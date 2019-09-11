EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Економіка
  3035  14
Все про:бізнес (354) Держрегуляторна служба (3)

 Ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до збільшення тіньового сегменту економіки та корупційного навантаження на бізнес, - Держрегуляторна служба

Державна регуляторна служба поінформувала уряд та Верховну Раду, що ухвалення законопроєкту №1210 може призвести до збільшення тіньового сегменту економіки, підвищення попиту на послуги конвертаційних центрів та посилення корупційного навантаження на бізнес.

Зокрема, проєктом закону в 4 рази збільшуються штрафи для платників податків за порушення у сфері адміністрування податків, запроваджується ряд нових штрафів, у тому числі за відсутність реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування податком на додану вартість, йдеться на сайті ДРС, передає Обозреватель.

№1210 скасовує персональну відповідальність посадової або службової особи контролюючого органу перед державою в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через неправомірні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи. Натомість передбачається відшкодовувати шкоду за рахунок контролюючих органів за умови доведення протиправності дій/бездіяльності та рішень контролюючого органу.

Одночасно скасовується черговість погашення податкового боргу, відповідно до якої на сьогодні кошти платника податку ідуть в першу чергу на погашення боргу, в другу чергу – на сплату штрафу, в третю чергу – на погашення пені. Наслідком цього може стати повернення практики в першу чергу погашення пені, що створить штучні умови для накопичення податкового боргу платників податку, а також значно підвищить корупційну складову податкового контролю.

До виникнення додаткових корупційних ризиків можуть призвести також положення щодо врахування в податковому обліку умов та обставин здійснення операції та/або поведінки платника податків. При цьому первинні документи враховуватимуться за умови, якщо вони не суперечать реальним (фактичним) умовами та обставинам здійснення операції та/або поведінці платника податків.

Аналогічні застереження стосуються також і запровадження принципу винної відповідальності, відповідно до якого, у випадку виявлення порушень платником податків податкового законодавства, контролюючим органом встановлюються обставини виявлених порушень, підтвердження наявності або відсутності вини, наявності пом’якшуючих обставин.

Положеннями №1210 розширюється поняття розумної ділової мети, внаслідок чого платникам податків тепер доведеться доводити, що створені ними умови для приросту (збереження) активів у майбутньому відповідають розумній економічній причині.

Це положення може створити значні ризики для платників податків, оскільки відсутність ділової мети може бути встановлена лише судом, що може призвести до затяжних судових спорів між платниками податків та контролюючими органами.

Окремі положення законопроєкту можуть бути використані як механізм прихованої приватизації цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації.

Так, №1210 скасовується заборона використовувати як джерело погашення податкового боргу майно, включеного до складу цілісних майнових комплексів державних підприємств, які не підлягають приватизації, у тому числі казенних підприємств. Таке майно відтепер буде дозволено передавати у податкову заставу з подальшим отриманням згоди контролюючого органу на його відчуження.

Серед всіх змін до визначення "пов’язаної особи", що вносяться законопроєктом, є намагання зробити пов’язаними по відношенню до українських суб’єктів господарювання незалежних іноземних контрагентів – постачальників товарів (робіт, послуг).

Законопроєкт відтерміновує врахування курсових різниць платника податку у податковому обліку з податку на прибуток. Однак курсові різниці прямо впливають на фінансовий результат діяльності кожного підприємства та визнаються доходами і витратами в бухгалтерському обліку.

Значне занепокоєння бізнес-спільноти викликають зміни, що запропоновано внести до порядку сплати рентної плати. За попередньою оцінкою вони приведуть до збільшення податкового навантаження лише на металургійну галузь у 3-4 рази.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147732
 
   
 Топ коментарі
 
Оце здорово! І взагалі субсідію потрібно відміняти. Бо то є корпція та схеми Гройсмана. Гадаю зебіли погодяться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а налоговая для чего? чтоб лицом торговать? или чтобы следить за уплатой налогов. ушел в тень - получил срок, конфискацию. налоги нигде не хотят платить, а надо. в Европе снимаешь с карточки 500 евро, а тебе уже из банка звонят и спрашиваю"зачем?"
 показати весь коментар
 
 
"увеличение теневого сегмента" - если бы в США или Европе кто-то такой аргумент приводил, то был бы выгнан с госслужбы с волчьим билетом.
Увеличивается теневой оборот - так боритесь с ним, это ваша работа.
 показати весь коментар
 
 







Сергій Таран / Sergiy Taran

1 год

Любителів субсидій та іншої державної «шари» очікує Зе-сюрприз - тотальна перевірка коштів та повернення їх державі.

Про це свідчить законопроект монобільшості № 1231 "Про верифікацію і моніторинг державних виплат"...

Головне аби не передумали!
 показати весь коментар
 
 
Оце здорово! І взагалі субсідію потрібно відміняти. Бо то є корпція та схеми Гройсмана. Гадаю зебіли погодяться.
 показати весь коментар
 
 
Я теж так думаю.)
Дуже бажаний закон для любителів халяві, які 5 років тільки й волали про зубожіння, пів вареника та геноцид.
 показати весь коментар
 
 
Как бы штормило в СМИ, на форумах, если бы такое приняли при прежней власти!
А сегодня полный штиль...

ДревляниН

@freeukrman





ВРУ прийняли в 1 читанні закон УЗеленського 1031 про конфіскацію незаконних активів осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Там пц: зворотня дія в часі, реалізація майна до визнання людини винною, розкриття банківської таємниці по будь якій особі без рішення суду.
 показати весь коментар
 
 
Увеличение прав работникам налоговой,увеличение сумм штрафов которые они могут выписывать без необходимости доказывать свою правоту в суде - это неприкрытое укрепление коррупционной системы и расширение её возможностей,новые насировы желают накупить себе лондонских квартир и отложить миллионы на надежные офшорные счета.
 показати весь коментар
 
 
Вы не устали от слов "может случиться"? Ну не продали нас еще рашке, ну не скаканул доллар до запредельной величины, ну не напал еще путин и ничего еще не случилось чего бы хотели любители шоколада. Дайте людям работать. Разгрести дерьмо бывших вряд ли быстро получится.
 показати весь коментар
 
 
Особенно если к старому дерьму регулярно добавлять новое.
 показати весь коментар
 
 
Главный смысл всех "нововедений" Зеленского и его шпаны в налоговой сфере означает фактически возврат ко временам Клименко, временам безудержного грабежа бизнеса и государства. Все слова о "росте экономики" и "борьбе с коррупцией", как показывают данные налоговые положения - это лапша на уши идиотов, которые еще верят Зеленскому и его банде.
 показати весь коментар
 
 
И плюс еще времен Кравчука, когда налог с з/платы выше 100 у,е, составлял 90%, налог на фонд оплаты труда-87% и 90% фирм срочно ушли в тень. А потом "прекрасный" закон Юльки по ФОП с оплатой ЕСВ в месяц 10-15 грн перевел все, практически, компании на сотрудничество с ФОП, лишение работников официального стажа. Лишь в 2017-2018 мы пришли к более-менее сбалансированным налогам, а теперь Зе опять вгоняет нас в эпоху "кравчучки"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору