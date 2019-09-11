 Нова редакція закону про державні закупівлі може позбавити українців життєво необхідних ліків і вакцин, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в фейсбук написала колишня глава МОЗ Уляна Супрун.
"Спостерігаючи за тим, як працює парламент останні тижні, складається враження, що у "вікно можливостей", про яке всі так багато говорять, хочуть викинути демократію. Ми маємо ситуацію, коли лише одна фракція може голосувати законопроєкти — без залучення опозиції. Але не без залучення чинного законодавства та здорового глузду", - написала вона.
За словами Супрун, народні депутати зробили крок до того, щоб позбавити українців життєво важливих ліків і вакцин. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект "Про зміни до Закону України "Про публічні закупівлі", забувши згадати міжнародні закупівлі. Завдяки цьому формату закупівель Україна вперше на 100% забезпечена вакцинами, передбаченими Календарем щеплень, а українці мають доступ до багатьох необхідних препаратів. Дія чинного законодавства дозволяє міжнародним організаціям здійснювати закупівлі до березня 2020, але виглядає, що це задалека перспектива для планування нового парламенту. http://bit.ly/2m99cHc
Вона підкреслила, що ця ситуація є наслідком того формату роботи, який обрав новий парламент, а точніше — політичне керівництво "Слуги народу".
"Депутати фракції "Слуги народу" внесли законопроєкт, який може позбавити медзаклади можливості брати участь у державно-приватному партнерстві. http://bit.ly/2lMkuRC, http://bit.ly/2majIxS. Це означає, що депутати хочуть позбавити українців нових лікарень, ремонтів у медзакладах, нового обладнання, надання діагностичних та інших сучасних послуг", - повідомила Супрун.
Ексглава МОЗ підкреслила, що державно-приватне партнерство — це ефективна модель, перевірена світовим досвідом. Вона дає змогу залучати фінансування з бізнесу в медицину. Сьогодні держава не має достатньо коштів, аби повністю оновити інфраструктуру в медицині. http://bit.ly/2kClg3d
Наші міжнародні партнери, які допомагали будувати нову систему охорони здоров‘я, зокрема Світовий Банк, ЄБРР та IFC, давно радять змінити законодавство, аби спростити державно-приватне партнерство у медзакладах. Натомість — цей напрямок може бути заблокований вцілому.
Народні депутати так швидко подають та ухвалюють закони, що стейкголдери і міжнародні партнери не мають можливості ознайомитися із законопро\ктами, проаналізувати їх та дати рекомендації чи зрозуміти, як далі буде розвиватися сфера.
Коли Рада працює продуктивно та ефективно — це чудово. Але це далеко не завжди тотожно швидкості роботи. Чомусь зараз ми бачимо марафон ухвалення законів — ніби перед депутатами стоїть задача встигнути все до кінця місяця.
Так влаштовані демократія та парламентаризм, що підписанню закону президентом передує робота у комітетах, дебати, комунікація законопроєкту з експертним середовищем та всіма сторонами процесу, внесення правок та оптимізація документу, комунікація з медіа та клієнтами тих чи інших змін. Лише завдяки копіткій роботі можна отримати дійсно якісний закон. А коли йдеться про зміни до Конституції — відповідальність та обсяг робіт особливо великі.
Коли ми готували трансформацію системи охорони здоров’я, підготовка законодавчої бази забрала у нас більшість часу роботи в МОЗ України. Але лише з нею ми могли впроваджувати якісні зміни та робити їх незворотніми.
Наприклад, у Британії закони можуть ухвалювати швидко, за спрощеною процедурою, у разі надзвичайного стану, війни абощо. http://bit.ly/2kde4uj А не тоді, коли існує "нагальна" потреба у швидкому ухваленні нетермінових законопроектів, які втім додають "плюсів" до рейтингу політикам-популістам.
Не сумніваюсь, що серед законів, які з такою швидкістю ухвалюють народні депутати, цілком можуть бути хороші та важливі. Але для того, щоб це дізнатися, як нам, так і самим народним депутатам, необхідно побачити їхній текст (бажано до дня голосування) і отримати зворотній зв’язок від людей та середовищ, яких наслідки цих законів безпосередньо стосуватимуться.
Дотримуватися регламенту — не опція, а обов’язок народних депутатів. Процедури, які існують у законодавчій владі та в державних інституціях, далеко не завжди є "пережитками" минулих століть. Вони є запобіжниками від помилок і зловживань. І вони є важливою складовою системи балансів та стримувань нашої молодої демократії", - написала Супрун.
Як повідомлялося, Верховна Рада 10 вересня пухвалила за основу законопроєкт №1076, в якому запропонована нова редакція закону про державні закупівлі.
Законопроєкт підтримали 310 народних депутатів на засіданні у вівторок при необхідних 226 голосах.
ЗЕ идиоты они такие...
Тут помню...
А тут нет!)))
Новое слово в психиатрии.
Уже вчера писали, что ко второму чтению исправят и вернут в текст такую возможность.
Нет дальше "Все пропало" разгоняют
завтра вам скажут что вы должны не касовыми апаратами пользоватся а спецустройствами потому что так решили.
и все. ваши затраты их не итересуют возможность бытсро приобретния уствройств всеми участникаим рынка тоже. зато принято
вот о чем уля пишет.
все таки скрость далеко не всегда ключевой фактор. изменния и перемены нужны - факт но и формировать их надо с умом.
Это ж бальзам на раны!
Вчера уже проблему сняли
https://censor.net.ua/news/3147601/v_sluge_naroda_obeschali_vernut_v_zakonoproekt_o_publichnyh_zakupkah_normu_o_zakupke_lekarstv_dlya_minzdrava
Вернут, тогда посмотрим.
Но эта норма "выпала" оттуда не случайно.
1. Секретарь, которая физически набирала первичный текст.
2. Человека, который этот текст потом редактировал.
3. Составитель текста (тот который этот текст надиктовывал.
4. Секретарь, который принимал текст на рассмотрение комитета
......
Но главное что это исправимо, и "Зрада" (как и все что называется "Зрадою" в последнее время порохоботы) - только с приставкой МОЖЕТ БЫТЬ но как ни странно ни один вой порохоботов о том что "Может быть" - пока не оправдался и не подтвердился, а все происходит как раз наоборот.
Так когда у них мозги были до подачи законопроекта или когда отказались от законопроекта?
Но по факту, не раз было за последние лет 7 (еще со времен Яныка), что текст подписанного Президентом Законопроекта - отличался от текста, который был выставлен на сайте ВР и за который голосовали.
Специально или нет, но регламент ВР (и есть пока на сегодня) прописан как раз так, что это было не только возможно , но и очень распространено.
Так что если такое (изменение текста законопроекта путем добавления/удаления слов, фраз ...) возможно (по ныне действующему ешё регламенту ВР) по отношению к принятому Закону, то что уже говорить о проектах.
уля конечно молодца
Любителів субсидій та іншої державної «шари» очікує Зе-сюрприз - тотальна перевірка коштів та повернення їх державі. Про це свідчить законопроект монобільшості № 1231 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат"...
Головне аби не передумали!
Yesss!
Австралийцы от частной мед. страховки отказываются массово, каждый год падает число застрахованных, а вы страховаться пойдете!
Страховые мед. компании - это бизнес, а бизнес ведется для получения прибыли, забыли вы об этом что ли, ЗЕбобики? С кого прибыль получать, как не с вас, ЗЕбилов?
А можно еще лучше, как в РФ, где без частных мед. страховок население так навострилось взятки врачам давать, ну чисто кудесники. А те, кто не навострился, лечатся "коройдуба" наружно и внутренне, запивая Бояркой. Шаурмой тоже растираться хорошо, от всего помогает, особенно если продристаться.
С покращеннем вас, ЗЕбобики!
Маю проблеми з серцем.
При овочі купував Мілдронат по 250грн за 40 таблеток. при курсію 8.
При гнусному корупціонері, шикаладному баригє Порошенку, який розвів мегакорупцію купував Мілдронат по 400 грн уже з 60 таблеток при курсі 27-28.
При овочі таблетка обходилася у 78 центів, при гнусному шикаладнаму бариге Порошенку у 24 центи... Як так? А завдяки усуненню повередників і прямим поставкам через міжнародні організації!
Тепер Супрунихиних поставок через міжнародні організації не буде! Ви зробили це разом! Зє! Радійте! Пишайтеся!
Я достатньо заробляю, я куплю, а ви, дурні Зє!біли, купите?
Хуже нє будєт! Лішби нє Порах!
Ну-ну...