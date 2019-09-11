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 Політика України
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Все про:призначення (432) Військова прокуратура (570) Чумак (47)

 "Мені завжди везло на життєві викрутаси", - Чумак про своє призначення на пост Головного військового прокурора

Народний депутат кількох скликань Віктор Чумак прокоментував своє призначення на посаду Головного військового прокурора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені завжди везло на "життєві викрутаси" - на участь у серйозних змінах в житті сотень або навіть тисяч людей. Напевно тому, що я люблю робити в житті щось таке, що захоплює тебе цілком та повністю і додає шаленого драйву", - написав Чумак.

Він зазначив, що сьогодні з'явився шанс реформувати діяльність прокуратури, яка є "стрижнем і наріжним каменем" всієї правоохоронної системи: "Глава ГПУ Руслан Рябошапка, з яким ми разом працювали над новим антикорупційним законодавством, збирає в прокуратурі потужну команду".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором

"Найбільше мене тішить те, що я знаю не тільки височенний професійний рівень цих людей, а головне! - їхню мотивацію. І це не власна кишеня чи непомірні амбіції, це те, що у всьому світі зветься public good - суспільне благо. Я знаю точно, що ніхто з цієї команди не обзаведеться "власним гаманцем" і не стане ні зливати, ні продавати нічиї справи. Я знаю точно, що ніхто з нас не планує "вляпалися в історію", але не проти стати абзацом у розділі "успішні зміни" в майбутньому підручнику з історії сучасної України.

Напевно, будуть і помилки, і по людях, і по рішеннях. Але знаю, що ми зможемо їх і визнати, і виправити.

І в нас багато союзників. Весь український народ. А разом, як відомо, - ми сила", - резюмував Чумак.

Нагадаємо, 2 вересня Рябошапка звільнив Головного військового прокурора Анатолія Матіоса. 10 вересня 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на зазначену посаду. 11 вересня Генпрокурор призначив Чумака Головним військовим прокурором.

Мені завжди везло на життєві викрутаси, - Чумак про своє призначення на пост Головного військового прокурора 01
Мені завжди везло на життєві викрутаси, - Чумак про своє призначення на пост Головного військового прокурора 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147719
 
   
 Топ коментарі
 
В любом случае Чумак значительно лучше чем друг Януковича - Матиос.
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Вітаю. Чумак, якби, нічого хлопець. Але подивимось.
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Диагноз: порохобот или дебил! Чумак-один из достойных людей, что доказал, выйдя из фракции мародера с компашей! Удачи ему на новом посту!
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довольный, счастливый, до кормушки ЗЕленоиды допустили))))
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Чумак - людина, яка є по життю гівном... Спочатку був головним юристом прикордонного відомства України, а потім підвів під люстрацію майже 25 тис. своїх колишніх колег-прикордонників...
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А что с ними было делать, если граница дырявая?
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Поживем-увидим.ПОРА слова делами подтверждать!
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Диагноз: порохобот или дебил! Чумак-один из достойных людей, что доказал, выйдя из фракции мародера с компашей! Удачи ему на новом посту!
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сделай выкрутас чтобы у всех голова закружилась...
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Развлекается пацан. Весело ему, адреналин, драйв. Только с поддержкой не переборщил бы. Неправильная оценка поддержки приводит к неправильным решениям. А это плохо.
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В любом случае Чумак значительно лучше чем друг Януковича - Матиос.
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Вітаю. Чумак, якби, нічого хлопець. Але подивимось.
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Я про Чумака нічого проти не маю. ХЗ. Будєм посмотрєть.
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Нафіга главний ваєнний прокуроя зкщо ЗЕбіли вирішили військові прокуратури ліквідувати? Може саме для цього його і поставили?
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Весь мир - театр.
Пост главного военного прокурора - это жизненный выкрутас
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Шо-то сидя в БеПеПе я не помню, чтобы Чумак выявлял там коррупционеров и ломал коррупционные схемы ,был один пи*дёжь голимый ,боюсь как бы он этим и тут не занялся ...
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Чумак, только не тяни в прокуратуру Найема😁😁😁
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ждем расследований о взорванных складах и посадки в тюрьму виноватых. 75% боеприпасов было уничтожено. Это не хиханьки.
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Прокуратура завжди була стрижнем,це точно
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Наверняка будут и ошибки, и по людям, и по решениям...

Ягода, Ежов, Берия, в своё время, тоже немножко ошибались и по людям, и по решениям...
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Депутат нескольких созывов... это, так называемые, новые лица? Дождался, ждал несколько созывов, дорвался, наконец, до настоящей власти? Неужели среди прокурорских во всей Украине не нашлось молодого, умного, настоящего юриста,имеющего опыт работы в прокуратуре? А не этот старпер.
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Молодой, умный и имеющий опыт работы, понятия не совместимые. Опыт приходит с годами и предполагает многолетнее занятие своей профессией.
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Хорошое назначение , не вор главное .Большой друг Михо и Давида .
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Одинаковые номера на авто его и сына тоже выкрутасы судьбы или бабки давал?
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