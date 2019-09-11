 Рада ухвалила в цілому законопроєкт про габаритно-ваговий контроль

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосував 331 народний депутат.
Проєктом закону передбачається внесення змін до законів України "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства", Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Цими змінами пропонується законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документа про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Ледокоин Гетьмана
@YevhenS
В Украине НАКОНЕЦ ТО вводится АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ВЕСА НА ДОРОГАХ！
А то с перегрузами какие дороги не делай все равно развалят и убьют а потом плачат что дорого нет
Так кто должен платить штраф: транспортники или строители?
Наконец то. У нас с села до города ПОКА хорошая дорога,без ухабов и ямок. Сейчас по ней начали ездить многотонные авто с тремя осями сзади,когда с элеватора едет пустой одна пара поднята.Все авто красного цвета. Пока до нас закон доползет- асфальту приснится 3.14-ц!!!