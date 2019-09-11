EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  3525  164
Все про:Вакарчук (133) Зеленський (2685) Росія (19806)

 Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук

Фракція партії "Голос" у Верховній Раді закликала президента Володимира Зеленського та його команду озвучити конкретні принципи, на яких формується зовнішня політика, і сказати, в чому полягає стратегія в цій галузі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це під час виступу в парламенті заявив лідер партії Святослав Вакарчук.

"Уже багато тижнів діяльності нового Президента відбуваються міжнародні переговори, обмін заручниками та інші дуже важливі речі. Але ми так і не почули стратегію нової виконавчої влади щодо нашої міжнародної політики і насамперед наших відносин з країною-агресором РФ", - сказав він.

"Голос" вимагає скликати закрите засідання профільного комітету Ради, куди хочуть запросити главу МЗС, віцепрем'єра з питань євроінтеграції, представника Офісу Президента і членів української делегації ПАРЄ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор

"...Щоб обговорити ці питання, виробити спільну позицію, і, нарешті, відповісти на багато конкретних питань, які хвилюють нас уже сьогодні: формуємо ми чи ні делегацію ПАРЄ, беремо участь ми в наступній її сесії, і якщо так, то як поводимося, як координуємо свої дії з колегами з інших країн, які підтримали нас і чекають від нас чітких відповідей, декларацій і зобов'язань", - пояснив Вакарчук.

За його словами, важливо зрозуміти перед потенційною зустріччю лідерів нормандського формату, якою буде стратегія України на цих переговорах, "що, кому і як ми обіцяли", і яким чином зміниться політика порівняно з політикою попередньої влади.

"І якщо президент називає зустрічі "проривними", то в чому полягає цей прорив? І на які компроміси ми маємо йти", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147731
 
   
 Топ коментарі
 
Слыш идиот, а ты его стратегию хоть знаешь? Расскажи ка. А то кого не спрошу вмеиязык в жопе держат, типа " государственная тайна"
 показати весь коментар
 
Сдал Станицу, Золотое, Рашка в ПАСЕ, макарон тявкает о ослаблении санкций. Дела просто отличные у русни.
 показати весь коментар
 
Kaкая ещё стратегия, кроме федерализации ? Только Порох мог сопротивляться "минску". А у нынешней братвы, если не будет федерализации - не будет и бизнеса в РФ: "Сватов" не позволят там показывать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ /стратегию озвучил командированный из Израиля смотрящий по Украине Коломойский :"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский о войне на Донбассе.
 показати весь коментар
 
 
неправильно....
Нужно было ему сказать - "и Путин, и я..". - а то не совсем по малороссийски получилось...
В следующий раз поправится наверное...
 показати весь коментар
 
 
Вот ведь пристал. Все уже понятно.

Словами ЗЕ вся стратегия укладывается в "Отодвинуть границу России вглубь Украины" и "Сойтись где-то посередине".
 показати весь коментар
 
 
мало материала для критики , не на чём развернуть протестную деятельность славку
 показати весь коментар
 
Вакарчук проснулся наконец то,я думаю не он один хотел бы знать эту стратегию. Боюсь как бы встречи в нормандском формате мы внезапно не проснулись бы в Новороссии.
 показати весь коментар
 
 
А можем и проснуться в украинской области расеи.
 показати весь коментар
 
Как не озвучил? Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 4569
На колени и быстрее перестать стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Раньше журналисту приходилось сидеть в кустах сутки, чтобы снять олигарха с президентом, теперь президент сам этим хвастается
На скандальном фото Зеленского с Коломойским заметили подозрительную деталь - в соцсетях ажиотаж 11 сентября 2019,
​Показанная президентом Владимиром Зеленским фотография встречи с олигархом Игорем Коломойским в рабочем кабинете главы государства произвела фурор в социальных сетях. При этом пользователи обратили внимание на загадочного человека на снимке и начали теряться в догадках, кто еще находился на встрече, однако остался незамеченным.
В комментариях под фотографией пользователи обсуждают человека, который сидит по левую руку от Зеленского со стороны Коломойского.
На фотографию попала только его нога в правом нижнем углу снимка.
Пользователи предположили, что этим человеком мог быть одиозный чиновник времен Януковича Андрей Портнов, который, судя по опубликованной в Интернете информации, близок с Коломойским и с Богданом.
 показати весь коментар
 
 
Потому что за воровство, коррупцию, и "договорняки" - тюрьма. А за измену Родине ( зраду), вышка. Вот поэтому и колебания с "курсом", если он в принципе есть конечно. ( А если серьезно, курс ясен, осталось только выбрать красивую обертку под которой впарить его народу Украины воюющему пять лет и потерявшей только убитыми около 15 тысяч человек. Идет интенсивный поиск "обертки", не более того. Пока в раздумье.
 показати весь коментар
 
 
святой слав зато давно сложил...
еще когда ему говрили становись ты пезиком.
нет говорит я тупой...
а теперь стал умным капец
или думает что чел который стал, еще тупее него ? ню ню
мне кажется что у зе больше управленческих качеств и мышление разнообразнее, чем у вакара
но зато требовать умеет
 показати весь коментар
 
Мне кажется, ты тупорылый зебилоид с пэпэушным образованием. Про "кажется" была шутка
 показати весь коментар
 
 
У січні 2018 року, під час засідання Оболонського суду у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича, прокурорами було оприлюднено телефонну розмову між радником президента РФ Сергієм Глазьєвим і якимось «Володимиром Андрійовичем», записану українською розвідкою 1 березня 2014 року. У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, підготовану Портновим.
3 лютого 2018 року Прокуратура Криму почала перевірку щодо причетності Портнова до окупації та анексії Криму
26 березня 2018 року стало відомо, що проти Андрія Портнова СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею 111 Кримінального кодексу - державна зрада.
За словами нардепа Андрія Левуса, Портнов ймовірно причетний до окупації РФ частини території України

«
Про це свідчить запис телефонної розмови між радником Президента Росії Глазьєвим та Головою Верховної Ради АРК Константиновим, що була зафіксована українською розвідкою 1 березня 2014 року. Під час розмови, Глазьєв повідомляє про необхідність прийняття Верховною Радою АРК постанови, яку підготував Портнов - український юрист, екс-заступник глави Адміністрації Президента.
 показати весь коментар
 
 
Слава, ты дурак? Ураина идет в ЕС и НАТО и это озвучено было неоднократно!
 показати весь коментар
 
 
А по моему она идет в состав расеи. По действиям клювана складывается такое впечатление.
 показати весь коментар
 
"Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ, - Вакарчук" - если не озвучил, значит есть что скрывать.
 показати весь коментар
 
 
вТОРНИК, 18 ИЮНЯ 2019, 08:18

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым расширить санкции против России.
Об этом он заявил в интервью Bild, сообщает "Европейская правда".
"Санкции-это дипломатический инструмент для достижения результатов, то есть прекращение огня и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, то механизм нужно расширить", - заявил Зеленский.
Также он прокомментировал призывы отдельных немецких политиков к отмене санкций.
"Уже не впервые запускаются дискуссии о необходимости отмены санкций на фоне продолжающейся войны. Возможно, таким политикам следует напомнить, почему эти санкции были введены. Моя позиция четкая и простая. Санкции - это лишь рычаг для освобождения оккупированных территорий, восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета, возвращение наших людей", - отметил президент.
 показати весь коментар
 
Да он и свою программу на первые 100 дней не озвучил...и на вторые 100 дней тоже...и на третьи...😀
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Цензор нет превратился в помойку, все засрато коментами порохоботов и ватников
 показати весь коментар
 
 
Ну, так дуй на лента.ру, там порохоботов и ватников банят.
 показати весь коментар
 
 
По информации источников ZN.UA, в среду состоялась встреча Владимира Зеленского и Арсена Авакова при участии главы Офиса президента Андрея Богдана и помощника президента Сергея Шефира, которого считают близким другом министра внутренних дел. Судя по всему, о мире и согласии между главой силовиков и Банковой говорить не приходится, - в течение часового разговора Аваков не только отказался от предложенных ему заместителей и заявил о желании самостоятельно формировать команду МВД, но и не согласился отдать Нацгвардию Зеленскому.
 показати весь коментар
 
Ну,можно считать Авакова кем угодно, но точно не дураком. Так как он вырулил на свой пост и был на плаву столько лет.. Для этого нужно иметь незаурядный ум лоцмана, который знает все рифы нашей системы власти. Зеленскому он потому и нужен. Зря Петя, в свое время, с Арсеном горшки побил из-за дележа власти. Ну, как говорится, жадность фраера сгубила)
 показати весь коментар
 
Хай би Вакарчук, спочатку озвучив рівень свого IQ.
 показати весь коментар
 
 
не обижайте тех, кто плавает на воде и не тонет
 показати весь коментар
 
 
Вакарчук в прямом эфире даже не смог назвать цену на газ... Сын министра, откуда ему знать проблемы украинцев? Был бы Потрох, газ уже 12 был бы. Да и 25 за доллар, что-то не припоминается...
 показати весь коментар
 
 
Святослав закінчив Львівську середню школу № 4 з поглибленим вивченням англійської мови (тепер Львівська лінгвістична гімназія) зі срібною медаллю
У 1991-1996 роках навчався на фізичному факультетіЛьвівського університету (спеціалізація - теоретична фізика). Друга вища освіта - економіст-міжнародник.
1996 року вступив до аспірантури на кафедрі теоретичної фізики того ж університету.
Після закінчення університету Вакарчук міг продовжувати навчання за кордоном, але зосередився на музичній кар'єрі.
Влітку 2009 року Святослав Вакарчук захистив дисертацію на звання кандидата фізико-математичних наук у Інституті фізики конденсованих систем НАН України. Тема роботи - «Суперсиметрія електрона в магнітному полі».
Праця над роботою тривала багато років, але через постійну зайнятість завершити її вдалося лише у 2009 році. Раніше один з альбомів «Океану Ельзи» було названо «Суперсиметрія», а одна з пісень альбому має назву «Susy», що є абревіатурою від supersymmetry.
Крім рідної української Святослав Вакарчук вільно розмовляє польською, англійською та російською мовами.
З 3 серпня 2018 року Святослав є співведучим відомого журналіста-міжнародника Івана Яковини у програмі «Несподівана фізика» на Радіо «НВ».
 показати весь коментар
 
 
Автор Остап ДроздовХто всі ці люди, які голосують за кума Путіна на п'ятому році війни з Путіним? Хто всі ці люди, які вважають галичан фашистами? Хто всі ці люди, які вимагають відновлення мережі "ВКонтакте", російських серіалів про ментів, гастролей зірок блатного шансону? Хто всі ці люди, які ігнорують державну мову, хоча вона конституційно закріплена? Хто всі ці люди, які повноту влади віддають артистові комічного жанру?
Коли в ефірі "1+1" я назвав усіх цих людей плебеями, на мене трошки образились. Плебей - це термін із древньоримського права, що означає "вільні, але незнатні люди". Мою країну населяють вільні, але незнатні люди. Неосвічені. Примітивні. Книжок не купують і не читають. Історією свого краю не цікавляться. Інтелектуально не ростуть. За кордон не їздять (Єгипет не рахую). Іноземних мов не вчать. Радянську минувшину не переосмислюють. Живуть у зомбоящику. Просто собі живуть. Вільні, але незнатні. Вільні, але не шляхетні. Зате з правом голосу. У цьому й основна відмінність із древньоримським правом. Там плебеї не мали права голосу.
Зеленський відчинив скриньку Пандори. Він запровадив моду на дилетанство. Він зробив шармовою посередність. Він демонструє плебеям, що не варто соромитися своєї недалекості, навпаки - варто бути максимально натуральним у проявах своєї малограмотності. Всі натуральні люди - страшенно шармові. Тому-то натуральне плебейство стало центральною ідентичністю в цій країні. Вони засмакували свою кількісну перевагу. В них нарешті розправилися крила від того, що справа і зліва від них - такі ж невимогливі люди, і їх більше, і їх цілий дивізіон, а коли їм кажуть трішки увімкнути залишки мізків, вони хором відповідають: а нас - рать.
 показати весь коментар
 
 
Звертаючись до проукраїнської меншини - так що?
Вас макнули по повній програмі. Вас із головою накрили зеленим рядном і наказали тихенько дихати в тряпочку. Вас прирекли на Медведчука. Країну, за яку ви й ваші діди проливали кров, отак легко, під спалахи їхніх весільних фотографів-мажоритарників, віддали в одні руки, в необмежену владу коміка, для якого Томос - це термос, а Україна - проститутка з німецького порно. Тож далі відроджуйте гаївки і щедрівки, далі діставайте з бабусиних скринь коралі та інші цяцьки, далі переконуйте самих себе у "Схід і Захід разом", далі називайте братами й сестрами тих, хто дивиться на вас, як на екзотичних аборигенів - у вас попереду ціла вічність перебування в меншості на своїй рідній начебто землі.
24 серпня я поставив свічку за свого сусіда Андрія, який пішов воювати в Луганськ і там загинув. Наводчиком для снайпера був місцевий мешканець. Цей дідок з українським паспортом охоче проголосував на останніх виборах. Із вікна, де я зараз пишу цей текст, мені видно недобудовану хату. Андрій хотів там жити з дружиною і двома дітьми. Звів лише перший поверх. З його фундаменту за цей час вимахала двометрова берйоза. Це - моя Україна. Недобудований перший поверх. 28 років.
Автор Остап Дроздов
 показати весь коментар
 
 
Впервые за годы независимости люди видят, что кто-то и что-то начал делать, так какие мокнул? Что ты несешь проплаченный ольгиевский порохобот? Газку по 12 хочешь, как потрох прописал? Или доллар не по 25, а по 35 как уже было внесено шоколадным в бюджет?
 показати весь коментар
 
 
Да зебил уже начал что то делать - сдавать Украину *****.
 показати весь коментар
 
После прихода Шоколадного сколько км мы сдали рашке? Сколько городов продано? Дебальцево, Иловайск, мелкие поселения... Так где же вы раньше были кричатели о сдавании Украины? В Ольгино без работы тогда торчали?
 показати весь коментар
 
 
Професійний патріотець Дятлов чомусь забув, що Зеленський цього Медведчука усунув з перемовин по заручниках і процес вперше за три роки зрушив з місця. А його коханий Порошенко цьому Медведчуку подарував перед виборами чотири новостних ТВ канали, монополії зрідженого газу і дизелю, і цілий магістральний бензопровід, хоч це і протирічить Конституції.
До Вовіка є вже декілька питань, зокрема по Криворіжсталі і по податкам і штрафам для малого бізнесу. А також по тисячам атовцв, що сидять у буцеганнях задурно. Але це вже інше питання.
 показати весь коментар
 
 
Стратегия зелей давно озвучена. Шлифовать пол коленями.
 показати весь коментар
 
 
Стратегия одна пойти на поклон к царю-батюшке, попросить прощения и потом сосать у ***** все время.
 показати весь коментар
 
 
Фракция партии Голос Свыни в Верх.Раде заскулила...
 показати весь коментар
 
 
Чмо зеленое, скоро ты скулить начнешь, когда в один прекрасный день окажешся подданым *****, но скулить будет уже поздно.
 показати весь коментар
 
конкретные принципы Вошьдя обозначены давно - это "Сваты"-сваты-сваты+1.. и Украина для него имеет интерес лишь как способ реализации интересов всех своих сватов, как фомка для взломщика..
всЬо, зебилы, теперь вы для чОрта из табакерки - мусор под ногтями и вода в канаве.. приходите через пять лет, *********..
 показати весь коментар
 
 
Зеленский до сих пор не озвучил стратегию по международной политике и отношениям со страной-агрессором РФ

Вот спросит разрешения у Бени и озвучит
 показати весь коментар
 
 
Цікаво було б послухати тезіси самого Славка по окупованим теріторіям. Бо інакше цей закид можна вважати провокаційним.
_________________-
В українському суспільству досі так і не напрацьоване рішення, або стратегія по Криму і Лугандону. По Криму легше, там від Українських дій залежить мало, але що нам робити з Лугандоном? І спектор думок по цьому питанню різниться на 180градусів. Від погодження на всі Мінські умови, до силового сценарію і захоплення Лугандону силою. Тому треба на цю тему референдум проводити і пропонувати людям декілька рішень-стратегій на цю тему. Відповідь має бути не таємною, а персональною. Ті, хто відмовиться відповідати, більше не зможуть активно виступати, критикуючи якесь рішення, що набере найбільше голосів. Якщо перемагає силове рішення, то ті, хто висловились за таке рішення, йдуть на прорив оборони лугандонців в перших рядах. Хто за рішення побудови стіни - йдуть будувати стіну. Хто за рішення приєднання України до Лугандону на їхніх умовах - відправляються жити в Лугандон примусово...
 показати весь коментар
 
Губарев поддержал Зеленского: "ОН ПРИДЕТ К ВЛАСТИ И СДЕЛАЕТ "ДНР" НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ

По мнению "народного губернатора", народ устал от действующего президента и связывает надежды с Владимиром ЗеленскимОН УВЕРЕН, ЧТО УКРАИНЦАМ ИМПОНИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ "ЗЕ" ДОГОВАРИВАТЬСЯ О МИРЕ С ПУТИНЫМ
 показати весь коментар
 
 
Зеленский: Надо ли нам в ЕС и НАТО?
Я никогда не хожу в гости, если меня не зовут.
Не хочу чувствовать себя ущербным
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-zelenskij-treba-nam-v-jes-i-nato-ja-nikoli-ne-hodzhu-v-gosti-jakshcho-mene-ne-klichut-ne-hochu-vidchuvati-sebe-zbitkovim-611856.html

Что вы хотите еще услышать от морально ущербного человека?
 показати весь коментар
 
 
Порошенківський Полторак під час Дебальцево втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Ті тоді так і відбули до Брюселю з питанням на обличчі. А до 2004го сам Порошенко виступав з антинатовськими заявами. То хто насправді проти НАТО? Зеленський, який першою зустрічу робив зустріч з Столтенбергом?
 показати весь коментар
 
 
так у зе все нормально в отношениях, главное скорее все сдать оккупанту успеть руками дебилов
 показати весь коментар
 
 
И куда Слава торопиться?!Скоро Зе и его "Зелёные человечки" ,похвастаются за сколько и как продали Украину Путину и как по новой будут целоваться взасос с РФ !Ведь помниться в 2014 году после захвата Крыма ,Путин и его "зелёные человечки....долгое время говорили что они не причём и ихтамнебыло....Видимо пока зелёная трясина не засосала в себя все органы власти..у Зеленского ,будут молчать о .....
 показати весь коментар
 
 
Порохоботи заскулили. Нагашадую довбонутим на всю голову ущербним барижним підстілкам, вас 8% і це даже не 25% ваша помойка не кому не цікава. На брехні далеко не заїдеш.
 показати весь коментар
 
 
Скажи мне, друг. Почему у всех зеленых комментаторов, которые пишут по-украински, ники на русском языке? Или вам дали указание строить из себя украинцев в комментах, а что при этом нужно ник зарегистрировать на украинском не проинструктировали? Ну вот кого из вас не возьми, все такие украиномовни, а имена у всех на русском.
 показати весь коментар
 
Згадай 14-й рік, меншість зробила майдан, як кажуть кацапи - "можем повторить".
 показати весь коментар
 
у Малороссии только один путь...стоять на коленях перед кацапами
 показати весь коментар
 
 
"зе" не озвучит до тех пор ,пока рука куйла не нажмет клавишу "sound".
 показати весь коментар
 
 
Ну и что тут такого в этом фото? Лень искать картинки Зеленского, агитирующего за Януковича.
 показати весь коментар
 
Ты хоть сотню картинок с Петей тут налепи, это все равно не отменяет того, что клоун продался москалям.
 показати весь коментар
 
 
Коли москалям продавався Петрик, петріоти підтримали його в один тур.

Зеленський досі не озвучив стратегію щодо міжнародної політики і відносин з країною-агресором РФ, - Вакарчук - Цензор.НЕТ 103
 показати весь коментар
 
 
Дк какая,на хрен,международная политика?Главное всем нравиться и угождать,начиная с макарона и заканчивая путлером.Или наоборот?
 показати весь коментар
 
Ну какая "стратегия" у шпаны,которая хочет "подружиться" с кровавым московским узурпатором,даже за счет будущего Украины и ее народа!
 показати весь коментар
 
Ну какая "стратегия" у шпаны,которая хочет "подружиться" с кровавым московским узурпатором,даже за счет будущего Украины и ее народа?!
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору