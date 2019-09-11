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 Політика України
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Все про:НАБУ (2097) Порошенко (9675) Клімкін (1491)

 НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним

Національне антикорупційного бюро України за рішенням суду зареєструвало кримінальне провадження за фактом можливого кримінального правопорушення народним депутатом, п'ятим президентом України Петром Порошенком і ексглавою Міністерства закордонних справ країни Павлом Клімкіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Інформуємо, що постановою слідчого судді Солом'янського районного суду м.Києва Вишняка М.В. від 15 серпня 2019 року посадова особа Національного антикорупційного бюро України, до компетенції якого входить внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зобов'язана внести в ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, скоєне колишнім міністром закордонних справ України і колишнім президентом України", - повідомили в НАБУ.

"У зв'язку з вищевикладеним, детектив Національного бюро 23 серпня 2019 року вніс відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі вищезазначеної постанови Солом'янського районного суду м Київ", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальні правопорушення, вчинені на думку заявника п'ятим президентом України Петром Порошенком і главою Міністерства закордонних справ країни Павлом Клімкіним.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147709
 
   
 Топ коментарі
 
Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 5316

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
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Русня и портнов мстят Пороху, ничего вы ему не сделаете. Он втруху стёр вашу новоотбросию.
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Скоро и за добровольцев возмутся. Сделали их...вместе!
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да казламордый понеслось - Витя вернись!
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 5316

Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
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Фигурант уголовных производств Порошенко является сооснователем Партии Регионов и Министром экономики Правительства Януковича, это как бонус к подарку Путину?
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а ты основателем дерьма в говнопроводе потому теперь тебя надо заставить за платить за канализационные системы всей страны!
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Та пох кто, дурашка. Если преступник говорит, что "Вася тоже воровал, у меня есть доказательства", то показаний и доказательств, предоставленных преступником, абсолютно достаточно для открытия уголовного дела на этого Васю.
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Это ты типа мне разъяснила, как работает правосудие?))) Ты не дурашка, ты лох. Следователь всегда скажет-отвечай за свое, скинет инфу оперу, тот откроет ОРД, проверит, и только потом возбудится. Есть принцип-прежде чем открыть, подумай как ты будешь его закрывать. То что дело открывают по решению суда, как раз говорит о том, что нормальных материалов нет. Очередное зрелище для поклонников секты73.
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Скоро и за добровольцев возмутся. Сделали их...вместе!
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Русня и портнов мстят Пороху, ничего вы ему не сделаете. Он втруху стёр вашу новоотбросию.
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А что сейчас есть ваша новоотбросия кацап? Даже пропаганда ваша заткнулась. Немного быдло озебилили но это не надолго, пройдёт время и многие из них все поймут.
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Порохобот, я украинец и всю жизнь живу в Украине. Так что там "стер" Порох??
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ты казламордое животное которое подлежит депортации на историческую родину откуда твоих дедов заселели в вымореные голодом украинские села!
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Порохобот, у тебе плохо со зрением или с головой?
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Та какой ты украинец... Украинец знает что стёр Порох.
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А я думав то Добровольці і ВСУ зупинили новососію ... а то виявляється петро !
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Посмотришь зеобаб как они что-то остановят при вашем *************. Станица, Золотое что там ещё а? Что сдал ваш земразь за 100 дней?
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Так чому Добровольці не зупинять портнова ярого прибічника новососії?
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Портнов трудится.

Казалось бы, причем тут к нынешнему рыговскому реваншу ЗЕлюпа...
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А какое отношение имеет Портнов к правоохранительным органам?
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Він є заявітЄлЄм. Ця пАдлА буде строчити і строчити заяви. На це йому Беня дав дозвіл, невже не понятно?
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1. Оно заявитель.
2. Портнов клепает для ЗЕманды законы, по которым теперь будут работать правоохранители.
3. ГБР, например, уже плотно под Портновым.
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Valar *********‏ @wowkulakka 17 ч.17 часов назад

АХАХАХАХАХАХАХАХАХА
Тобто "няв" Корчі камсамольця Чяплігі доставляють окремо

НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 9849
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Так, в чому суть цього уголовного правонарушенія? НАБУ по решению суда зарегистрировало производство по факту возможного правонарушения Порошенко и Климкиным - Цензор.НЕТ 7616
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Итак, запоминаем день.
15 августа 2019 года. НАБУ открыло уголовное дело против Порошенка и его Климкина.
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Старається портняжка... Але шиє грубими білими нитками.
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если бы Порошенко не пытался договориться а впилил этому маразматику портнову лет 15 за госизмену то такого бы сегодня не было!
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Не надо было воровать. И никакие портновы не смогли бы оговорить. Вот я не ворую.И сплю спокойно.
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а я утверждаю что ты украл больше Порошенка!
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Eugeniusz 1 - подтверждаю...

Я видел это собственными глазами...
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Игорь Хирскл - НАБУ за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого правопорушення Порошенком і Клімкіним - Цензор.НЕТ 5632

ты наверное в Англии живешь...
и да.., я не про порошенко или климкина.... - я про украинское правосудие..., про судей, прокуроров и ментов...
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Зебилы будут мстить за Майдан и за отпор агрессору, пока их не сметёт новый Майдан.
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А как же ПАСЕ, ну, дает ЗЕ. Не в Европу, а в каталажку. НЕЧЕСТЬ, а не ПЯТЫЙ. А клялся, какой он чистый. Был бы святой, дела не открывали бы. ДА, ПОРОХОБОТИКИ? Невинную Скотинку обижают.
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Беня наняв портнова для брудної роботи а ви зеботи так подлизуєте бені , що аж. тошнить від вас реально!
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