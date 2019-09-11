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 Політика України
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Все про:декларація (565) Нацполіція (8168) звільнення (650) Аброськін (441)

 Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади

У керівництві Нацполіції України готуються кадрові зміни, три заступники голови НПУ Сергія Князєва готуються до звільнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на реєстр декларацій уповноважених осіб.

Так, декларації перед звільненням подали перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції, генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін (був призначений на посаду в липні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Головного слідчого управління, генерал поліції третього рангу Віталій Невгад (був призначений на посаду у вересні 2017 року), заступник голови Нацполіції - начальник Департаменту захисту економіки, генерал поліції третього рангу Ігор Купранець (був призначений на посаду в листопаді 2017 року).

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Зазначимо, що за даними джерел Цензор.НЕТ, глава Нацполіції Князєв поки залишається на своїй посаді, а його звільнені заступники мають отримати інші призначення.

Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади 01
Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади 02
Кадрові перестановки в Нацполіції: три заступники Князєва залишають свої посади 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147700
 
   
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Сабакова помаленьку відрубують щупальця..Черга за Князєвим такій самий корупціонер. Далі Жуков і його свора подонків патрульної поліції.
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Смешно когда такие как ты обсосу глумят полицию, милицию, а потом когда получают в @бло от малолеток под подъездом, сразу визжат по петушиному -карЯуль, полиция, на помощь!
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Аваков вообще то не коррупционер,он мафиози и у него ещё масса щупалец которых не менее чем "гадюк на голове Горгоны" и которые моментально отрастают. Нужно рубить не щупальца а саму голову. К сожалению "меч" способный снести "голову Горгоны" находится не в тех руках и рубит именно щупальца на месте которых тут же отрастают новые не причиняя никакого вреда самой "голове".
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Шапошников видео постит, что Россию и Украину захватила одна банда - Солнцевские с Могилевичем.
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Особенно радует увольнение сепаратюги Амброзькина!
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Целый стадион выступил против олигарха Коломойского и его аферы в Днепре - кадры

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/189026_1568188948
А где же 73%?
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Ого, Аброськина попёрли, вот это класс, тот ещё упырь.
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