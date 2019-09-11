 Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це під час виступу в парламенті заявив лідер партії Святослав Вакарчук.
"Уже багато тижнів діяльності нового Президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручниками та інші дуже важливі речі. Але ми так і не почули стратегію нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і насамперед наших відносин з країною-агресором РФ", - сказав він.
"Голос" вимагає скликати закрите засідання профільного комітету Ради, куди хочуть запросити главу МЗС, віцепрем'єра з питань євроінтеграції, представника Офісу Президента і членів української делегації ПАРЄ.
"...Щоб обговорити ці питання, виробити спільну позицію, і, нарешті, відповісти на багато конкретних питань, які хвилюють нас уже сьогодні: формуємо ми чи ні делегацію ПАРЄ, беремо участь ми в наступній її сесії, і якщо так, то як поводимося, як координуємо свої дії з колегами з інших країн, які підтримали нас і чекають від нас чітких відповідей, декларацій і зобов'язань", - пояснив Вакарчук.
За його словами, важливо зрозуміти перед потенційною зустріччю лідерів нормандського формату, якою буде стратегія України на цих переговорах, "що, кому і як ми обіцяли", і яким чином зміниться політика порівняно з політикою попередньої влади.
"І якщо президент називає зустрічі "проривними", то в чому полягає цей прорив? І на які компроміси ми маємо йти", - підсумував він.
Нужно было ему сказать - "и Путин, и я..". - а то не совсем по малороссийски получилось...
В следующий раз поправится наверное...
Словами ЗЕ вся стратегия укладывается в "Отодвинуть границу России вглубь Украины" и "Сойтись где-то посередине".
На колени и быстрее перестать стрелять.
На скандальном фото Зеленского с Коломойским заметили подозрительную деталь - в соцсетях ажиотаж 11 сентября 2019,
Показанная президентом Владимиром Зеленским фотография встречи с олигархом Игорем Коломойским в рабочем кабинете главы государства произвела фурор в социальных сетях. При этом пользователи обратили внимание на загадочного человека на снимке и начали теряться в догадках, кто еще находился на встрече, однако остался незамеченным.
В комментариях под фотографией пользователи обсуждают человека, который сидит по левую руку от Зеленского со стороны Коломойского.
На фотографию попала только его нога в правом нижнем углу снимка.
Пользователи предположили, что этим человеком мог быть одиозный чиновник времен Януковича Андрей Портнов, который, судя по опубликованной в Интернете информации, близок с Коломойским и с Богданом.
еще когда ему говрили становись ты пезиком.
нет говорит я тупой...
а теперь стал умным капец
или думает что чел который стал, еще тупее него ? ню ню
мне кажется что у зе больше управленческих качеств и мышление разнообразнее, чем у вакара
но зато требовать умеет
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України
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Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
Документи на відрядження депутатів до Страсбурга на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму, вже підписані, заявив голова комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко.
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым расширить санкции против России.
Об этом он заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".
"Санкции-это дипломатический инструмент для достижения результатов, то есть прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, то механизм нужно расширить", - заявил Зеленский.
Также он прокомментировал призывы отдельных немецких политиков к отмене санкций.
"Уже не впервые запускаются дискуссии о необходимости отмены санкций на фоне продолжающейся войны. Возможно, таким политикам следует напомнить, почему эти санкции были введены. Моя позиция четкая и простая. Санкции - это лишь рычаг для освобождения оккупированных территорий, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, возвращение наших людей", - отметил президент.
У 1991-1996 роках навчався на фізичному факультетіЛьвівського університету (спеціалізація - теоретична фізика). Друга вища освіта - економіст-міжнародник.
1996 року вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики того ж університету.
Після закінчення університету Вакарчук міг продовжувати навчання за кордоном, але зосередився на музичній кар'єрі.
Влітку 2009 року Святослав Вакарчук захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук у Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Тема роботи - «Суперсиметрія електрона в магнітному полі».
Праця над роботою тривала багато років, але через постійну зайнятість завершити її вдалося лише у 2009 році. Раніше один з альбомів «Океану Ельзи» було названо «Суперсиметрія», а одна з пісень альбому має назву «Susy», що є абревіатурою від supersymmetry.
Крім рідної української Святослав Вакарчук вільно розмовляє польською, англійською та російською мовами.
З 3 серпня 2018 року Святослав є співведучим відомого журналіста-міжнародника Івана Яковини у програмі «Несподівана фізика» на Радіо «НВ».
Коли в ефірі "1+1" я назвав усіх цих людей плебеями, на мене трошки образились. Плебей - це термін із древньоримського права, що означає "вільні, але незнатні люди". Мою країну населяють вільні, але незнатні люди. Неосвічені. Примітивні. Книжок не купують і не читають. Історією свого краю не цікавляться. Інтелектуально не ростуть. За кордон не їздять (Єгипет не рахую). Іноземних мов не вчать. Радянську минувшину не переосмислюють. Живуть у зомбоящику. Просто собі живуть. Вільні, але незнатні. Вільні, але не шляхетні. Зате з правом голосу. У цьому й основна відмінність із древньоримським правом. Там плебеї не мали права голосу.
Зеленський відчинив скриньку Пандори. Він запровадив моду на дилетанство. Він зробив шармовою посередність. Він демонструє плебеям, що не варто соромитися своєї недалекості, навпаки - варто бути максимально натуральним у проявах своєї малограмотності. Всі натуральні люди - страшенно шармові. Тому-то натуральне плебейство стало центральною ідентичністю в цій країні. Вони засмакували свою кількісну перевагу. В них нарешті розправилися крила від того, що справа і зліва від них - такі ж невимогливі люди, і їх більше, і їх цілий дивізіон, а коли їм кажуть трішки увімкнути залишки мізків, вони хором відповідають: а нас - рать.
Вас макнули по повній програмі. Вас із головою накрили зеленим рядном і наказали тихенько дихати в тряпочку. Вас прирекли на Медведчука. Країну, за яку ви й ваші діди проливали кров, отак легко, під спалахи їхніх весільних фотографів-мажоритарників, віддали в одні руки, в необмежену владу коміка, для якого Томос - це термос, а Україна - проститутка з німецького порно. Тож далі відроджуйте гаївки і щедрівки, далі діставайте з бабусиних скринь коралі та інші цяцьки, далі переконуйте самих себе у "Схід і Захід разом", далі називайте братами й сестрами тих, хто дивиться на вас, як на екзотичних аборигенів - у вас попереду ціла вічність перебування в меншості на своїй рідній начебто землі.
24 серпня я поставив свічку за свого сусіда Андрія, який пішов воювати в Луганськ і там загинув. Наводчиком для снайпера був місцевий мешканець. Цей дідок з українським паспортом охоче проголосував на останніх виборах. Із вікна, де я зараз пишу цей текст, мені видно недобудовану хату. Андрій хотів там жити з дружиною і двома дітьми. Звів лише перший поверх. З його фундаменту за цей час вимахала двометрова берйоза. Це - моя Україна. Недобудований перший поверх. 28 років.
Автор Остап Дроздов
До Вовіка є вже декілька питань, зокрема по Криворіжсталі і по податкам і штрафам для малого бізнесу. А також по тисячам атовцв, що сидять у буцеганнях задурно. Але це вже інше питання.
всЬо, зебилы, теперь вы для чОрта из табакерки - мусор под ногтями и вода в канаве.. приходите через пять лет, *********..
Вот спросит разрешения у Бени и озвучит
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В українському суспільству досі так і не напрацьоване рішення, або стратегія по Криму і Лугандону. По Криму легше, там від Українських дій залежить мало, але що нам робити з Лугандоном? І спектор думок по цьому питанню різниться на 180градусів. Від погодження на всі Мінські умови, до силового сценарію і захоплення Лугандону силою. Тому треба на цю тему референдум проводити і пропонувати людям декілька рішень-стратегій на цю тему. Відповідь має бути не таємною, а персональною. Ті, хто відмовиться відповідати, більше не зможуть активно виступати, критикуючи якесь рішення, що набере найбільше голосів. Якщо перемагає силове рішення, то ті, хто висловились за таке рішення, йдуть на прорив оборони лугандонців в перших рядах. Хто за рішення побудови стіни - йдуть будувати стіну. Хто за рішення приєднання України до Лугандону на їхніх умовах - відправляються жити в Лугандон примусово...
По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром ЗеленскимОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.
Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html
Что вы хотите еще услышать от морально ущербного человека?