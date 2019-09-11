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 Політика України, За кордоном
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Все про:Молдова (481) обмін (502) Росія (19806) полонені (501)

 "Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку

Учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Петру Мельничуку не хочуть надавати політпритулок у РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує блогер Necro Mancer із посиланням на пост експомічниці кума Путіна Медведчука, прихильниці "русского мира" Оксани Шкоди.

Як випливає з повідомлення, в РФ Мельничука вважають "випадковою людиною" і відмовляються надавати політичний притулок. У підсумку, Мельничук за запитом про екстрадицію може бути виданий назад Україні, де справа проти нього все ще відкрита.

Випадкова людина: Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку 01

Петро Мельничук (12.07.1972) є громадянином Молдови українського походження. Відомий як фігурант справи "2 травня", учасник "Антимайдану", антиукраїнських мітингів в Одесі у травні 2014-го (разом з громадянами України Оленою Бобовою, Валерієм Пікаловим, Денисом Хитровим). Був затриманий у березні 2017 року за ст. 263 КК (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

За даними СБУ, Бобова, Пікалов, Хитров та Мельничук працювали в Одеській області під безпосереднім керівництвом головного розвідувального управління Генштабу РФ. За час своєї діяльності члени групи завербували деяких співробітників стратегічних підприємств і військових частин Півдня України, збирали службову інформацію, спостерігали за військовими об'єктами і переміщенням сил ЗСУ, а також збирали інформацію про громадських активістів в Одеській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мені пох#й. Я повернуся", - експерекладач Гройсмана Єжов, якого видали Росії. ВIДЕО

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Зі свого боку уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова висловила сподівання, що до кінця року Росія і Україна здійснять ще один обмін затриманими особами, уточнивши, що нині на території РФ перебувають 113 українських в'язнів, з яких 89 - кримські татари.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147740
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапы списки утверили, пущай разбираются...
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Может он штукатурить умеет, чё сразу отказываться?
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Будет болтаться, как г....в проруби! "Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 3218 Вот и работай Штирлицем у ГРУ... "Ходишь, ходишь в школу, а потом бац!.."
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Он как бы не причем, но данные отказался дать...
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Прикольно. Украина сплавила какого то левого мужика в рашку, теперь ей вернут его взад.
Кто хоть это такой?
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Который по делу проходил о сепарском одесском шашлыке....
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Кацапы списки утверили, пущай разбираются...
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Так если он гражданин Молдовы, то вроде бы туда его и надо вернуть. Хотя я хз во всех этих хитросплетениях. К тому же Украина выдала РФ многих своих же граждан.
Хрен ногу сломит разбираться в этом🙄
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Расея тебя бросит сынок - всегда, их народная поговорка.
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надо у голландцев спросить, мож им этот чук нужен?
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Ну один же отказался (как минимум). Сказал: пошли вы нахрен, отсижу здесь и буду жить спокойно.
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Может он штукатурить умеет, чё сразу отказываться?
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та да)вообще ни в чем не виноват - только в Одессе рюзьке мир хотел устроить...Возвращайте,зешмаркля его все одно выпустит
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С нашей стороны этот списки утверждал? "Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 4250
"Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 2166
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коментар відмічено як спам  
 
шобвыпонимале !!! шах и мат вам , зеляботы !

"Випадкова людина": Росія відмовляється надавати політичний притулок учаснику обміну полоненими, громадянину Молдови Мельничуку - Цензор.НЕТ 3766
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Ну так, сразу ж ніхто і не думав навіть казати що вони військовополонені, вони були порушниками, арештованими, нелегалами.
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На протязі 14 днів можуть вернути взад, коли немає пошкоджень, слідів використання ,ціле упакування, і є чек
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Может общество защиты животных ветеринарные паспортом поможет
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Расстреляйте его, кацапы, да и дело с концом. Чего его таскать через границу туда-сюда? Или батьке Лукашенке отдайте на расстрел, он имеет право.
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Наши молодцы,сообразили под шумок спихнуть как довесок.Совсем уж никчемный организм,если даже рашке не нужен.У нас минус один рот,зато от мокшаней своего человека вернули домой.
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