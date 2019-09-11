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Все про:ВР (5644) дороги (774) контроль (90)

 Рада ухвалила в цілому законопроєкт про габаритно-ваговий контроль

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроєкт №1047 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосував 331 народний депутат.

Проєктом закону передбачається внесення змін до законів України "Про автомобільний транспорт", "Про джерела фінансування дорожнього господарства", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Цими змінами пропонується законодавчо закріпити можливість фіксації порушень, пов'язаних з відсутністю документів (дозволів) щодо узгодження умов та режимів перевезення в разі перевищення вагових або габаритних обмежень або документа про внесення плати за проїзд великовагових (великогабаритних) транспортних засобів, в автоматичному режимі в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дорожні компанії об'єдналися в Національну асоціацію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147724
 
   
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Газы скапливаются в толстом кишечнике. Если Вазек обосрался кипиша евробляхеров, то повышение налогов, РКК у ФОП, проблемы на таможне, и прочие деЖИДалихзации, приведут к сильному брожению! Перднет малыш.
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Очень нужный закон. Бо по дорогам уже невозможно ездить.
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Ледокоин Гетьмана

@YevhenS

В Украине НАКОНЕЦ ТО вводится АВТОМАТИЧЕСКАЯ ФИКСАЦИЯ ВЕСА НА ДОРОГАХ！
А то с перегрузами какие дороги не делай все равно развалят и убьют а потом плачат что дорого нет
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Железка подняла тарифы,хотя себестоимость самая низкая во всем цивилизованном мире.ПРИЧИНА-ВОРОВСТВО.Предприятия закупили фуры и раздавили дороги где то 40-50% в аварийном состоянии.ЗА ЧЕЙ СЧЕТ ГУЛЯЕМ??!!
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То есть фуры могут и дальше разбивать в хлам дороги но им подняли чуть-чуть штрафы. Бред, наносимый ущерб не сопоставим с копеечными штрафами, их нужно штрафы поднимать в десятки раз с конфискацией транспорта!
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Миф о том, что фуры разбивают дороги прочно засел в головах. А ведь далеко не фуры виноваты в том, что дороги подминаются под весом машин. Посмотрите ГОСТы о том, как надо строить дороги, и сравните с реальностью. Дороги, как и мосты, должны строится с многократным запасом прочности. То есть, слои щебня, бута и песка должны быть гораздо толще, чем имеем на самом деле. Если бы дороги строили по: а) нармативам и б) не воровали, то такие такие дороги спокойно выдерживали бы тяжёлый транспорт.
Так кто должен платить штраф: транспортники или строители?
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"Рада приняла в целом законопроект о габаритно-весовом контроле"
Наконец то. У нас с села до города ПОКА хорошая дорога,без ухабов и ямок. Сейчас по ней начали ездить многотонные авто с тремя осями сзади,когда с элеватора едет пустой одна пара поднята.Все авто красного цвета. Пока до нас закон доползет- асфальту приснится 3.14-ц!!! Рада ухвалила в цілому законопроєкт про габаритно-ваговий контроль - Цензор.НЕТ 5379
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