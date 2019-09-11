 "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час візиту вдалося досягти домовленості про активізацію роботи основної спільної Робочої групи Україна-НАТО з воєнної реформи. Крім того, пропозиції України будуть враховані під час розробки програми НАТО "Одна країна - один план", Україна збільшить участь в одній з операцій НАТО. А Альянс продовжить підтримувати стажування українських моряків на своїх кораблях.

Також Україна проводитиме консультації з НАТО щодо проєкту Стратегії національної безпеки.

Кулеба спростував інформацію про те, що Україна нібито згортає євроатлантичну інтеграцію. Саме так деякі ЗМІ інтерпретували зроблену ним напередодні заяву про те, що наша країна не має стукати в закриті двері, а НАТО має саме бути зацікавлене в членстві України.

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"Приїжджаєш до Києва і дізнаєшся, що ти заявив, що Україна більше не буде прагнути в НАТО, що ти зрадник і навіть кажуть, що вже з трибуни Верховної Ради мене розкритикували.

То я хочу сказати вам: люди, ви все одно чудові. Гарного усім дня", - підсумував Кулеба.

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