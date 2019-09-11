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 Політика України
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Все про:незаконне збагачення (58) Голос партія (69)

 У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова

У новому законопроєкті про незаконне збагачення, за який нардепи сьогодні проголосували в першому читанні, підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн гривень.

Про це розповіла в коментарі Цензор.НЕТ народний депутат від "Голосу" Олександра Устінова.

"Криміналізацію незаконного збагачення потрібно повертати, це однозначно. Але той формат, в якому нам зараз пропонують повернення криміналізації цього незаконного збагачення - це розвод. Тому що, якщо раніше поріг був один мільйон, тобто якщо чиновник не міг пояснити свої кошти на мільйон, його могли притягнути до кримінальної відповідальності, зараз поріг підняли в 15 разів - до 15 мільйонів. Я подивилася всі справи Антикорупційного бюро - там 65 справ, які були закриті за цією статтею - з них лише 15 підпадають під цей поріг зараз. Тобто менше 20% справ реально були б відкриті, ці люди могли б бути відкриті до кримінальної відповідальності. Такі люди як Вовк, Демчина, Семочко а також колишній депутат Дейдей - вони все не потрапляють під цю суму", - заявила нардеп.

Вона зазначила, що "Голос" підтримує голосування за цей законопроєкт в першому читанні, але вважає, що сума повинна бути зменшена.

Устінова висловила надію, що в "Слугу народу" змінять думку і встановлять нижчий поріг для притягнення до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт щодо конфіскації незаконних активів.

Альтернативний законопроєкт № 1031-1 доповіла народний депутат Ірина Фріз. Народний депутат Олександра Устінова представила альтернативний законопроєкт № 1031-2, який пропонує зниження порогу криміналізації незаконного збагачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147721
 
 
 Топ коментарі
 
очередной развод от зе-проходимцев?
ожидаемо...
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Александр Каменщик‏ @wolk_2012 14 ч.14 часов назад

В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова - Цензор.НЕТ 7021

ДИВЛЮСЯ ЧЕРГОВУ СЕСІЮ ВЕРХОВНОЇ РАДИ І ПРИХОДЖУ ДО ВИСНОВКУ, ЩО КОЖЕН П'ЯТИЙ ДЕПУТАТ ВІД "СЛУГИ НАРОДУ" ДЕБІЛ, ЯК І ПОПЕРЕДНІ ЧОТИРИ. (С) Олександр Кісенко
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15 миллионов - есть к чему стремиться! НО ВЫШЕ НИ_НИ! Не выделяйся из толпы Казна-крадов.
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В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова
зе-ко-***** це зграя шарікових-бобікових, яких тримають на золотих ланцюжках
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А классно зе-команда разводит зе-избирателей! "Как котят".
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можливо, вже на часі перейменувати " слугу народа на " слугу олігарху"???
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И шо, Коломойскому больше 15 000 000 украсть нельзя?
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В новой норме о незаконном обогащении подняли сумму, за которую привлекают к уголовной ответственности, с 1 до 15 млн грн, - нардеп Устинова
зе-ко-***** це зграя шарікових-бобікових, яких тримають на золотих ланцюжках
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Согласен с автором.Халтура,а не заком.Миллион им видите ли не деньги.Миллион,если он один,то можно красть.Тогда и Грымчака получается незаконно задержали?Не,не пойдет.А ну слуги,вашу мать,переделывайте быстрее ваш закон.
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ну если с 15-ью и более - сажать и полная конфискация (включая родственников)...а до 15 - лишь пополнение бюджета на 50%...то тож не плохо...
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принцип закона неплохо изменился : 15 лямов украл, 7,5 отдал штрафами зелебобам - 7.5 оставил себе У новій нормі про незаконне збагачення підняли суму, за яку притягують до кримінальної відповідальності, з 1 до 15 млн грн, - нардеп Устінова - Цензор.НЕТ 2294
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От это я понимаю! Вот это по простому, по "народному", так сказать!
Может вообще ну ее на хрен ту статью о незаконном обогащении? Только мешает.
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В Румынии в 2017-2018 гг. против аналогичного намерения власти (до , т.е. меньше 50 тыс евро не криминал) на улицы вышли сотни тысяч румын. А у нас? И это наша власть называет борьбой с коррупцией? Где взять столько незелёных?
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Требуем на основании этого закона, декреминелизовать суммы ущерба ниже 15 миллионов. И перевести в Административные правонарушения.
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Да хоть 1 млн, хоть 100500 млн. Норма об уголовной ответственности будет оспорена и КС в лучшем случае признает неконституционной только эту норму, в худшем - похоронит весь закон. И будет абсолютно прав.

Единственное, что реально может работать - это конфискация по ГПК.
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15 лямов натырял, и на пенсию. Все справедливо, зелохи должны страдать.
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Это профанация и насмешка над законами,над Украиной и ее народом. Типичный законотворческий бред,который они (Зеленский и его банда) хотят распространить на 500 законов, главной целью которых есть создания условий для безудержного грабежа бизнеса, государства и народа.
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Фу аж гидко стало, розводять людей як самі хочуть, ну-ну, від злету до падіння......
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Возрайдуйтесь ЗЕбіли, ваш ЗЕбох дозволив кожному клєрку грабувати вас на 1000000.0грн. Полічіть тепер разом з Бігусом скільки вкрали свинарчуки і на скільки тепер вас опустить ЗЕБАНДА ; (кількт.суддів + кт.прокурорів + кт.міністрів + кт.держ.топ.менеджерів держ.корпорацій + кт. керівникв держ.підпрємст.установ + кт.нардепів + кт.держ.службовців) х 1000000.0 млн.грн. = ? Лічіть, це арихметика за 4 клас
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