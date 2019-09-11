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 Суспільство
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Все про:Луганськ (288) школа (699)

 Ситуація "просто катастрофічна": у школах окупованого Луганська бракує вчителів, - LIGA.net

У школах окупованого Луганська - гострий дефіцит кадрів. Оклад вчителя становить близько 3-4 тисяч гривень.

Про це виданню LIGA.net на умовах анонімності повідомили кілька джерел, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, ситуація "просто катастрофічна".

"У школах не вистачає вчителів, усі решта тягнуть 1,5 і більше ставки, а це по 27-30 годин (протягом п'яти робочих днів. - Ред.)", - сказав один з викладачів Олександр.

Він уточнив, що українську мову і літературу викладають раз на тиждень. "Кількість годин скоротили, але не прибрали", - додав учитель.

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Школи працюють за російськими програмами навчання та російськими підручниками.

"У школах багато вчителів з онкологічними захворюваннями, в одній з них нарахували одразу шість осіб, навантаження скажені. Нервозність привела одну пенсіонерку-вчителя в реанімацію", - розповів інший співрозмовник.

У середньому оклад вчителя становить зараз 8-10 тисяч рублів (близько 3-4 тисяч грн. - Ред.).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147712
 
   
 Топ коментарі
 
Флаг на фото какой страны?
Вот там пусть эти темы и обсуждают .
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Чем больше учишься, тем больше знаешь. Чем больше знаешь, тем больше забываешь. Чем больше забываешь, тем меньше знаешь. Чем меньше знаешь, тем меньше забываешь. Но чем меньше забываешь, тем больше знаешь. Так для чего учиться?
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Пускай к нам едут! Вазелин шестой обещал зарплаты по 4000 евриков!)))))
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какіє учєтєля какая школа по автомату і в акопи
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3-4 тысячи ? Это 300 -400 датских крон . Если в Дании они будут собирать бутылки , то больше будут иметь в месяц , чем в дирландии работать . Вы за это орали , в 2014 году ? ***.... , во дэбилы
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А сколько в Дании платят арабам и прочим мигрантам пособия в месяц?
У вас же красота там, вокруг одни копчененькие. Им не надо бутылки собирать?
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В школах захваченного Луганска - острый дефицит кадров. Оклад учителя составляет около 3 - 4 тысяч гривен. Источник: https://censor.net.ua/n3147712
Так гривень чи рублей?
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статью читал ?
В среднем оклад учителя составляет сейчас 8-10 тысяч рублей (около 3-4 тысяч грн. - Ред.)
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Давышооо??? Срочно направить учителей из Украины. Нам же нужны образованные террористы.
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Флаг на фото какой страны?
Вот там пусть эти темы и обсуждают .
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Тогда зачем на сюда прут новости другой страны?
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Топало журналисты не знают английского, немецкого , французского. Вот и читают руцкую прессу
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Я вот тоже все время поражаюсь маразмом, когда показывают кацапский флаг а проблемы оказываются наши и нам их платить. Над мостов в Станице луганксой росийские флаги а строить мост обязана Украина. ***** умудрился даже не полностью окупированные земли Украины обязать работать на Росию и росийскую армию.
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Украину заставляют вечно утираться. И команда ЗЕ КАК РАЗ ДЛЯ ЭТОГО ПОДХОДИТ
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То не российский флаг, да и этот впрочем тоже.
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а зачем им в луганске школы, если учителей всёравно не хватает?
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ах как жалкко ребятишек..они то ведь ни в чём....хотя нет ,вру конечно-не жалко.
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У нас в Украине не хватает нормальных учителей. Дети в Киеве учатся в 3 смены, так как катастрофически не хватает школ и учителей. Учителя работают в основном уже пенсионеры еще которые с Лениным в школу вместе ходили или молодые дурачки которые не смогли больше нигде устроиться на работу.
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Сидят в погонах...Это будущие террористы и пушечное мясо для пацакской недоармии.
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Лучше уж вообще без учителей русскага мира
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Есть проверенный способ...пообещайте 4000$ зарплату...
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А как нас должно заботить положение в школах Луганска? По-моему согласно всех международных норм это забота оккупанта. Те кто хотел учить своих детей по-моему уже давно выехали в Украину из этих непризнанных новообразований. Глупо требовать обучения от общества неандертальцев.
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Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам

А что вы хотите тогда от Украины? Чтобы украинские учителя преподавали по кацпским учебникам и под дулами автоматов росийскую *историю*?
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Оооо, так это те, кто громче всех орали "путенвведи!"
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Это у них у всех детей такая униформа, как на фото, или это курсанты детских военных училищ? Кадеты какие нибудь.
Не может быть чтобы все в униформе и с погонами уже ходили 🙁
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Страшно так то.
Получается, те, кому там было лет 9-10, стали подростками, юношами, которые не знают Украину, и выросли с пропагандой про "украинских карателей и оккупантов"
Ужас бл😳😳😳
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дегенераты домахались аквафрешами .... пускай жрут руцкий мирок и ненавидят друг друга.
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ну зато абрАзАвАныЙе на руцкам йазыкЕ.... и Ленин в центре такой маладой.....
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