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 Політика України
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Все про:Крим (7443) Росія (19781) Європейський суд з пр... (217) Ліщина Іван (24)

 В ЄСПЛ розпочалися слухання у справі "Україна проти Росії" щодо Криму

У Європейському Суді з прав людини відбуваються слухання у справі "Україна проти Росії", яка стосується порушення прав людини в окупованому Криму. Росія робить спроби довести, що заява України неприйнятна, і суд не має її розглядати.

Слухання почалися о 10:15 за київським часом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на theБабель.

Україна подала скаргу проти Росії до ЄСПЛ 13 березня 2014 року - одразу після анексії Криму. Українська сторона посилається на порушення кількох статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Заява стосується порушення Росією у Криму права на життя, справедливий суд, свободу та особисту недоторканність, повагу до приватного та сімейного життя, свободу думки та релігії, свободу зібрань, а також численних фактів катувань населення.

Україну на слуханнях представляє заступник міністра юстиції Іван Ліщина. Українські юристи прийшли до суду, взуті лише в одну туфлю на його підтримку, оскільки напередодні Ліщина зламав палець на нозі та змушений виступати без взуття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Уповноваженого у справах ЄСПЛ Івана Ліщину

За словами Ліщини, на засіданні розглядатимуться заперечення РФ щодо прийнятності заяви. Зі свого боку, завдання українського уряду, наголосив він, довести, що ці заперечення необґрунтовані і справа прийнятна для розгляду по суті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147701
 
 
 Топ коментарі
 
Тут Украина по вопросом. Вернут домбасяней с особым статусом и они будут решать, что будет с Украиной. Спасибо зебилам
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как я понимаю, Юкрейн прекратила действие многих договоров, указав на их ничтожность (один только "о дружбе" с кацапами - не насмешка ли над здравым смыслом?). А кацапы продолжают дружить. Ну и йух с ними, скотом лапотным... Им хоть хер на голове теши...кацапы...низшая ступень в развитии человечества...
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Даже боюсь представить если Лищына случайно обделается . Что тогда будет с его командой ?
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зебил - *************** смайлик...тенденция...
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Тут Украина по вопросом. Вернут домбасяней с особым статусом и они будут решать, что будет с Украиной. Спасибо зебилам
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И про воду в Крыму тоже можно забыть.
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Судя по тому, как там резко начали восстанавливать канал и насосные, как раз наоборот, весной пойдет.
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и шо? Пускай дружат, скот кацапский, в одностороннем порядке...
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А прочитать хотя бы строчку?
"Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ...."
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как я понимаю, Юкрейн прекратила действие многих договоров, указав на их ничтожность (один только "о дружбе" с кацапами - не насмешка ли над здравым смыслом?). А кацапы продолжают дружить. Ну и йух с ними, скотом лапотным... Им хоть хер на голове теши...кацапы...низшая ступень в развитии человечества...
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А что-то ещё осталось "денонсировать"? или этот процесс вечный?!
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