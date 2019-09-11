 Якщо Україна не наполягатиме на отриманні плану дій щодо членства в НАТО - це означатиме згортання євроатлантичної інтеграції, - Сюмар

Про це з трибуни Верховної Ради заявила народний депутат фракції "Європейської Солідарності" Вікторія Сюмар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Сюмар пригадала події осені 2013 року, коли на Майдан вийшла молодь, представники середнього класу і вони протестували проти двох принципових речей: згортання європейського та євроатлантичного курсів Януковичем, повернення України в сферу Росії і протестували проти узурпації влади.
"Нашу фракцію хвилюють процеси, які відбуваються у сфері європейської, а особливо, євроатлантичної інтеграції. Ті заяви, які ми почули вчора від віцепрем’єра з питань європейської інтеграції, про те, що Україна не буде наполягати на отриманні плану дій членства в НАТО. Це, певною мірою, означає згортання євроатлантичної інтеграції України. Також ми бачимо і опосередковані сигнали такого згортання. Є сигнали про те, що інструкторів НАТО вже відкликають із зони розмежування", - зауважила політик.
Народний депутат під час виступу підкреслила, що Північноатлантичний альянс стане гарантією безпеки України.
"НАТО для України - це не просто безпековий блок, це не просто якась далека перспектива. НАТО для Україні - це єдиний спосіб гарантувати безпеку кожному українцю у протистоянні з ядерним сусідом, і агресором, який анексував Крим, окупував частину української території на сході - Росією. Якщо ми сьогодні відійдемо від співпраці з НАТО, якщо ми відмовимося від отримання ПДЧ, це позначатиме, що Україна знову готова потрапити до сфери впливу Росії", - наголосила парламентар.
"В том, что касается евроатлантических устремлений Украины, мы решительно ее поддерживаем.
Еще надо много сделать во всех секторах - в укреплении демократических институтов в борьбе с коррупцией, в экономике...
В части отношений с НАТО - также должны быть усилия по достижению совместимости и реформированию оборонного сектора, как и продолжение вклада в общую безопасность в Европе", - добавил спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер.
Источник: https://censor.net.ua/n3129395
Але варто запитати одного, двох, сотню поляків, чи дають вони хабаря в пологовому будинку, в дитсадку, в школі, ВУЗі, чи дають поліцейському, митнику, в лікарні, сантехніку, санітарній інспекції, в міськраді, - і їх реакція дасть відповіді на всі питання.
Відповідь - ні... Доки не буде крапки у питанні Криму, не буде і нато...
А свинки пепи все лають і лають...
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E
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Сюмар так стремилась в НАТО, но никто не знал об этом .
Йому потрібна ковбаса по 2.2, газ безкоштовний, і по три евробляхи на носа.
А Зе не сбежит, не дадим.
Надо ли нам в ЕС и НАТО? Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.
Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html
Что вы хотите от человека с комплексами ущербности?
Попросить прощения у Кадырова - это еще куда ни шло.
А проситься в НАТО - комплекс не позволяет