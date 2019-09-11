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 Політика України, Суспільство
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Все про:вакцина (155) ліки (300) закупівлі (140) Супрун Уляна (527)

 Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун

Ухвалений ВР законопроект №1076 "Про зміни в закон "Про державні закупівлі" може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбук  написала колишня глава МОЗ Уляна Супрун.

"Спостерігаючи за тим, як працює парламент останні тижні, складається враження, що у "вікно можливостей", про яке всі так багато говорять, хочуть викинути демократію. Ми маємо ситуацію, коли лише одна фракція може голосувати законопроєкти — без залучення опозиції. Але не без залучення чинного законодавства та здорового глузду", - написала вона.

За словами Супрун, народні депутати зробили крок до того, щоб позбавити українців життєво важливих ліків і вакцин. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект "Про зміни до Закону України "Про публічні закупівлі", забувши згадати міжнародні закупівлі. Завдяки цьому формату закупівель Україна вперше на 100% забезпечена вакцинами, передбаченими Календарем щеплень, а українці мають доступ до багатьох необхідних препаратів. Дія чинного законодавства дозволяє міжнародним організаціям здійснювати закупівлі до березня 2020, але виглядає, що це задалека перспектива для планування нового парламенту. http://bit.ly/2m99cHc

Вона підкреслила, що ця ситуація є наслідком того формату роботи, який обрав новий парламент, а точніше — політичне керівництво "Слуги народу".

"Депутати фракції "Слуги народу" внесли законопроєкт, який може позбавити медзаклади можливості брати участь у державно-приватному партнерстві. http://bit.ly/2lMkuRC, http://bit.ly/2majIxS. Це означає, що депутати хочуть позбавити українців нових лікарень, ремонтів у медзакладах, нового обладнання, надання діагностичних та інших сучасних послуг", - повідомила Супрун.

Ексглава МОЗ підкреслила, що державно-приватне партнерство — це ефективна модель, перевірена світовим досвідом. Вона дає змогу залучати фінансування з бізнесу в медицину. Сьогодні держава не має достатньо коштів, аби повністю оновити інфраструктуру в медицині. http://bit.ly/2kClg3d

Також читайте: Супрун звільнена за власним бажанням, - Зеленський відповів на петицію про керівника МОЗ. ДОКУМЕНТ

Наші міжнародні партнери, які допомагали будувати нову систему охорони здоров‘я, зокрема Світовий Банк, ЄБРР та IFC, давно радять змінити законодавство, аби спростити державно-приватне партнерство у медзакладах. Натомість — цей напрямок може бути заблокований вцілому.

Народні депутати так швидко подають та ухвалюють закони, що стейкголдери і міжнародні партнери не мають можливості ознайомитися із законопро\ктами, проаналізувати їх та дати рекомендації чи зрозуміти, як далі буде розвиватися сфера.

Коли Рада працює продуктивно та ефективно — це чудово. Але це далеко не завжди тотожно швидкості роботи. Чомусь зараз ми бачимо марафон ухвалення законів — ніби перед депутатами стоїть задача встигнути все до кінця місяця.

Так влаштовані демократія та парламентаризм, що підписанню закону президентом передує робота у комітетах, дебати, комунікація законопроєкту з експертним середовищем та всіма сторонами процесу, внесення правок та оптимізація документу, комунікація з медіа та клієнтами тих чи інших змін. Лише завдяки копіткій роботі можна отримати дійсно якісний закон. А коли йдеться про зміни до Конституції — відповідальність та обсяг робіт особливо великі.

Коли ми готували трансформацію системи охорони здоров’я, підготовка законодавчої бази забрала у нас більшість часу роботи в МОЗ України. Але лише з нею ми могли впроваджувати якісні зміни та робити їх незворотніми.

Наприклад, у Британії закони можуть ухвалювати швидко, за спрощеною процедурою, у разі надзвичайного стану, війни абощо. http://bit.ly/2kde4uj А не тоді, коли існує "нагальна" потреба у швидкому ухваленні нетермінових законопроектів, які втім додають "плюсів" до рейтингу політикам-популістам.

Не сумніваюсь, що серед законів, які з такою швидкістю ухвалюють народні депутати, цілком можуть бути хороші та важливі. Але для того, щоб це дізнатися, як нам, так і самим народним депутатам, необхідно побачити їхній текст (бажано до дня голосування) і отримати зворотній зв’язок від людей та середовищ, яких наслідки цих законів безпосередньо стосуватимуться.

Дотримуватися регламенту — не опція, а обов’язок народних депутатів. Процедури, які існують у законодавчій владі та в державних інституціях, далеко не завжди є "пережитками" минулих століть. Вони є запобіжниками від помилок і зловживань. І вони є важливою складовою системи балансів та стримувань нашої молодої демократії", - написала Супрун.

Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня пухвалила за основу законопроєкт №1076, в якому запропонована нова редакція закону про державні закупівлі.

Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок при необхідних 226 голосах.

Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун 01
Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун 02
Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147739
 
   
 Топ коментарі
 
Дети и старики ЗЕбобов это оценят!
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Хай уріной Зе лікуються.
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а это не важно, главное, чтоб "Сваты" регулярно показывали, и Юзика, заряжающего воду.
Это ж бальзам на раны!
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Ты уже уриной )(уйла вылечился, кремлебот?
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Еогда будешь покупать пачку Примы за 100 грн....не забывай ВИНОВАТ ВО ВСЕМ ПЕПО И СВИНАРЧУКИ!)))
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ти шо? погані свинарчуки баріги вже хароші гладковські зебуїна.
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А я вам о чем?!))))
ЗЕ идиоты они такие...
Тут помню...
А тут нет!)))
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Избирательная амнезия.
Новое слово в психиатрии. Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун - Цензор.НЕТ 4141
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Ножкою топни ще, щоб було більш суворо.
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Не *****,а пэтиной.Не зряж пэтя с баночками 2 раза бегал
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Умник! А причем здесь "Зе"? Два года назад, если бы (не дай Бог), твой родной умирал от рака, ему бы выставили счет, который, даже продав почки, ты не потянул. Хера ты "вырыгиваешь" желчь? У меня родственник умер, только потому, что всем было насрать на него и его рак.
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И что за вой?
Уже вчера писали, что ко второму чтению исправят и вернут в текст такую возможность.
Нет дальше "Все пропало" разгоняют
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так уля пишет не про то что принято не то, а больше про то что вводить новые отменять старые без согласования со средами на которых эти изменния будут влиять не логично и не цеселесообразно. а если бы не успели прочитать то что приняли ? или осознать проанализировать всю степень влияния. приняли бы без поправок к бабке не ходи.

завтра вам скажут что вы должны не касовыми апаратами пользоватся а спецустройствами потому что так решили.
и все. ваши затраты их не итересуют возможность бытсро приобретния уствройств всеми участникаим рынка тоже. зато принято
вот о чем уля пишет.
все таки скрость далеко не всегда ключевой фактор. изменния и перемены нужны - факт но и формировать их надо с умом.
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а это не важно, главное, чтоб "Сваты" регулярно показывали, и Юзика, заряжающего воду.
Это ж бальзам на раны!
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там написано В "Слуге народа" обещали вернуть...
Вернут, тогда посмотрим.
Но эта норма "выпала" оттуда не случайно.
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Не факт что злой умысел, как и не факт что Случайность. Специально или случайно, строчка могла выпасть на на любом этапе подготовки законопроекта и со стороны многих людей:
1. Секретарь, которая физически набирала первичный текст.
2. Человека, который этот текст потом редактировал.
3. Составитель текста (тот который этот текст надиктовывал.
4. Секретарь, который принимал текст на рассмотрение комитета
......

Но главное что это исправимо, и "Зрада" (как и все что называется "Зрадою" в последнее время порохоботы) - только с приставкой МОЖЕТ БЫТЬ но как ни странно ни один вой порохоботов о том что "Может быть" - пока не оправдался и не подтвердился, а все происходит как раз наоборот.

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Т.е. они не подавали законопроекта об изменении правил закупки? И чем они отличаются от своего зелектората, если вчера что-то зрада, то сегодня это же самое - перамога, потому что это сказали уЗеленские?
Так когда у них мозги были до подачи законопроекта или когда отказались от законопроекта?
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Законопроекты пишет секретарша, а с учётом того, что Слуги голосуют не читая и без обсуждения, то получается - законы от секретарши?
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Не перекручивайте.
Но по факту, не раз было за последние лет 7 (еще со времен Яныка), что текст подписанного Президентом Законопроекта - отличался от текста, который был выставлен на сайте ВР и за который голосовали.
Специально или нет, но регламент ВР (и есть пока на сегодня) прописан как раз так, что это было не только возможно , но и очень распространено.

Так что если такое (изменение текста законопроекта путем добавления/удаления слов, фраз ...) возможно (по ныне действующему ешё регламенту ВР) по отношению к принятому Закону, то что уже говорить о проектах.
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Беня спешит, он здесь ненадолго. Потому и не шибко умные депутаты "горячкують".
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Супрун ще й кращий блохер ? Принаймі на біржі блохерів ІСТV має індекси, але ніколи не бачив її блохів. Луганського бачив, шмарія бачив, Цимбалюка бачив,навіть свого сусіда бачив, а її-ні
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српун, куда делась тема срочной продажи вакцин АКДС со сроком использования в начале 20-го года по 900-1000 грн к 1 сентября??
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Вы уже лишили давно, не за х....... покупать. Так что, не парся, один х........ уже ЗВЕЗДЕЦ.
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зубожилы! тут до вас скоро придут...

Любителів субсидій та іншої державної «шари» очікує Зе-сюрприз - тотальна перевірка коштів та повернення їх державі. Про це свідчить законопроект монобільшості № 1231 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат"...
Головне аби не передумали!
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Не вижу ничего плохого в проверке предоставления субсидии, там умников хватает.
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Так не за проверку субсидий голосовал лохторат ЗЕбени, а за расширение списка оных!
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Ще б треба щоб , коли побачив, знайшов , що сусід отримуючи субсидію гнав самогон і продавав чи підробляв де, то мені 100%, а з нього 150%
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Цей закон прекрасний в парі з "незаконним збагачення " , згідно якого чиновник може вкрасти в держави , або взяти хабар на 14 мільонів , і це не буде злочином.
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Уляночка...забей путина на єто бьідло зевотное. Оно само не жило и внукам не даст. Любители скотов и специалистьі в футболе, медицине и политики😂 С известньім для всех єтих направлений результатом. Нельзя к совкам азиатским подходить как к априори вменяемьім людям.
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Та ты шо, оказывается никакие лекарства нельзя купить через международные организации, на которые укажет пальчиком Супрун.
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угу, тільки на ті, на які укаже пальчиком аптечна мафія.
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Не аптечная, а транснациональная через подконтрольные им ВОЗ или ЮНИСЕФ.
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В РФ закупайте, там самая ядреная медицина!
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Та капец. Забыла, как всей страной искали вакцину от столбняка пацану?
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Еще было и от ботулизма вакцины бизнесмен закупал и предоставлял в больницы.
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А кто это вообще и чего она лезет не в свое дело.
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на..я 73% доступні ліки??? в них є свати, квартал та серіал *порох барига*- от їм і полікуються
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супрун только брехать умеет. Лучше бы за свою работу отчитывалась. 2 года назад детям положенных прививок в поликлинике не было, говорили ждите и тд. По лекарствам произошло урезание списка положенных медикаментов, теперь больному что раньше препарат давали теперь просто якобы не нужен. Конечно так легче закупки делать когда половину покупать не надо. Походу в конце супрун-реформы на болезни кроме простуды ответ будет - не лечится а значит и лекарства не нужны.
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Уляночка, это уже никому не интересно. Закупка лекарств никак не влияет на доходы от показа "Сватов".
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Частную страховую медицину вам, ЗЕбобики, по самые гланды!
Австралийцы от частной мед. страховки отказываются массово, каждый год падает число застрахованных, а вы страховаться пойдете!
Страховые мед. компании - это бизнес, а бизнес ведется для получения прибыли, забыли вы об этом что ли, ЗЕбобики? С кого прибыль получать, как не с вас, ЗЕбилов?
А можно еще лучше, как в РФ, где без частных мед. страховок население так навострилось взятки врачам давать, ну чисто кудесники. А те, кто не навострился, лечатся "коройдуба" наружно и внутренне, запивая Бояркой. Шаурмой тоже растираться хорошо, от всего помогает, особенно если продристаться.
С покращеннем вас, ЗЕбобики!
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Жарти жартами, але ж будуть діти!
Маю проблеми з серцем.
При овочі купував Мілдронат по 250грн за 40 таблеток. при курсію 8.
При гнусному корупціонері, шикаладному баригє Порошенку, який розвів мегакорупцію купував Мілдронат по 400 грн уже з 60 таблеток при курсі 27-28.
При овочі таблетка обходилася у 78 центів, при гнусному шикаладнаму бариге Порошенку у 24 центи... Як так? А завдяки усуненню повередників і прямим поставкам через міжнародні організації!
Тепер Супрунихиних поставок через міжнародні організації не буде! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Я достатньо заробляю, я куплю, а ви, дурні Зє!біли, купите?
Хуже нє будєт! Лішби нє Порах!
Ну-ну...
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Ну вроде как причина что он за это время во всем мире подешевел, типа как телефон когда наладили производство.
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Це старий препарат, ціна на нього в баксах стабільна. Виробляють прибалти і можна знайти оптовы ціни. Повірте, вони практично незмінні, навпаки, паралельно з інфляцією долара навіть потроху зростають.
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Она еще сдесь ? А чтож 5 лет она не спешила ? Реформа, у ребенка температура 40 одевайтес идите к врачу ? Порохоботским мамам и детям это хорошая реформа , а мне нет.
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