 Україна заявила в ЄСПЛ про порушення прав своїх громадян в окупованому Криму

Про це заявив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина на слуханнях в ЄСПЛ у справі "Україна проти Росії" про порушення прав людини в Криму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Порушення прав людини, про які йдеться на цих слуханнях, були вчинені проти українських громадян на українській землі. Це здійснила зовнішня сила, яка нелегально окупує суверенну територію упродовж п'яти років", - заявив представник уряду України.
Ліщина наголосив, що українське керівництво робить усе можливе заради захисту своїх громадян на окупованій Росією українській території.
Заступник міністра юстиції зауважив, що українці в окупованому Криму зазнають репресій за політичними мотивами. Серед найбільш вразливих груп у Криму – етнічні українці, кримські татари, незалежні журналісти та релігійні діячі.
Урядовець також зазначив, що РФ у Криму в контексті порушення прав людини обмежує й громадянські та політичні права громадян.
"Росія навмисно проводить кампанію із політичного переслідування, метою чого є знищення будь-якого спротиву", - сказав Ліщина.
Він також рішуче відкинув позицію російської сторони, що порушена Україною в ЄСПЛ справа проти РФ є політично умотивованою.
Ліщина нагадав учасникам процесу, що ООН та інші міжнародні організації засудили нелегальну окупацію Криму Росією.
Про це Ар'єв заявив в коментарі "Європейській правді".
За його словами, спікер парламенту не підписує відрядження на засідання комітету ПАРЄ з питань рівності і недискримінації. "Я вважаю, що це не просто помилка, а межує із злочинною недбалістю", - заявив Ар'єв.
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В порядку денному наступної сесії ПАРЄ розгляд цього питання справді запланований на осінню сесію та відбудеться 2 жовтня. Комітет має затвердити проєкт доповіді 12 вересня.
Нова українська делегація поки не сформована, але за правилами ПАРЄ діє попередній склад, поки не буде затверджений новий список депутатів.
"Парламент не прийняв рішення припинити відносини із ПАРЄ, у нас діє стара делегація. Тому в будь-якому разі ми маємо зробити все, щоби документ був винесений на затвердження асамблеї у тому вигляді, який врахує інтереси і України, і самих кримських татар", - сказав Ар'єв.
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Комітет має розглянути доповідь під назвою "Ситуація кримських татар" швейцарського доповідача Мануеля Торнаре.
Глава делегації має право визначити, хто буде присутній на засіданні комітету. Від України мають летіти сам Ар'єв, Мустафа Джемілєв та Андрій Лопушанський. Останній був членом комітету з рівності і недискримінації.
Слід також зазначити, що до комітету увійшли представники Росії, делегацію якої повернули в ПАРЄ. У разі неприїзду делегатів з України проєкт доповіді буде затверджений без їхніх голосів, але з урахуванням голосів російських парламентарів.