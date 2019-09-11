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 Політика України
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Все про:ВР (5644) конфіскація (264)

 Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Верховна Рада сьогодні розглянула в першому читанні проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів" (№1031).

Законопроєкт доповів Представник Президента України в Конституційному Суді України Федір Веніславський. Цим проєктом поновлюється кримінальна відповідальність за незаконне збагачення, скасована внаслідок рішення Конституційного Суду України про визнання положень статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення такими, що не відповідають Конституції України.

Також читайте: Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК

Альтернативний законопроєкт № 1031-1 доповіла народна депутатка Ірина Фріз. Народна депутатка Олександра Устінова представила альтернативний законопроєкт № 1031-2, який пропонує зниження порога криміналізації незаконного збагачення.

У результаті 316 голосами нардепи ухвалили в першому читанні основний законопроєкт №1031.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147708
 
   
 Топ коментарі
 
Караван под названием Украина превращается в экспресс.Нравится.
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О! Вот она, Зрада дня! Пока не знаю, почему Зрада, сейчас порохоботы получат методички и все пояснят.
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Співчуття американцям. Трампа с празніком
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Какой то бред. Сначала говорят, что те же ИТ-ишники массово летают по заграницам (а так оно и есть), а потом говорят, что "все свои деньги, что важно, он тратит в Украине" (с) - так это как получается? Где тратит - в Украине или в Вене в опере?
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венская - для лохов. Миланская "лестница" - для богемы...
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а не маловато ли 6%? Не из-за патриотизма они здесь живут, а из-за маленьких налогов и дешевых цен. Это как иностранцы сюда жить приезжают - не потому что в Швейцарии хуже, чем в Украине, а потому что здесь жить выгоднее (при определенных обстоятельствах).
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Идиот! Ценность цитаты в том, что в Украине нет такой ставки налога 6%, она на рашке, а буратина вообще не в зуб ногой, ноль, такой же лох как его 73%.
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Если я не разбираюсь насчет 6% налога - я идиот? Все НЕ идиоты украинцы знают все обо всем?
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Не идиоты, которые в этом не разбираются, не пишут всякую #ерню напереганки, как делаешь ты и другие ЗЕбилы.
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дело не в 6% (а я подозреваю, что там и того меньше), а в принципе: Не из-за патриотизма они здесь живут, а из-за маленьких налогов и дешевых цен. Это как иностранцы сюда жить приезжают - не потому что в Швейцарии хуже, чем в Украине, а потому что здесь жить выгоднее (при определенных обстоятельствах).
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Вы зря стебетесь с ЗЕ!
Канта понять значительно труднее... 😂
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О! Вот она, Зрада дня! Пока не знаю, почему Зрада, сейчас порохоботы получат методички и все пояснят.
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Ты это закон читал? И остальные 499? Можешь гарантировать, что и ты сам ничем подобным не занимаешься(незаконным обогащением) и твоя зарплата, к примеру, или квартира с момента принятия закона не являются незаконным активом? Я, наверное, сейчас утрирую, но это плохая привычка кричать "ура" не поняв до конца, о чем идет речь. Эта привычка в конце вылазит боком. Однажды действительно так можно остаться без квартиры или дома.
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Может и зрадофилить не надо прежде времени, пока закон не прочитал? Ты ж его не читал?
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Так "зрадофилить" лучше "до", "после" может быть поздно. Там Портнов правит балом. Неужели ты думаешь, что он хочет тебя осчастливить своими законами?
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Караван под названием Украина превращается в экспресс.Нравится.
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Этот ЗЕэкспрес на самом деле электричка "киев-яготин" 🙄
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.. там еще Славко должен к ним добавится. Он всегда имеет свое мнение, которое удивительным образом НЕ совпадает с инициативами Зеленского. Даже насчет 3% барьера он выл, хотя при 5% он ели пролез в Раду.
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Как же так неожиданно?А при Парашенке такого не было!
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Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов


Таки отожмут Рошен у Петробудки Рада приняла в первом чтении законопроект о конфискации незаконных активов - Цензор.НЕТ 3567
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А каламойшу і ахмєтку твого не чіпатимуть, виходить?
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А каламойшу і ахмєтку твого ...

Шось маловато персон . Надо бы еще добавить путена и овоща Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 3403
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ЗЄля може лиш накалєні перед Пу..ним стати, а віджати щось.
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У тебя тоже все отожмут , бо у тебя нема ни однрй вещи купленной на заработанные гроши . Все добыто через коррупцию Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 6491
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На вряд чи. За загальною українською практикою наші закони зворотньої сили не мають. Це означає, що злочин, який було скоєно до набрання чинності законом, не вважається злочином.
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Люди, которые ходят на поклон к криминальному авторитету Коломойскому, принимают закон о конфискации незаконных активов.

Только мне кажется, что теперь криминальный авторитет Коломойский решает, какие активы ему нужны и поэтому они незаконные?
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Вся сила зебильного интеллекта кроется в твоем емком высере.

Тебя, как эталон, надо выставить в палате мер и весов.
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это шо ж? гепу лишат интерконтиненталя? А мишуЙобкина - дома его матушки записанного на его матушку в лесопарке? А вовка зеленский - от же ж шустряк. Записал тосканский домишко в кацапском квартале на какую-то фирму. И хрен комар носа подточит. Как, впрочем, и отважный мент-антикоррупционер Рюкзаков...
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Пановал,так это что получается что награбленное будут отбирать даже в сывочелого мародера?Порохолизы конечно будут против,и доказывать что за время войны Пеца обогатился в сотни раз вполне законно
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Да, нет. Гетман разорился за 5 лет своего властвования, помогая армии. Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про конфіскацію незаконних активів - Цензор.НЕТ 1118
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Вороватым щурам давно пора отдать награбленное.
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Господа!Кризиса нет шобло продолжает воровать наши деньги...
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Сколько можно полного дебила сравнивать то с Рейганом,то с Порошенко?Зебобу можно сравнить только с Додоном и точка
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Ну ты загнул! Быдло же не может своего "божка" сравнивать с Додоном, только с Моисеем! У нас впеРди 39 лет и 8 месяцев. ЗЕбилом нужно немножко подождать....
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Я так понимаю, что в альтернативном проекте секретарши барыги предлагается за незаконное обогащение награждать.
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