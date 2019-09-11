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 Політика України
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Все про:Росія (19806) політв'язні (1039) Сущенко (453) полонені (501)

 "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви

Колишній політв'язень, український журналіст Роман Сущенко заявив, що напередодні свого затримання поїхав до Москви у сімейних справах.

Про це він заявив в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я поїхав до Москви у сімейних справах. Виникла термінова потреба допомогти родичам. Після вирішення частини проблем зустрівся зі давнім знайомим. Він військовий, служив у внутрішніх військах, якого я знаю багато років. Зустрічався за його проханням", -розповів Сущенко, зазначивши, що це був його кум, у якого він хрестив дитину.

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"Загалом ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном та Авелем. Але я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з’ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ. Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом родинних фото, які під час слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ. Після захоплення під час слідства на одному із записів знайомий запитує у спецсліжбістів: "Ну що, гра вартувала свічок чи ні?". А відповідь лунає: "Все супер!". Тоді я зрозумів, що це було сплановано і планувалося тривалий час. Я не знаю, чому він так вчинив і яка мотивація його була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів". Було помітно, що ця операція планувалася і впроваджувалася мінімум рік, а то й більше", - додав Сущенко.

"Можна було їздити, не можна було їздити (в Росію. - Ред.) ... Це було помилковим, легковажним рішенням. Але що поробиш, час назад повернути неможливо. Що сталося, те сталося, і, звичайно, це велике горе для моєї сім'ї та втрачений час. Але треба дивитися в майбутнє!" - додав Сущенко.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України.

Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва. Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Нагадаємо, Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

Упродовж двох днів після арешту ніхто не знав про долю журналіста, йому не давали зв'язатися ні з дружиною, ні з адвокатом, ні з представниками українського посольства в РФ. Пізніше члени Громадської спостережної комісії Москви випадково виявили його в слідчому ізоляторі ФСБ "Лефортово" під час інспекційного візиту. На той момент Лефортовський районний суд Москви вже заарештував українця на два місяці.

Дивіться: У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар. ВIДЕО

7 жовтня 2016 року йому пред'явили обвинувачення в "шпигунстві" за статтею 276 КК РФ, яка передбачає покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є працівником Головного управління розвідки Міноборони України і нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ Національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею". У ГУР Міноборони це спростували. Сам журналіст відкидає обвинувачення ФСБ РФ і не визнає своєї провини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147736
 
   
 Топ коментарі
 
а какого хрена было переться в масквабад ? Из-за таких ездящих ,,по семейным делам,, по Мацквам та Белорусиям за русской шмарой как Гриб поотдавали реальных престуников.
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У меня ватные родственники живут в Краснодаре, так последний раз был у них ещё в 2011г. Даже в то время трудно было с ними общаться так и пёрло от них великорусским шовинизмом.
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Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным" - приступают ко второму этапу выполнения требований путина
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"узеленского рассматривают возможность реализации требований расеи":

Росія зажадала від України після обміну полоненими зняти блокаду з "Л/ДНР" і відновити виплати пенсій.
Про це сказано в заяві МЗС РФ, де закликали вирішити "комплексні проблеми на південному сході України".
"Місцевим жителям потрібно, перш за все, відчути зміну ставлення до себе з боку Києва, яке б, в першу чергу, виражалося в припиненні обстрілів, скасуванні торгово-економічної і транспортної блокади, відновленні соціальних виплат і пенсій", - написали в МЗС.
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Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным" - приступают ко второму этапу выполнения требований путина
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Я могу намекнуть, что если под выделенный текст подложить ссылку на источник, то цвет текста еще и на синий изменится. Что красивее и опять же с первоисточником даст возможность желающим ознакомиться.
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По первому посту ссылка находится очень легко

У МЗС РФ тепер хочуть, щоб Україна скасувала «блокаду» і платила пенсії в ОРДЛО

https://www.pravda.com.ua/news/2019/09/7/7225618/

По второму - очевидно, что это краткий вывод автора поста.

Это у зерады надо проверять цитаты со ссылками, т.к. они изменяют даже цитаты, а "порохоботы" - нет, в том и разница.
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Не понял. Это ссылка к какому утверждению первого поста? Там два выделено, а Вы мне дали ссылку на хотелки кацапов.
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В моём посте была не публикация ссылки, а посылка.

Странник Виртуальный 2cc6e9e4, дурачка не надо из себя строить, как вчера с нарушением регламенты голосования в Раде, чуть ли не с требованием показать ручку, которой закон о регламенте подписали и спектральным анализом чернил.
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Ну и? И что по факту вчерашнего имеем? Если с Вашей точки зрения судить, то закон нарушила вся Рада. Ибо пошли на договорняк относительно его. Где же тогда регламент? Какой же он тогда закон? Кроме того, когда мне там дали на него ссылку - я признал свою неправоту. В чем проблема? Именно поэтому ссылки и прошу.
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Нормально, это когда человек сам проверяет информацию и если через 15 минут - пол-часа не находит подтверждение, по просит дать ссылку, а если находит противоположное, то посылает Лахту с её фейками...
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Нормально это когда человек обвиняя кого бы то ни было дает подтверждающие факты и на месте, т.е. в своем посте. А отправлять человека к гуглу это по меньшей мере некультурно. И потом - не факт, что если ты чего в гугле не нашел, то этого нет. Все зависит от способности человека пользоваться поисковиком.
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Некультурно, это когда информация находится, в данном случае, по первой ссылке в google, но - поработайте на меня, а то мне лень, кроме как писать длинные высокоморальные опусы.
Кроме того, просьба о ссылке от Странник Виртуальный 2cc6e9e4 была через 5 минут.
Может стоит поучиться пользоваться google, выделив текст и с помощью ПКМ выбрать google или любой другой поисковик и набирать ничего не надо?
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По первой ссылке Вы просто отправили меня на...
Во всяком случае к посту относительно которого я давал свой комментарий она отношения не имела. И я умею пользоваться гуглом. Только я предполагал, что относительно тех утверждений я вряд ли найду подтверждающую информацию. Посему и не захотел заниматься глупостью. Кроме того у меня работа не комментарии на форуме давать и тратить свое время на посик несуществующих ссылок. Я здесь нахожусь чисто ради интереса. Это не моя работа здесь сидеть. Посему я и так более чем достаточно времени форуму уделяю, чтобы еще и ссылки подобные искать.
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Мабуть малось на увазі те, що на поверхні: Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский
Наскільки там справді вже тісна співпраця, плани та відносини з ****** .... рано чи пізно взнаємо.
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А-а-а-а-а-а. Ну теперь все на свои места стало. Ссылок на источник нет и я так понял не будет. Копипаст из методички и фотошоп. Или я ошибаюсь? "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви - Цензор.НЕТ 9705
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О как. Главное взбзднуть. А там трава не расти. Вообще-то это прямое неуважение к собеседникам и откровенный слив.
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А что ЗЕ подготовил план эвакуации плать монашки прикупил... "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви - Цензор.НЕТ 23
А касаемо рассказа то да эти в России предадут и еще будут считать себя героями когда в тупку кинуть родную кровь... вот не задолго до Крыма, Майдана приехала в Украину транзитом через Одессу тетка моей жены, было лето 2013 года... мы у них кстати были 2 раза в Обнинске.. до распада СССР, так вот она из Москвы поездом до Одессы, а потом на маршрутке час до Коблево база отдыха... пару раз звонила по телефону, разговаривала с моей женой и умершей теще, маме моей супруги и вот что удивително я спрашиваю блин хорош ля ля что ей мешает приехать из Коблево, даже предлагал нам поехать в Коблево...а нам в ответ ой меня не будет я уеду в Николаев на экскурссию и всякая лабуда.. а это считай Одесса к нам и поехать, и с нами на могилку, навестить родную душу -которая ушла..увы... жена предложила встретиться на вокзале Ж-дорожном Одесса погулять перед поездом, пообщаться, уклонилась от встречи... не знаю или что стала богатая шибко, как она родычка сама поясняла- мол сильно поправилась... и что... мне то что... я ведь муж... а жена моя тебе родная.. так и не встретились... а как Майдан, Крым то и вовсе умерли... и хрен с ними...
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С кем спорим что до весны Зеленский даст воду в Крым?
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GT V 9a26ff85 - проиграешь спор...
Не раньше следующего лета....
Канал подлатать нужно.... - правда встречал инфу, что уже начали понемногу...., но пока не масштабно...
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Со мной можешь поспорить. Я уверен, что воду он не даст. Хотя, если кацапы будут покупать воду по десять доларов за куб, то почему бы и нет.
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Похоже придётся Украине ещё и кормить "кормильцев"
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а какого хрена было переться в масквабад ? Из-за таких ездящих ,,по семейным делам,, по Мацквам та Белорусиям за русской шмарой как Гриб поотдавали реальных престуников.
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Сейчас можно рассказівать много. Но в Россию во время войні поедет либо идиот либо провокатор. В данном случае похоже, что Сущенко - провокатор.
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поедь на выходные во Львов на железнодорожный вокзал и посмотри как целые поезда набитые людьми едут в Москву на заработки, они тоже предатели?
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Не знаю, в Днепре таких поездов нет. Во Львове вата?
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нет, там исторически так сложилось что люди всегда ехали на заработки кто куда, даже в Канаду первые украинцы прибили в 1894 году. В Россию с Западной Украины тоже много народу едет туда на заработки, но по выводам комментария сверху они зрадники
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Это заробитчаны. Сущенко был журналистом.
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Но могут действовать они не прямиком,
Шасть в купе, и притвориться мужиком.
А сама наложит тола под корсет...
Ты проверяй, какого пола твой сосед"(c)
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Муть какая то,нуждающиеся родственники в мацкве,дружок военный связанный с лубянкой,нах таких спасать вообще,у них вся жизнь повязана с засрашкой,пусть там и оставался бы.
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У меня ватные родственники живут в Краснодаре, так последний раз был у них ещё в 2011г. Даже в то время трудно было с ними общаться так и пёрло от них великорусским шовинизмом.
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Езжай , Украина тебя возможно и обменяет
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У меня родственники в питере. был у них последний раз в середине 80-х, запарился слушать как они выстояли в блокаду и побили фашистов, а мы украинцы типа предатели, сдали территорию... Могу представить что они сейчас о нас вещают. С 90-х не общаюсь.
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А у меня в Москве и Крыму. Тошно даже на их рожи смотреть не то что слушать их поучения, через немогу включаю скайп родителям чтобы поболтали немного.
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Надо называть вещи своими именами, умные едут к умным на Запад , дураки в Россию !
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Ну Сущенко много лет работал корреспондентом во Франции, вот и не сумел сориентироваться в происходящем. Заграница испортила (это шутка).
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Я в Дании с 1992 года и мне не разу не пришла мысль поехать в Росиии , и это не шутка.
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работал корреспондентом во Франции----и потому ни русских ни украинских газет не читал..Только видать Фигаро...а там ни слова про войнушку?))))

Сученко! Нехрен дурака включать!! провокатор ты и двойной аХент!!
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На расею ездили малороссы-романтики, для которых война с раськой - это не война, а конфликт. Жаль, что этих хАхлов пачками не забирали, ибо нефиг шастать в Мордор.
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irenka ko, скажи пожалуйста, кого ты считаешь малороссом? Я часто встречаю в комментариях слово малоросс. Кто это малороссы? Это жители определенных частей Украины, или люди с пророссийскими взглядами, или это слово сейчас употребляют, как нарицательное? Читаю Википедию и вижу, что так раньше называли Украину или часть ее. Часть эта в разное время расширялась или сужалась. В основном это была ценральная Украина, северная, даже западная, довольно долгое время. Не вижу, чтобы туда когда-нибудь попала южная или восточная часть. Вот ссылка. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
Малороссия - это Малая Русь оказывается. Это то древнее название Украины, как я понимаю, за которое сейчас вцепились прокремлевские кликуши, намекая на то, что Украина - это тоже "исконно русская земля", как "исконно руский Крым". Ну и пусть себе так кричат, по недоумию своему, а мы зачем должны это делать? Нам зачем разделять украинцев на малороссов и не малороссов? Зачем вообще разделять? Разделение - это политика Росии "разделяй и властвуй". Разделение это то, что они хотят видеть в нашем обществе. Зачем идти у них на поводу?
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Малороси - це українці з комплексом меншовартості. Ніхто українців не ділить, вони самі вже давно поділились на тих у кого в серці Україна та на тих у кого в дупі расея,
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Малороссами сейчас называют граждан Украины не признающих право Украины быть самостоятельной независимой национальной великой страной. Это люди преклоняющиеся перед ценностями оккупантов .
И не путайте слова РУСЬ И РОССИЯ . Так вот МАЛОРОСС происходит от слова РОССИЯ. Он просто малый росс. И Украина -РУСЬ тут не к месту
Слава Украине!
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Я там ссылку на Википедию дала. Все, что написала, взяла оттуда. Как я поняла из вашего ответа и из ответа Иренки, слово "малороссы" сейчас используется, как нарицательное. Понятно.
И да, Слава Украине!
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Порохоботи добалакалися, що Пєтя вже не свідок, а підозрюваний. Добалакаються до довічного з конфіскацією майна. "Ця історія нагадує біблейську - про зраду, з Каїном і Авелем", - Сущенко пояснив, навіщо їздив до Москви - Цензор.НЕТ 9139.
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Ну коль вспоминать библейские мотивы, то в Библии 22 раз упоминается "глупость".. К Сущенко ближе подойдет " Бич для коня, узда для осла и палка для глупых" Ну кто в здравом уме и трезвой памяти на втором - третьем году войны едет в страну воюющую с твоей Родиной по "семейным делам". Ну съездил бы из Рязани в Берлин в 1942 году к примеру. только почему за его глупость, государство должно было выпускать реального преступника не понятно.
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Уважаемый Андерсен..., я тоже категорически против того, чтобы ездить с Россию. Даже после того, как подпишем мирный договор об окончании войны. Верю, что когда-то этот день настанет. Так, до конца своей жизни и не поеду туда, скорее всего. Но это мои личные ощущения. И у меня там ни друзей, ни родственников нет. Поэтому тех людей, кто имеют родственников в России, судить не берусь. Ведь не знаю их мотивации, не была на их месте. Да и родственники бывают близкие и не очень. Военное положение никто еще не вводил на тот момент, когда Сущенко уехал туда. Поэтому не корректно сравнивать эту войну со 2-й Мировой, по-моему.
Ну, а если ссылаться на Библию, то можно еще вспомнить насталвение Апостола Павла (1 Коринф. 4:5) "Посему не судите накак прежде времени...", а в мире говорят "не спешите с выводами". Тут многие набросились с осуждениями на Сущенко и вы в том числе. Однако, на месте его не были, что руководило им не знаете. Ну так и не судите накак прежде времени.
Тем более, что "Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?" (Иакова 4:12)
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Мог просто сказать что поехал по заданию Родины. Какие нафиг "семейные дела"? А сейчас из-за "политических очков" из него делают идиота, который подвел страну. Кто теперь согласится шпионить.
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