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 Політика України
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 "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО

Віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що за результатами поїздки в штаб-квартиру НАТО було досягнуто низки домовленостей.

Про це Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Так, під час візиту вдалося досягти домовленості про активізацію роботи основної спільної Робочої групи Україна-НАТО з воєнної реформи. Крім того, пропозиції України будуть враховані під час розробки програми НАТО "Одна країна - один план", Україна збільшить участь в одній з операцій НАТО. А Альянс продовжить підтримувати стажування українських моряків на своїх кораблях.

Також Україна проводитиме консультації з НАТО щодо проєкту Стратегії національної безпеки.

Кулеба спростував інформацію про те, що Україна нібито згортає євроатлантичну інтеграцію. Саме так деякі ЗМІ інтерпретували зроблену ним напередодні заяву про те, що наша країна не має стукати в закриті двері, а НАТО має саме бути зацікавлене в членстві України.

Також читайте: Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба

"Приїжджаєш до Києва і дізнаєшся, що ти заявив, що Україна більше не буде прагнути в НАТО, що ти зрадник і навіть кажуть, що вже з трибуни Верховної Ради мене розкритикували.

То я хочу сказати вам: люди, ви все одно чудові. Гарного усім дня", - підсумував Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У відносинах з НАТО і ЄС Україна має досягти того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними, - Кулеба

Євроатлантичний курс України залишається незмінним, - Кулеба розповів про домовленості з НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147723
 
   
 Топ коментарі
 
Овощь тоже рассказывал сказки пока до дела не дошло.
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Овощь тоже рассказывал сказки пока до дела не дошло.
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карлитто, бурят, хламидия, алан чумак в молодости, и какой то ушастый с доской для нарезки шаурмы.
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Це Юрій Костюк - сценарист "кварталу 95" та заступник голови презЕдентської адміністрації. Кажуть, що це він пише тексти виступів для преЗедента.


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Они находят друг друга по дебильному выражению хари?
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В одному з інтерв'ю (є відео на YouTube) він сказав -"Мы не просто друзья с зеленским, мы дружбаны".
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Это просто сценарий такой, а там посмотрим у нашего Президента есть свои мозги.
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Интересно когда Украина начнёт Крым обслуживать? Крымская военная российская база с ядерными боеголовками и космическими войсками ждёт ....
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Если не начнете мутить реферндум по НАТО, может и поверим в слова-заявления о намерении идти в НАТО.
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Не переплутайте. "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО - Цензор.НЕТ 257 "В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба" 2019 " Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам, - янукович" 2013
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"Приезжаешь в Киев и узнаешь, что ты заявил, что Украина больше не будет стремиться в НАТО, ты предатель и даже говорят, что уже с трибуны Верховной Рады меня раскритиковали. Источник: https://censor.net.ua/n3147723
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Так получается Сюмар брехло.
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На основі чого такий висновок? "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО - Цензор.НЕТ 5363 Просто цікаво осягнути всю глибину мислення та илітної ллллогіки "Євроатлантичний курс України залишається незмінним", - Кулеба розповів про домовленості з НАТО - Цензор.НЕТ 9942
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