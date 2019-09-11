 "Мені завжди везло на життєві викрутаси", - Чумак про своє призначення на пост Головного військового прокурора

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені завжди везло на "життєві викрутаси" - на участь у серйозних змінах в житті сотень або навіть тисяч людей. Напевно тому, що я люблю робити в житті щось таке, що захоплює тебе цілком та повністю і додає шаленого драйву", - написав Чумак.

Він зазначив, що сьогодні з'явився шанс реформувати діяльність прокуратури, яка є "стрижнем і наріжним каменем" всієї правоохоронної системи: "Глава ГПУ Руслан Рябошапка, з яким ми разом працювали над новим антикорупційним законодавством, збирає в прокуратурі потужну команду".

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"Найбільше мене тішить те, що я знаю не тільки височенний професійний рівень цих людей, а головне! - їхню мотивацію. І це не власна кишеня чи непомірні амбіції, це те, що у всьому світі зветься public good - суспільне благо. Я знаю точно, що ніхто з цієї команди не обзаведеться "власним гаманцем" і не стане ні зливати, ні продавати нічиї справи. Я знаю точно, що ніхто з нас не планує "вляпалися в історію", але не проти стати абзацом у розділі "успішні зміни" в майбутньому підручнику з історії сучасної України.

Напевно, будуть і помилки, і по людях, і по рішеннях. Але знаю, що ми зможемо їх і визнати, і виправити.

І в нас багато союзників. Весь український народ. А разом, як відомо, - ми сила", - резюмував Чумак.

Нагадаємо, 2 вересня Рябошапка звільнив Головного військового прокурора Анатолія Матіоса. 10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на зазначену посаду. 11 вересня Генпрокурор призначив Чумака Головним військовим прокурором.



