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 Політика України
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Все про:Ар'єв (233) Зеленський (2685) наказ (179) дипломати (227) Герасимов (197)

 Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів

Президент України Володимир Зеленський своїм указом скасував присвоєння дипломатичних рангів депутатам Верховної Ради від фракції "Європейська Солідарність" Володимиру Ар'єву та Артуру Герасимову.

Про це йдеться в указі №680 від 11 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Зеленський скасував як безпідставні укази колишнього Президента Петра Порошенка від 18-19 травня про присвоєння дипломатичних рангів надзвичайних і повноважних послів 3 депутатам.

Скасовано дипломатичні ранги депутатів Герасимова, Ар'єва та ексдепутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський офіційно представив нового главу МЗС Пристайка: були дзвінки зі "складними людьми", він дуже мені допомагав. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147698
 
   
 Топ коментарі
 
вот тут я Зеленского поддерживаю....
Эти Арьев и Герасимов постоянно макали его в дерьмо, мешая сдавать национальные интересы...
Одно только публичное приглашение его в ПАСЕ для выступления чего стоило... Зеленський позбавив нардепів Ар'єва та Герасимова дипломатичних рангів - Цензор.НЕТ 4115
Такое больше терпеть нельзя конечно...
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твій жопобіль зрозумілий, рашисте: ці люди багато зробили проти твоєї фашиської батьківщини
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"Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко..." - аргументація настільки потужна, що не викликає жодних питань.
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Эта палитическая расправа!!! Зеленский лишил Арьева и Герасимова дипломатических рангов - Цензор.НЕТ 4755
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твій жопобіль зрозумілий, рашисте: ці люди багато зробили проти твоєї фашиської батьківщини
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Президент Зеленський позбавив халявних порошенківських ніштяків осіб, які не являються кадровими дипломатами... Все правильно!
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раз так на гавно исходишь, значит сам знаешь какие
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В присвоєнні дипломатичних рангів особам, які не є кадровими дипломатами...
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вот тут я Зеленского поддерживаю....
Эти Арьев и Герасимов постоянно макали его в дерьмо, мешая сдавать национальные интересы...
Одно только публичное приглашение его в ПАСЕ для выступления чего стоило... Зеленський позбавив нардепів Ар'єва та Герасимова дипломатичних рангів - Цензор.НЕТ 4115
Такое больше терпеть нельзя конечно...
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Вернем партнера Безлера на защиту национальных интересов! Доколе!
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верните, в компанию к другим вашим партнерам, Портнову и Богатыревой.
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Упс. Не можна ображати расію. Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів - Цензор.НЕТ 4844 "НЕБАЖАННЯ РАЗУМКОВА ПІДПИСАТИ ВІДРЯДЖЕННЯ ДО ПАРЄ ПРЕДСТАВНИКАМ "ЄС" ПРИВЕДЕ ДО ПОСЛАБЛЕННЯ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ ПО РЕЗОЛЮЦІЇ З КРИМСЬКО-ТАТАРСЬКОГО ПИТАННЯ - АР'ЄВ"
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Наконец.
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Красавец. Зеленский все правильно делает.
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Ну да, Зеленский сдает Украину. Тебе, кацапчик, это нравится.
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Народ вимагає!!!!! Хряка на гілляку. Якщо ми хочемо щоб країні було краще, сива свиня порошенко, повинно сісти за грати з конфіскацією. Нехай гнида мародерська сидить і сраку кожен день милить.
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А Бакланов разрешения и у Сцуркиса спросил?
Но ты так не переживай, вот Бохдан вернётся из Сен-Тропе и тебя вылечит.
А пока ожидаешь посмотри "Сваты"
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Кого-то можно вылечить, да вот, беда, таких придурков как ты и тебе подобных уже не вылечить … Продолжайте дальше любить вместо Украины брехуна и мародера Парашенка..
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Уровень любителей ЗЕ виден по их изложению своих мыслей. Гопник , всегда поддержит своего брата по "разуму".
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Пока Порох 5 лет въя@вал на работе во благо независимости и в борьбе с рашкой, аж поседел, твой кумир с израильским паспортом на кармане, стучал #уем по роялю, и срал на Украину на всех площадках. Помолодел, приободрился, разжился домами, машинами, квартирами и земельными участками во время войны-зеленый мародер!
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Это оптимизация бюджетных расходов. Летают панимаш, по странам за казённый счёт.
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"Зеленский отменил как безосновательные указы бывшего Президента Петра Порошенко..." - аргументація настільки потужна, що не викликає жодних питань.
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Я вас разжалую. До сих пор вы в моих глазах были брандмейстером. Отныне - вы простой топорник. И Остап торжественно содрал с красных петличек Паниковского золотые насосы (с) "Золотой телёнок"
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А почему Петро не ходит в прокуратуру на допросы?
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Долго, очень долго еще Владимиру Александровичу разгребать "петровы конюшни". Сколько людей получили безосновательные привилегии только потому, что были шестерками Порошенко. Дипломат Герасимов, вашу мать. Сейчас с этим надо кончать.
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за Портнова, Ефремова, Хомутынника, Богатыреву, Цемаха от ФСБ ...
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на всякий случай.Если вдруг застрелиться надумает под кайфом.
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Льоня з Дніпра, бачиш: твої антиукраїнські настрої цілком співпадають з рашистом мєєломаном
чомусь я не здивований
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Молодец зелебобо!Давай вместо них назначь Шуфрича и Навинского!
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На Донбасс вас, а не на ПАСЕ. МОРДОВОРОТЫ.
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Так петисосы себя считают "истинными патриотами".
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ПЕСиков скоро в красную книгу занесут, как вымирающий
агрессивный вид приматов.. почти все тут на Цезоре собрались ну и пару особей в Раде Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів - Цензор.НЕТ 7546
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Следующим шагом должно стать присвоение дипломатического ранга Юзику и Свадебному фотографу
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Да как же так, они же европейцы? Прошлялись по Европе, вот и получайте. А вообще то, дать им визу в одну сторону.
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Это у вас в лаптестане визы нужны для поездок в ЕС. В Украине при Порошенко введен ьезвизовый режим с Евросоюзом. Завидуй, пацак!
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ось так по зеленськи мєрзкопакостить...тай воно не дивно
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М-дя...люди с рашистами активно боролись на международной арене. С неплохими результатами видимьіми, кстати. Что там с аваковьім?
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Одобряю.такое решение,и конечно забрать у них дипломатические паспорта,пускай ездят по Пеценому безвизу
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ще б пак! щоб ольгінський рашист не одобрив антиукраїнське рішення!
тиж ніколи не приховував своїх окупантських поглядів
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Не забывай сколько людей проголосовало за Зеленского а сколько за гнилого Пеца
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А вы видели живых людей, которые голосовали за ЗЕ. Кого не спросишь, ответ один- я что похож на идиота, что бы во время войны голосовать за скомороха?
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- Изя, ты заметил, молодая, зелёная команда выглядит как-то блекло? Нет ярких личностей, сильных индивидуальностей, блеска не хватает, красоты!
- Роза, будем откровенны! Они и на сцене были говном.
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О! Свеженька Зрада пошла! Порохоботы - фас!
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А що далі?Вован почав гратись з вогнем.Не дай Бог ще почне здавати завойоване тисячами життів,а щось мутняк його вказує на це.
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Мне одному кажется что пора лишать зеленую соплю?(чего - время покажет)
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів - Цензор.НЕТ 7817
Инициатором уголовных производств в отношении Порошенко является Андрей Портнов - бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену.
К какому событию между двумя Вовочками Зеленский планирует этот "подарок" Путину?
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Этих продажных негодяев надо еще яиц с машонками лишить.
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Ненависть - первый признак, что включился механизм самоликвидации организма.
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Ні , треба ЗЕБІЛІв по тупим макитрам заступом!!
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Вот теперь заживете . Это все что мешало зубилам жить нормально?
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Danis Nielsen

Нет,не все ! Для них главное посадить Порошенко, а лучше расстрелять! Вот тогда они станут счастливее, благополучнее, и здоровее! )
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так вже свыночолые його сдали, шо опять сдают?
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Забилы его дарят вместе с Украиной козломордым убийцам
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Пристайко наводит порядок в своём ведомстве.
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Клавану не сподобалось , як Арьев працював в ПАРЕ ! Ну звичайно ж бо вони там активно і успішно проти москалів виступали ! А Нова делегація України в ПАРЕ так і не сформована !
Наші інтереси там захищати нікому / Нічого ж дивного - клАвану інтереси Украни до того місця , чим він грав на роялі !
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Зебровой во власти рыгов и кацапов. Даже жена главы СБУ от руцкого гражданства не отказалась
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И что? Зеленский меняет команду на всех уровнях. В составе комитета в ПАРЕ будут другие люди.Им и присвоят дипломатический статус,для исполнения в ПАРЕ своих полномочий.Точно также действовал и Порошнко в начале своей каденции,вычистив с ПЕРЕ представителей партии регионов...забыли?)
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