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Все про:Зеленський (2685) ліс (253) Луганщина (1831) наказ (179)

 Зеленський підписав указ про створення національного парку в Луганській області

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення на території Кремінського району Луганської області національного природного парку "Кремінські ліси".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідний указ №678/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Створити на території Кремінського району Луганської області національний природний парк "Кремінські ліси", - йдеться в тексті указу.

Зазначається, що парк створено з метою збереження, відтворення і ефективного використання цінних природних комплексів та об'єктів басейну річки Сіверський Донець, що мають важливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне та оздоровче значення.

Згідно з указом, до території національного природного парку "Кремінські ліси" погоджено в установленому порядку включення 7269 гектарів земель державної власності, а саме: 3121 га земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство", що вилучаються у землекористувача та надаються національному природному парку в постійне користування, і 4148 га земель, що перебувають у постійному користуванні державного підприємства "Кремінське лісомисливське господарство" і включаються до території національного природного парку без вилучення у землекористувача.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147718
 
   
 Топ коментарі
 
актуально и своевременно
Браво ,народный президент
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надо было зверинец создать и все впопучленцев туда согнать....
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Ну, что тут сказать - е.. т.. м.., реформатор...
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актуально и своевременно
Браво ,народный президент
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Ну, что тут сказать - е.. т.. м.., реформатор...
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Зебіли й розв`язку Шулявського мосту мають переробити,Кличко ж як костомаха в горлі Зе білівської команди, Богдану 2 лярда зелені спокою не дає.Зеленський підписав указ про створення національного парку в Луганській області - Цензор.НЕТ 270
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Кстати, своевременно. Местные рыги в лицы dунаева посление время плотнентько поdсели на вырубку вековых сосен. А там встречяатся кабаны, лисы, зайцы
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надо было зверинец создать и все впопучленцев туда согнать....
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Это подконтрольная нам территория.
Гнать их нужно в сторону ростова.
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зебилов не мешало бы в этом зоопарке собрать
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я вже подумав що з лугандону парк зробили...Заповідник.
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Обнесли забором и таблички повесили: "Диких зверей не кормить. Кусаются"
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там не заповедник, а резервацию для долбасян нужно создавать
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в РФ их гнать нужно. Там заповедник таких.
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Они сами же об этом (особом статусе) мечтают
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Перзедент ЗЕленстроя, ...лядь! Очень актуально во время войни - даешь больше "зеленки" - в ней бойцам прятаться удобно! Я думаю надо назвать "Парк украино-росискай дружби".. - ваще прикольно будет.
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Тобто сепарів постріляти це тепер буде сафарі?
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Не там и не тот парк создают. Нужно "Парк юрского периода" в ОРДЛО, хотя что его создавать, он и так уже там.
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Они умерли к сожалению, нужно же фауну чем то восполнить, можно было бы назвать "Парк советского периода", но не хочется даже слово "советский" марать, скорее "парк путинского периода", это будет вернее.
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Будем там оленей выращивать в естественной среде обитания
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Не это всё таки креативно, молодец ЗЕ подсказал классную идею : Нужен закон об особом статусе ОРДЛО та принимайте закон " О национальном зоопарке " Лугандония" 🤡
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Хитро и креативно- вот что значит умные евреи! Ведь появилась такая благородная(забота о лесе и зверюшек) возможность, у чиновников из луганской области-отхватить жирный денежный кусок из госбюджета!!!!!
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дивіться "глубжеє"...бо за всіми діями зєлі стирчать роги коломойші...в районі Слов'янська чи не найбільше родовище сланцевого газу....то ця бородата морда потихеньку туди підбирається...бо він підгрібає під себе енергоносії та пов'язані з ними підприємства...віджимає бізнес ахмєтки...В мене ніяких іллюзій не викликає постать ахмєтки...але, коли коломойша грабував Приват та виводив кошти до оффшорів, втікши з України,- в цей час підприємства ахмєтова сплачували податки в Україні, в тому числі і військовий збір та відрахування в пенсійний фонд і всі інші..
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