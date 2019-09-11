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 Політика України
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Все про:Дніпропетровськ (1131) Філатов (200)

 Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов

Для повноцінного розвитку територіальних громад в Україні потрібно створити Муніципальний кодекс та чітко розподілити повноваження центральної та місцевої влади.

Про це в ефірі програми "HARD с Влащенко" повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Водночас очільник міста наголосив, що наразі мер і територіальна громада фактично є "заручниками" центральної влади.

"Міський голова – це заручник центральної влади. І це не тому, що він завжди перебуває "під ударом", і зараз я не маю на увазі кримінальні провадження, які завжди можна висмоктати з пальця.

Є такі речі як субвенції, соцеконом, Державний фонд регіонального розвитку. Якщо ти маєш погані відносини, навіть не з президентом чи прем’єр-міністром, а з міністром фінансів, наприклад, то це створює певні труднощі.

Так, наприклад, нещодавно Дніпро отримував кредит у державному банку на капітальні реконструкції. Місто бере кредит і державний банк готовий його надати. Потрібен тільки формальний підпис міністра фінансів. Тому потрібно бути у добрих відносинах, бо це відповідальність. І міський голова, територіальна громада, не повинні бути заручниками центральної влади.

Цю проблему може вирішити Муніципальний кодекс, який чітко розподілить повноваження між державною та місцевою владою. Бо від того, як депутати Верховної Ради розподілять держбюджет, залежитиме будуть у Дніпрі нові тролейбуси чи ні, бо щороку не відомо, якою буде реверсна дотація", – зазначив Борис Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб вивчити усі "хронічні хвороби" Дніпра, мені знадобилося три роки, - Філатов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147716
 
   
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Нынешний Парламент не место для дискуссий, люди ритмично жмут кнопки, всех это устраивает. Так что с муниципальными реформами придется подождать...
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с "сильными" главами обладминистраций придется подождать с реформой отг, а то и свернуть этот процесс
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Крысы сбиваются в группы, что бы спастись.. Ведь ясно, что Филатов писал насчет Клячка. К которому он отношения не имеет, но теперь они друзья по несчастью Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов - Цензор.НЕТ 5712
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Вообще желание Филатова называется федерализация Украины, или мечта Путина.
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Где вы видите "федерализацию" ? Разве Филатов предлагает чтобы области имели право вето на внешнеполитические решения ?
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нужно ... распределить полномочия центральной и местной власти. (с)

Не мог понять в сей миг кровавый
На ЧТО он руку подымал... (с)
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и виталий кличко так же говорит...но центральная власть инициирует досрочные выборы городского головы в городе киеве
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нормальним мером в дніпрє бил тока одін ван ванич Мер і територіальна громада не мають бути "заручниками" центральної влади, - Філатов - Цензор.НЕТ 2143
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