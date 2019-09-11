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Все про:аварія (272) Лондон (121) Гонтарева (292)

 Наїзд автомобіля на Гонтареву - нещасний випадок, - поліція Лондона

Поліція Лондона вважає наїзд на ексглаву Національного банку Валерію Гонтареву нещасним випадком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі виданню  "theБабель" повідомили Лондонські правоохоронці.

Поліцейські розповіли, що водій Монір Малик, який скоїв наїзд, з місця пригоди не щез.

Його допитали, однак не затримували, оскільки не виявили "жодних підозрілих обставин" інциденту.

Нагадаємо, в кінці серпня ексголову Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтареву в Лондоні збив автомобіль.

Пізніше Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці і інвалідний візок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Україна буде гнобити, попрошу політичний притулок у Лондоні, - Гонтарева

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147728
 
 
 Топ коментарі
 
лучшего финансиста галактики просто так не задавишь
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То есть сама бросилась ? Ой простите, - была не внимательна .
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був би щасливий "случай" як би вона здохла пєці на радість
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Дубинский в видео радостно рассказывал шо поймал ее на лжи так как на фото не с той стороны столик и не так написано на табличке ФИО поциентки.(о том шо фото и видео моглы быть с разных палат - деятель "не подумал" Наезд автомобиля на Гонтареву - несчастный случай, - полиция Лондона - Цензор.НЕТ 7462 )

Просто даже не верилось шоб так нагло и тупо врать мона было.
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А вы сепаратистов не цитируйте
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лучшего финансиста галактики просто так не задавишь
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То есть политического убежища не будет. Британцы не идиоты.
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Вже свідків прибирають, щоб не призналась, скільки стирили бабла.
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Чтобы прибрать Лерку, надо что-то посущественнее, связка динамита например.
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Как же ш так то, порохлатые свиньи верещали шо то политическая расправа. Полиция Лондона продалась Коломойскому!
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Британці не видадуть свого агента, тому й інсценують замахи. Правда, є ще один варіант розвитку подій - відьму можуть повісити, як в свій час Березовського, аби "обрізати кінці", бо мова іде про мільярди доларів, переведених в Британію вкрадених в українського народу.
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Богдан Т про що ти верзеш, зєлєбобік? чи вам вже кацапські мєтодічкі українською переклали?? у кацапів теж завжди "англічанка гадіт" та "пєндоси вінавати"...
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Чомусь Гонтарєва переховується в Англії, а не в Московії.
(Хамство - маркер троля.)
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вранье! за рулем сидел лично Коломойский, а на пассажирском сиденье Зеленский!
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так а шо там? аль саик Монир Малик рух фи саяра уа быпц бель Гонтарева? Халас? Му мушкеля? Гонтарева фи мусташва уа Монир Малик бель бет?
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лера говнотарьова получила первое и последнее предупреждение.
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Лерка пролетела с терактом злой Хунты ?
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Несчастный случай для автомобиля.А для Лерки-манна небесная.Сама под колеса бросилась,лиж бы в Украину на допросы не ездить.Вот если бы она под трактор попала- тогда да,согласен,несчастный случай.
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Бухать меньше надо, тогда и под колёса валиться не будешь
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Чому ж нещасний, якраз "щасний". Шкода лише що це був автомобіль на англійській дорозі а не наприклад возик для розвезення їжі в українській в"язниці.
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Плохие водители в Лондоне, даже задавить НЕ могут.
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Нечего по-хуйлоски переходить дорогу.
Смирно!
Раздайся море, Гонтарева плывёт.
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