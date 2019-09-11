 Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором.



Раніше, 10 вересня 2019 року, президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на вказану посаду.

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Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань.

З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а з 2014 року - заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і проти корупції.

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