 Інструктори з Великої Британії та США почали навчати українських офіцерів системі штабного планування армій країн НАТО, - Міноборони

Навчання проводиться в рамках заходів Міжнародного співробітництва за програмою Збройних сил Великої Британії Orbital, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Курс проводитимуть офіцери Збройних сил Великої Британії та США за напрямками оперативної підготовки та логістичного забезпечення.
Упродовж тижня офіцери оперативного командування "Південь" отримають знання та детально ознайомляться з технікою оперативного планування, яка успішно діє у Збройних силах держав НАТО.
Цей курс відбувається у Збройних силах України вже вп’яте і триватиме до кінця тижня.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда"
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Стесняются своих побед?
Фамилия моя известная, потому озвучивать в паблике не хочу. Неужели так трудно понять и прочитать текст, где должна быть фамилия.
Волохатий Зе-Яременко уже анонсировал запрет на их выдворение из Украины.
А то партнер пукин обижается...
Мы устали от вайны с павстанцами.....
трактор едет дыр-дыр-дыр - Мы за Зе-мир....!!!
1.Американский (эти против рашки готовы воевать руками украинцев и до последнего украинца).
2. Европейский, примиренческий. Они хотят северный поток, бабки и спокойствие. На Украину и первым, и вторым пофиг.
Пока Украина не станет сильной, так и будет.