 "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Я поїхав до Москви у сімейних справах. Виникла термінова потреба допомогти родичам. Після вирішення частини проблем зустрівся зі давнім знайомим. Він військовий, служив у внутрішніх військах, якого я знаю багато років. Зустрічався за його проханням", -розповів Сущенко, зазначивши, що це був його кум, у якого він хрестив дитину.
"Загалом ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном та Авелем. Але я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з’ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ. Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом родинних фото, які під час слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ. Після захоплення під час слідства на одному із записів знайомий запитує у спецсліжбістів: "Ну що, гра вартувала свічок чи ні?". А відповідь лунає: "Все супер!". Тоді я зрозумів, що це було сплановано і планувалося тривалий час. Я не знаю, чому він так вчинив і яка мотивація його була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів". Було помітно, що ця операція планувалася і впроваджувалася мінімум рік, а то й більше", - додав Сущенко.
"Можна було їздити, не можна було їздити (в Росію. - Ред.) ... Це було помилковим, легковажним рішенням. Але що поробиш, час назад повернути неможливо. Що сталося, те сталося, і, звичайно, це велике горе для моєї сім'ї та втрачений час. Але треба дивитися в майбутнє!" - додав Сущенко.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.
Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.
Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.
7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.
Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.
Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".
"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.
У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО
https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225618/
По второму - очевидно, что это краткий вывод автора поста.
Это у зерады надо проверять цитаты со ссылками, т.к. они изменяют даже цитаты, а "порохоботы" - нет, в том и разница.
Странник Виртуальный 2cc6e9e4, дурачка не надо из себя строить, как вчера с нарушением регламенты голосования в Раде, чуть ли не с требованием показать ручку, которой закон о регламенте подписали и спектральным анализом чернил.
Кроме того, просьба о ссылке от Странник Виртуальный 2cc6e9e4 была через 5 минут.
Может стоит поучиться пользоваться google, выделив текст и с помощью ПКМ выбрать google или любой другой поисковик и набирать ничего не надо?
Во всяком случае к посту относительно которого я давал свой комментарий она отношения не имела. И я умею пользоваться гуглом. Только я предполагал, что относительно тех утверждений я вряд ли найду подтверждающую информацию. Посему и не захотел заниматься глупостью. Кроме того у меня работа не комментарии на форуме давать и тратить свое время на посик несуществующих ссылок. Я здесь нахожусь чисто ради интереса. Это не моя работа здесь сидеть. Посему я и так более чем достаточно времени форуму уделяю, чтобы еще и ссылки подобные искать.
Наскільки там справді вже тісна співпраця, плани та відносини з ****** .... рано чи пізно взнаємо.
А касаемо рассказа то да эти в России предадут и еще будут считать себя героями когда в тупку кинуть родную кровь... вот не задолго до Крыма, Майдана приехала в Украину транзитом через Одессу тетка моей жены, было лето 2013 года... мы у них кстати были 2 раза в Обнинске.. до распада СССР, так вот она из Москвы поездом до Одессы, а потом на маршрутке час до Коблево база отдыха... пару раз звонила по телефону, разговаривала с моей женой и умершей теще, маме моей супруги и вот что удивително я спрашиваю блин хорош ля ля что ей мешает приехать из Коблево, даже предлагал нам поехать в Коблево...а нам в ответ ой меня не будет я уеду в Николаев на экскурссию и всякая лабуда.. а это считай Одесса к нам и поехать, и с нами на могилку, навестить родную душу -которая ушла..увы... жена предложила встретиться на вокзале Ж-дорожном Одесса погулять перед поездом, пообщаться, уклонилась от встречи... не знаю или что стала богатая шибко, как она родычка сама поясняла- мол сильно поправилась... и что... мне то что... я ведь муж... а жена моя тебе родная.. так и не встретились... а как Майдан, Крым то и вовсе умерли... и хрен с ними...
Не раньше следующего лета....
Канал подлатать нужно.... - правда встречал инфу, что уже начали понемногу...., но пока не масштабно...
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед"(c)
Сученко! Нехрен дурака включать!! провокатор ты и двойной аХент!!
Малороссия - это Малая Русь оказывается. Это то древнее название Украины, как я понимаю, за которое сейчас вцепились прокремлевские кликуши, намекая на то, что Украина - это тоже "исконно русская земля", как "исконно руский Крым". Ну и пусть себе так кричат, по недоумию своему, а мы зачем должны это делать? Нам зачем разделять украинцев на малороссов и не малороссов? Зачем вообще разделять? Разделение - это политика Росии "разделяй и властвуй". Разделение это то, что они хотят видеть в нашем обществе. Зачем идти у них на поводу?
И не путайте слова РУСЬ И РОССИЯ . Так вот МАЛОРОСС происходит от слова РОССИЯ. Он просто малый росс. И Украина -РУСЬ тут не к месту
Слава Украине!
И да, Слава Украине!
Ну, а если ссылаться на Библию, то можно еще вспомнить насталвение Апостола Павла (1 Коринф. 4:5) "Посему не судите накак прежде времени...", а в мире говорят "не спешите с выводами". Тут многие набросились с осуждениями на Сущенко и вы в том числе. Однако, на месте его не были, что руководило им не знаете. Ну так и не судите накак прежде времени.
Тем более, что "Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?" (Иакова 4:12)