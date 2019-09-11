 ДСНС від початку року знищила понад 42 000 вибухонебезпечних предметів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт ДСНС.

Зазначається, що лише 10 вересня здійснено 47 виїздів, під час яких виявлено 200 боєприпасів, у тому числі 1 авіаційну бомбу.

"Найчастіше, на небезпечні знахідки натрапляють громадяни під час відпочинку на природі, або господарських робіт", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про те, що тривають роботи з розмінування звільнених територій Донецької і Луганської областей.

"Так, упродовж 10 вересня підрозділами ДСНС України на території Донецької області, де триває ООС, було обстежено 5,49 га території та виявлено і вилучено 12 ВНП. На Луганщині цього ж дня піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 0,33 га території області, де було виявлено та вилучено 88 одиниць вибухонебезпечних предметів", - зазначають рятувальники.

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ДСНС просить громадян дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами. Так, в держслужбі нагадали, що до підозрілого предмету не можна торкатися. Його не можна пересувати, заливати рідинами, засипати ґрунтом і накривати чим-небудь.

"Пам'ятайте, що в разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити про це по телефону "101" або "10 ", і в жодному разі не намагатися самостійно ідентифікувати знайдені боєприпаси", -кажуть у службі.