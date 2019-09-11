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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (5644) Конституція (303) приватизація (137)

 Рада внесла зміни до закону про приватизацію

Верховна Рада затвердила зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна", усунувши в ньому неточність, яка суперечила Конституції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За цей закон проголосувало 313 депутатів.

Автори закону зазначають, у чинному законі про приватизацію державного та комунального майна міститься норма про те, що депутати мають створювати комісію з питань приватизації. Однак ця норма суперечить Конституції.

"Cтаття 9 Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна" суперечить Конституції України, зокрема її статтям 85 та 89, за якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної Ради України не віднесено", - пояснюють автори закону.

Цей закон набуде чинності після того, як його підпише спікер та президент, а також опублікують в офіційних ЗМІ парламенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велику приватизацію розблоковано, - Герус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147741
 
 
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Зелені готуються роздерибанити все, що ще залишилося від України.
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Залишаться лохи голі і босі. Так їм і треба.
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Правильно. Давно пора потрогать за вымя сладкую парочку Ахметов-Порошенко.
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Бєня буде дерибанити те що залишилось?
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Теперь приватизировать государственное будут без комиссий.
Кто первый встал, того и тапки
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А какая разница, ВО время правления Порошенка - БЫЛИ комиссии, НУ И что, А тапочки первым одевал всегда Порошенко.
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