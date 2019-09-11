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 Плюс три дні: Росія в ЄСПЛ визнала контроль над Кримом із 18 березня 2014 року

Російська Федерація змінила офіційну позицію щодо дати, з якої вона отримала контроль над Кримським півостровом. Раніше вона визнавала свій контроль над окупованими півостровом з 21 березня 2014 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Європейську правду".

Нову дату оголосив уповноважений Росії при ЄСПЛ Михайло Галперін. За його словами, Росія погодується  визнати свою відповідальність за дотримання прав людини в Криму починаючи від 18 березня 2014 року.

"До 18 березня всю відповідальність за дотримання прав людини несе Україна", - пояснив він.

У поясненнях РФ, наданих Суду, йдеться також про те, що від цієї дати, за визнанням Росії, на кримському півострові почала діяти система російських органів влади. Яким чином цього дня українська влада перетворилася на російську, Галперін не уточнив.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше у поясненнях до ЄСПЛ Росія визнавала свій контроль в Криму з 21 березня 2014 року. У виступі Галперіна не було пояснень щодо того, що стало причиною зміни позиції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147727
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай на медалькє подивляться,яка там дата.
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Медал давали за оккупацию Крыма в России с изображением от 21 февраля , значить с этого дня надо и признавать оккупацию ?
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Нехай на медалькє подивляться,яка там дата.
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Я ещё добавлю. Мидалька - это не на принтере фотачгу напечатать. Это как минимум три месяца - дизайн, всякие одобрямсы от очкариков-геральдистов до преза, чеканка и прочая-прочая.
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Все було сплановано в фсб і виступ парасюка20.02.2014 на майдані.
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інтєрєсно здєсь вспомнят о марадьорє і баригє Плюс три дні: Росія в ЄСПЛ визнала контроль над Кримом із 18 березня 2014 року - Цензор.НЕТ 7322
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Ты прав, надо у пети уточнить : он точно знает
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Медал давали за оккупацию Крыма в России с изображением от 21 февраля , значить с этого дня надо и признавать оккупацию ?
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Шота я ржу с логики кацапорылых - взять что-то под контроль для защиты, чтоб потом это же что-то захватить силовым методом...
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А тот, который со сломаным пальцем и в одной туфле не догадался эту медальку за Крым в суде показать и кацапскому представителю в мордяку ее всунуть??!
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потрібно, щоб за окупантом визнали ще й ефективний контроль над окупованим українським Донбасом.
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И теперь пенсии Украине не нужно платить кримчанам, или ПФУ ЕСПЧ не указ .
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Должны платить - это по закону о пенсиях. Ведь люди эти пенсии заработали, платя взносы в ПФ. И я думаю, что платят, как и Донбассе, но для получения пенсии надо приехать на материк. Вас это удивляет?
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Удивляет. Россия объявила себя наследницей СССР. Значит пенсии, заработанные до 1991 года должна платить Россия, причем на территории всего бывшего Союза. Разве она платит? А ведь при развале Союза все деньги остались в Москве.
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Оккупант платит. Они же выдали рюзьге аусвайс.
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Крымчане, в своем большинстве по-прежнему граждане Украины. Даже те, которые порвали или сожгли свои паспорта.
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