 Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором.
Раніше, 10 вересня 2019 року, президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на вказану посаду.
Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".
До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.
Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань.
З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а з 2014 року - заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і проти корупції.
кстати, не помню его резких высказываний..
как Кравчук, между крапельками...
Ну-ну...
Закончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977-1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Правоведение» (1990-1995). Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии.
Кандидат юридических наук, доцент
Чем плох?
Так что все правильно
"...без админресурса и фальсификаций, то три"
мое слово - 11. У меня больше. Я выиграл...
Но сейчас мы увидим его настоящее личико...