на вербі бовтається за ноги підвішений...
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Кацапські побрехеньки. У Греції і Турції спір за Кіпр з давніх давен.
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Є одним з найстаріших членів Північноатлантичного альянсу - разом з Туреччиною вона приєдналася до блоку 18 лютого 1952 року, через три роки після підписання Північноатлантичного договору. 14 серпня 1974 року, на фоні загострення кіпрської кризи, прем'єр-міністр Греції Константінос Караманліс заявив про вихід Греції з військової організації НАТО, мотивуючи цей крок нездатністю блоку перешкодити збройному конфлікту між Грецією і Туреччиною. Згодом антизахідні і антиамериканські настрої в країні поступово зійшли нанівець, і у 1980 році Греція повернулася до участі у військовій організації альянсу
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Зачем, если это не нужно ни зеленскому и тем более тем кто за него голосовал . Это рабы России
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Если Украина не будет/ Не будет. Украина сейчас -это Коломойский. А он озабочен выполнением совсем другого плана-плана завладения украинской землёй мировым еврейским капиталом.
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Про НАТО надо забыть минимум на 5 лет,если зелю раньше вперёд ногами не вынесут.
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Где настаивать? План действий по членству в НАТО или есть, или его нет. А если есть - то его или выполняют, или выполняют частично, или совсем не выполняют.
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Так Кулеба уже заявил, что Украина не будет настаивать. Со всеми вытекающими.
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"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
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Сюмар так стремилась в НАТО, но никто не знал об этом .
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А почитать первоисточник - что именно говорил Кулеба о ПДЧ уровень грамотности не позволяет?
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Народ должен понять одну простую вещь - либо Украина будет в НАТО, либо Украины не будет. Россия Украину в покое не оставит, нужна коллективная защита.
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Нарід вже вирішив що Україна йому не потрібна 73 відсотками.
Йому потрібна ковбаса по 2.2, газ безкоштовний, і по три евробляхи на носа.
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Посмотрим. Один Евроинтеграцию не захотел подписывать - пришлось бежать.
А Зе не сбежит, не дадим.
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Українці віддали законодавчу владу сателітам Кремля, а це означає лишень одне - їм своя Держава не потрібна. Але прикол в тому,що саме Сюмар і такі як вона переконала їх в цьому. Факт від якого не втікти - Порох привів до влади Слуг і новообраного. Вибори пройшли під гаслом - "Будь як , але не так " , що свідчить про недорозвиненість "пересічних" , нажаль , при чому вибір був великий , і не лише гастролерів а українців.
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Отказ от движение в НАТО - это отказ от безопасности, а в настоящей ситуации это означает фактический отказ от гарантий независимости Украины. Очевидно,что для Зеленского и его шпаны гарантия независимости Украины и прочный мир на ее земле это неважно, главное для них не "раздражать" московского узурпатора и надеяться на его "милость". Они надеются на мир с Россией исключительно за счет уступок узурпатору, за счет его "милости". Какая это "милость" ***** пускай узнают у бойцов с передовой.
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Украина уже не настаивает, ибо украинский "пипл" избрал"зе", который не будет настаивать на вступлении Украины в Нато И референдум он не проведет(рашист запретил)но "зе слуга кремлевский" настаивает к возврату к насильнику и оккупанту мацковскому
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Зеленский:
Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.
Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html

Что вы хотите от человека с комплексами ущербности?
Попросить прощения у Кадырова - это еще куда ни шло.
А проситься в НАТО - комплекс не позволяет
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Фактический отказ от движения в НАТО -это преступление Зеленского и его банды перед украинским народом, перед всей Украиной и перед будущими поколениями.
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