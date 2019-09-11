 Рада може розглянути розпуск ЦВК вже завтра, - нардепка від СН Загоруйко

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.
За словами Загоруйко, сьогодні о 15:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і якщо комітет підтримає подання президента, то "дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК, можливо, вже буде розглянуто і завтра".
Загоруйко повідомила, що сьогодні на засіданні підкомітету цього комітету розглядалося подання президента. За її словами, в поданні йдеться про те, що діяльність ЦВК була "упереджена, і (комісія) діяла всупереч принципам, які визначені виборчим законодавством".
Як сказала Загоруйко, в поданні наводяться статистичні дані рішень судів. За її словами, 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а "дії ЦВК визнані протиправними".
Вона зауважила, що також ідеться про упередженість Центрвиборчкому під час визначення відомостей в автобіографіях кандидатів. "У цьому плані ЦВК не здійснила жодних дій, які б унеможливили перешкоджання формуванню волі виборців", - сказала вона.
За словами депутатки, кандидати у своїх автобіографіях могли вказувати різну інформацію, а ЦВК "відходила від принципу об’єктивності" і рекомендувала йти в суд, щоб відстоювати своє право на балотування. За її словами, багато таких рішень ЦВК були скасовані.
Загоруйко заявила, що Центрвиборчком показував різні підходи до аналогічних ситуацій у двох виборчих округах - 198-му та 169-му. За її словами, була неоднакова практика застосування законодавства, а в питанні кандидата від "Слуги народу" ЦВК ухвалювала діаметрально протилежне рішення, ніж в іншому окрузі щодо кандидата в аналогічній ситуації.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.
До основанья. -А зачем?
Ни капельки не жалко что их теперь разгонят.
А вот Аваков - обязан им владеть, как госслужащий. Но, у него есть личная армия. Поэтому ему пофиг.
Власть захватили жлобы-беспредедьщики.
Коли вже парламент відмінять? Такий гемор для преЗЕдента.....
p.s. нет слов.
зеленая лягушка, которая живьём спокойно варится на медленном огне - это как раз про вас, "премудрые" 73%-ные экстремалы-приколисты-жлобы..
так же с десяток лет назад эти же жлобы не воспринимали на слух сбывшиеся предсказания о "яныке и его ПР & Со.манде"..(