 НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Вишняка М.В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якого входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, скоєне колишнім міністром закордонних справ України і колишнім президентом України", - повідомили в НАБУ.
"У зв'язку з вищевикладеним, детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезазначеної постанови Солом'янського районного суду м Київ", - додали в НАБУ.
Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, вчинені на думку заявника п'ятим президентом України Петром Порошенком і главою Міністерства закордонних справ країни Павлом Клімкіним.
Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
Казалось бы, причем тут к нынешнему рыговскому реваншу ЗЕлюпа...
2. Портнов клепает для ЗЕманды законы, по которым теперь будут работать правоохранители.
3. ГБР, например, уже плотно под Портновым.
АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо
15 августа 2019 года. НАБУ открыло уголовное дело против Порошенка и его Климкина.
Я видел это собственными глазами...
ты наверное в Англии живешь...
и да.., я не про порошенко или климкина.... - я про украинское правосудие..., про судей, прокуроров и ментов...