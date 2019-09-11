 Ситуація "просто катастрофічна": у школах окупованого Луганська бракує вчителів, - LIGA.net

Про це виданню LIGA.net на умовах анонімності повідомили кілька джерел, інформує Цензор.НЕТ.
За їхніми словами, ситуація "просто катастрофічна".
"У школах не вистачає вчителів, усі решта тягнуть 1,5 і більше ставки, а це по 27-30 годин (протягом п'яти робочих днів. - Ред.)", - сказав один з викладачів Олександр.
Він уточнив, що українську мову і літературу викладають раз на тиждень. "Кількість годин скоротили, але не прибрали", - додав учитель.
Школи працюють за російськими програмами навчання та російськими підручниками.
"У школах багато вчителів з онкологічними захворюваннями, в одній з них нарахували одразу шість осіб, навантаження скажені. Нервозність привела одну пенсіонерку-вчителя в реанімацію", - розповів інший співрозмовник.
У середньому оклад вчителя становить зараз 8-10 тисяч рублів (близько 3-4 тисяч грн. - Ред.).
У вас же красота там, вокруг одни копчененькие. Им не надо бутылки собирать?
Так гривень чи рублей?
В среднем оклад учителя составляет сейчас 8-10 тысяч рублей (около 3-4 тысяч грн. - Ред.)
Вот там пусть эти темы и обсуждают .
А что вы хотите тогда от Украины? Чтобы украинские учителя преподавали по кацпским учебникам и под дулами автоматов росийскую *историю*?
Не может быть чтобы все в униформе и с погонами уже ходили 🙁
Получается, те, кому там было лет 9-10, стали подростками, юношами, которые не знают Украину, и выросли с пропагандой про "украинских карателей и оккупантов"
Ужас бл😳😳😳