 Зеленський позбавив Ар'єва, Герасимова та Логвинського дипломатичних рангів

Про це йдеться в указі №680 від 11 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, Зеленський скасував як безпідставні укази колишнього Президента Петра Порошенка від 18-19 травня про присвоєння дипломатичних рангів надзвичайних і повноважних послів 3 депутатам.

Скасовано дипломатичні ранги депутатів Герасимова, Ар'єва та ексдепутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського.

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