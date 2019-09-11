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 Політика України
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Все про:ГПУ (3211) Чумак (47) Рябошапка Руслан (102)

 Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором

Руслан Рябошапка призначив Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", 11 вересня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Чумака заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором.

Раніше, 10 вересня 2019 року, президент України Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Віктора Чумака для призначення на вказану посаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чумак підтвердив, що претендує на посаду заступника генпрокурора

Віктор Чумак у 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство".

До 1999 року працював у Національній академії державної прикордонної служби. У 2000 році – очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень.

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го та 8-го скликань.

З 2012 року працював на посаді голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, а з 2014 року - заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і проти корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перетворення ГПУ в Офіс генпрокурора

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147696
 
 
 Топ коментарі
 
Издание Freedomnews опубликовало информацию, согласно которой американские бомбардировщики ракетоносцы B-52 Stratofortress разбомбили российскую военную базу в населенном пункте Бу-Кемаль на востоке Сирии. В авианалете участвовали также два американских истребителей F-22. Местный телеканал Alhadath сообщает о 18 погибших после бомбардировки, пишет издание «ВладТайм».Согласно опубликованной информации, на территорию базы также «высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших». Российские журналисты отмечают, что атаковавшие российскую базу были без опознавательных знаков, но издания Ближнего Востока обвиняют в нападении американскую армию.

Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 3340
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Порохолизы,он был в БПП,и вовремя понял что из дерьма надо убегать ,а вы похлебывайте,оно чеколядное
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не подходит под звание - незапятнанной, молодой команды..
кстати, не помню его резких высказываний..
как Кравчук, между крапельками...
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А воду заряджати через телевізор він вміє?
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Нет. Только через тепловизор, как ваш какао-бобовый
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при порохе Чумака задвинули на задворки.Боялись что он реально начнет борьбу с коррупцией
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это не тот, что был в бпп (блок пукина поросенко)?
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Издание Freedomnews опубликовало информацию, согласно которой американские бомбардировщики ракетоносцы B-52 Stratofortress разбомбили российскую военную базу в населенном пункте Бу-Кемаль на востоке Сирии. В авианалете участвовали также два американских истребителей F-22. Местный телеканал Alhadath сообщает о 18 погибших после бомбардировки, пишет издание «ВладТайм».Согласно опубликованной информации, на территорию базы также «высадился небольшой отряд американских десантников, целью которых было добить выживших». Российские журналисты отмечают, что атаковавшие российскую базу были без опознавательных знаков, но издания Ближнего Востока обвиняют в нападении американскую армию.

Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 3340
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они были в зеленой форме? То-то же ж...
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Да в Сирии такую форму можно купить в любом военторге 😁
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Так значіт вижилі єслі сообЧаютЬ Шо бєз АпАзнаватЄльних?
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Похоже на подставу россиян. Только они могут добивать, а американцы используют технику .
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Порохолизы,он был в БПП,и вовремя понял что из дерьма надо убегать ,а вы похлебывайте,оно чеколядное
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фсе ты нарвался за "порохошлиферов",они щас как мухи на гавно слетятся и съедят тебья Чумака призначено заступником генпрокурора - головним військовим прокурором - Цензор.НЕТ 4088
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Они лишь забрызгают соплями свои мониторы
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мирослава, у тебя замечательная улыбка...ох этих ваших *************** смайликов... это шобы рассмешить? или указать зебилам, где смеяться? а, мирослава?
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разве? не военный?

Закончил Хмельницкое высшее артиллерийское командное училище (1977-1981) и юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности «Правоведение» (1990-1995). Изучал курсы Права Европейского союза и пограничного менеджмента в Академии пограничной полиции Германии.

Кандидат юридических наук, доцент

Чем плох?
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что он делал с 2014 по 2019? это то чумак, что шестерил на поросенко?? он на любого будет шестерить за деньги..
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никита, критик ты румяный, уволь меня от диалога с тобой...
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так не суйся ко всем отвечать, никто тебя макать в твое дерьмо не будет))
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Хорошая команда . Но остаётся опять-таки вопрос, почему остаются не задействованными такие ассы в борьбе с коррупцией как Саакашвили и Сакварелидзе. Особенно Сакварелидзе, ведь именно их совместная работа с Касько и помогла вскрыть гнойник
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хитрий жук, недарма Порошенка критикував, ставши депутатом під його прапором...
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Порошенко обманул многих честных людей. Ведь он всегда был сильным оратором и всегда говорил правильные гасла. Но вот делал абсолютно противоположное. Поэтому его покинули порядочные люди, а иностранные реформаторы покинули Украину. Его рейтинг 'элитарный' - это восемь, а если без админресурса и фальсификаций, то три.
Так что все правильно
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Тань, вот ты мне сейчас напомнила рязанского атеиста 20-х годов прошлого столетия, который приехал в село, стал у церкви, плюнул в пол, сорвал треух и молвил: "бога нет"...

"...без админресурса и фальсификаций, то три"

мое слово - 11. У меня больше. Я выиграл...
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вот что ты к людям пристаешь, а потом обижаешься?
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а что, кроме шестерки поросенко, достойного не нашли? подставляют Зеленского, а потом будут расхлебывать..
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Ничего не могу сказать об этом челе.
Но сейчас мы увидим его настоящее личико...
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как он попал в парламент в 2014? в составе чьего ОПГ?
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дєжурниє какашкомєтатєлі в марадьора і баригу на свойом пасту всьо па фєншую
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Сначала Рябошапка снимает Матиоса, затем заявляет о ликквидации военной прокуратуры, а потом назначает нового главного военного прокурора. Я ничего не понимаю...
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Что тут непонятного?? Принцип простой...когда похвастаться нечем лей "божью росу" в мордочки зебобиков... любую..
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Ніби то толковий,побачимо в роботі. Вселяє надію те що залишили військового прокурора.
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Он давно туда мылился, но не проходил по конкурсу, так как является офицером России.
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Контролировать надо этого "достойного мужика".
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