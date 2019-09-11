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 Суспільство
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 Інструктори з Великої Британії та США почали навчати українських офіцерів системі штабного планування армій країн НАТО, - Міноборони

На базі Військової академії (м. Одеса) розпочався навчальний курс зі штабного планування для офіцерів управління оперативного командування "Південь".

Навчання проводиться в рамках заходів Міжнародного співробітництва за програмою Збройних сил Великої Британії Orbital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Курс проводитимуть офіцери Збройних сил Великої Британії та США за напрямками оперативної підготовки та логістичного забезпечення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 3600 військовослужбовців із різних країн візьмуть участь у навчаннях Rapid Trident-2019

Упродовж тижня офіцери оперативного командування "Південь" отримають знання та детально ознайомляться з технікою оперативного планування, яка успішно діє у Збройних силах держав НАТО.

Цей курс відбувається у Збройних силах України вже вп’яте і триватиме до кінця тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147725
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан выгонит этих американских оккупантов!!
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янкі! Гоу хоум!!! Ми тєпєрь срускімі
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Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
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янкі! Гоу хоум!!! Ми тєпєрь срускімі
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как отводить свои войска с своей же территории мы и без пиндосов знаем... Инструкторы из Великобритании и США начали обучать украинских офицеров системе штабного планирования армий стран НАТО, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8905
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Да вы, вместе со свиночолым гетьманом, и раньше были срускімі
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Богдан выгонит этих американских оккупантов!!
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Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
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Російські війська вийдуть з ватного розваленого кримінального Донбасу в обмін на відмову України від євро-атлантичної інтеграції.
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Почему-то никто не орет: "Мы сделали это вместе!!!".
Стесняются своих побед?
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"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
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Вам сделаю исключение за ТЫ.

Фамилия моя известная, потому озвучивать в паблике не хочу. Неужели так трудно понять и прочитать текст, где должна быть фамилия.
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Нічо. "Новьіє ліца" зараз все порішають і кривавий сапог імперіалістів не буде топтати сруццьку землю.
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Капітуляція починається тоді, коли країна відмовляється воювати. Ми усталі. Пшла вон ната!
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Последние "гастроли" инструкторов НАТО в Украине?
Волохатий Зе-Яременко уже анонсировал запрет на их выдворение из Украины.
А то партнер пукин обижается...
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нам не нада НАТА....
Мы устали от вайны с павстанцами.....
трактор едет дыр-дыр-дыр - Мы за Зе-мир....!!!
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Уже пошли разговоры об их высылке, что бы "не раздрожать" и "не провоцировать" РФ и ОРДЛО. Явный путь к превращению в протекторат. Мы уже будем не вправе решать кого и когда и куда приглашать. Да уж.."правильной дорогой идете товарищи".
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Здесь столкнулись 2 вектора:
1.Американский (эти против рашки готовы воевать руками украинцев и до последнего украинца).
2. Европейский, примиренческий. Они хотят северный поток, бабки и спокойствие. На Украину и первым, и вторым пофиг.
Пока Украина не станет сильной, так и будет.
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Скоро эту лавочку прикроют - Богдан Яременко уже пообещал в угоду России убрать с территории Украины всех инструкторов НАТО.
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"уже пообещал в угоду России". Петисос аж захлебывается в лае. Где "пообещал"? Cсылку, трыздун?
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Да читал. Во-первых, в каком контексте обсуждение проводить. И , во-вторых, предложение - это не обещание.
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