EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України
  1037  40
Все про:ВР (5644) Зеленський (2685) ЦВК (797) Загоруйко (1)

 Рада може розглянути розпуск ЦВК вже завтра, - нардепка від СН Загоруйко

Народний депутат від "Слуги народу" Аліна Загоруйко не відкидає, що вже завтра Верховна Рада розгляне подання президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це вона сказала на брифінгу.

За словами Загоруйко, сьогодні о 15:00 розпочнеться засідання Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і якщо комітет підтримає подання президента, то "дострокове припинення повноважень усього складу ЦВК, можливо, вже буде розглянуто і завтра".

Загоруйко повідомила, що сьогодні на засіданні підкомітету цього комітету розглядалося подання президента. За її словами, в поданні йдеться про те, що діяльність ЦВК була "упереджена, і (комісія) діяла всупереч принципам, які визначені виборчим законодавством".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський хоче розпустити ЦВК найближчим часом (оновлено). ДОКУМЕНТ

Як сказала Загоруйко, в поданні наводяться статистичні дані рішень судів. За її словами, 28-ма рішеннями судів рішення ЦВК були скасовані, а "дії ЦВК визнані протиправними".

Вона зауважила, що також ідеться про упередженість Центрвиборчкому під час визначення відомостей в автобіографіях кандидатів. "У цьому плані ЦВК не здійснила жодних дій, які б унеможливили перешкоджання формуванню волі виборців", - сказала вона.

За словами депутатки, кандидати у своїх автобіографіях могли вказувати різну інформацію, а ЦВК "відходила від принципу об’єктивності" і рекомендувала йти в суд, щоб відстоювати своє право на балотування. За її словами, багато таких рішень ЦВК були скасовані.

Також читайте: Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів

Загоруйко заявила, що Центрвиборчком показував різні підходи до аналогічних ситуацій у двох виборчих округах - 198-му та 169-му. За її словами, була неоднакова практика застосування законодавства, а в питанні кандидата від "Слуги народу" ЦВК ухвалювала діаметрально протилежне рішення, ніж в іншому окрузі щодо кандидата в аналогічній ситуації.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 10 вересня до Верховної Ради надійшло подання Зеленського про зміну складу ЦВК.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147715
 
   
 Топ коментарі
 
Хто за люди в цьому парламенті:їм не потрібен Крим, їм не цікаво чути про незаконні вибори в Криму, на вітання Слава Україні-більшості стала кістка в горлі.... хто вони? Яничари?
 показати весь коментар
 
идет абсолютная узурпация власти - все как делал янык и партия регионов
 показати весь коментар
 
ох и теплых мест лишаются люди...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!!" (с.) (Вазелин Шестой).
 показати весь коментар
 
 
Людей позбавляють права вибору. Так буде правильніше.
 показати весь коментар
 
 
Хто за люди в цьому парламенті:їм не потрібен Крим, їм не цікаво чути про незаконні вибори в Криму, на вітання Слава Україні-більшості стала кістка в горлі.... хто вони? Яничари?
 показати весь коментар
 
 
ЦИК состоит из ПЕСыкив, кролей и прочих ляшков. Значит он представляет лишь восьмипроцентную "элиту" маргиналов и лузеров. Разогнать это шобло более, чем логично
 показати весь коментар
 
 
а по каким законам Свын держал почти пять лишних лет рыговский ЦИК во главе с Охендовськым и обвешивал того орденами и медалями?
 показати весь коментар
 
 
Ты не поверишь. Он будет соблюден. Это бырыги не знали как ************* отметить. Наградили орденом.
 показати весь коментар
 
 
і призначити туди старих добрих прахвесіоналів , підрахуїв часів януковича теж було б логічно
 показати весь коментар
 
 
это ты, порохофил, про соевого кавалера ордена Ярослава Мудрого рыга Охындовського шоле?
 показати весь коментар
 
 
ну а чом би ні, прахвесіонал. уміє правильно рахувати. враховуючи що на носі місцеві вибори, і тре правильний підрахуй- то згодився б
 показати весь коментар
 
-Весь мир насилья мы разрушим
До основанья. -А зачем?
 показати весь коментар
 
 
Этот ЦИК зарегистрировал Зеленского вопреки статье 9-й закона "О выборах Президента Украины", не проверив его знание державной мовы.
Ни капельки не жалко что их теперь разгонят.
 показати весь коментар
 
 
о том, что ты то не сдашь экзамен по украинскому даже среди второклассников макеевской школы для детей с замедленным психическим развитием
 показати весь коментар
 
 
Я же не баллотируюсь на должность гетьмана.
А вот Аваков - обязан им владеть, как госслужащий. Но, у него есть личная армия. Поэтому ему пофиг.
 показати весь коментар
 
 
Ну не хватало, чтобы кацапы-эмигранты баллотировались. А речь о том, что уровень знання мовы ты проверить не можешь априори, поэтому не тебе об этом заикаться
 показати весь коментар
 
Имперская идеология не стесняется обещать и обманывать. ЦИК получил по заслугам, бо ЗЕ нельзя было регистрировать, но кто-то с ними договорился. Портнов?
 показати весь коментар
 
 
Дело в том что ещё со времён СССР механизмом управления является "телефонное право". ЦИК ничего не проверял и никаких законов не читал. Олигархический консенсус решил Зе будет президентом, и спустил указивку в ЦИК что нужно его зарегистрировать.
 показати весь коментар
 
 
ЦИК не жалко, а вот то, что начался беспредел и плюют на закон, конституцию и просто нормы приличия - жалко (мягко говоря).
Власть захватили жлобы-беспредедьщики.
 показати весь коментар
 
 
Населению пофиг; была бы жрачка и телевизор.
 показати весь коментар
 
 
В первую очередь надо по песде мешалкой эту шокАладную шлюху Слипачук!
 показати весь коментар
 
 
Переворот набирает обороты, скоро он снесет и всяких слуг
 показати весь коментар
 
 
Запомните фамилии членов ЦИК, через год их уже в живых может не быть. Они слишком много знали как клоун пришел к власти.
 показати весь коментар
 
 
идет абсолютная узурпация власти - все как делал янык и партия регионов
 показати весь коментар
 
 
Для того Портнова и выписали из Московии.
 показати весь коментар
 
 
В Україні швидкість піднесення на п"єдестал компенсується швидкістю падіння з нього.
 показати весь коментар
 
 
Нет; эти ребята если будут вынуждены уйти, то оставят полное пепелище.
 показати весь коментар
 
 
т.е. я верно понимаю, что люди в ЦИК буквально только назначенные на места и которые провели честные выборы чем дали возможность победить пианисту над "кровожадным мародёром" во время войны - не нужны? У нас навернео впервые, экзитполы практически полностью совпали с реальностью, о чем это говорит? Или на их местах нужны контролируемые особи которые будут устраивать нам карусели? Кивалов в деле? Да и я логики не пойму, пианист ведь на один срок собрался, уже передумал? понравилось?

p.s. нет слов.
 показати весь коментар
 
 
Махінаторам зайві свідки не потрібні.
 показати весь коментар
 
 
зебилы, не говорите после, что умные люди, с "образованием нЕ из подземного перехода", вас не предупреждали по поводу Вошьдя и его зекомандЫ..
зеленая лягушка, которая живьём спокойно варится на медленном огне - это как раз про вас, "премудрые" 73%-ные экстремалы-приколисты-жлобы..
так же с десяток лет назад эти же жлобы не воспринимали на слух сбывшиеся предсказания о "яныке и его ПР & Со.манде"..(
 показати весь коментар
 
Да распускайте уже этих Петиных опарышей,и не парьтесь.Кому они нужны,окромя Свына-борова?
 показати весь коментар
 
Если бы деятельность ЦИК была "предвзятой" и "противоправной", то президентом Украины стал бы Порошенко П.А., а не Зеленский. Но Порошенко, Турчинов,впервые в украинской истории, как раз сделали все,чтобы выборы были действительно справедливыми и прозрачными. Именно это и не устраивает Зеленского и его банду, желающими властвовать 20 лет и более ,как их кумир *****.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору