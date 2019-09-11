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 Політика України
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Все про:Міноборони (2773) Загороднюк (16)

 Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці, - Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що його ключовим пріоритетом є повага до військовослужбовців.

Про це він сказав 10 вересня на зустрічі зі стратегічними радниками високого рівня комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, передає Цензор.НЕТ.

"Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них, незалежно від звань і посад, — підкреслив Андрій Загороднюк. — Наступний пріоритет — це стандарти НАТО, їх запровадження в усіх сферах діяльності Українського війська. І третє — це абсолютна, нульова толерантність до корупції в армії", – сказав Загороднюк.

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"Стратегічні державні пріоритети України залишаються незмінними — це європейська та євроатлантична інтеграція, — додав міністр оборони України. — Саме на цих базових засадах ґрунтуватиметься також і воєнна політика держави".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147693
 
   
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ну что ж... so far so good...увы, я в своей жизни переслушал столько правды, шо теперь не верю ни единому слову правдоистцев...
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Амністія для расейських найманців і особливий статус дунбасу ось повага до десятків тисяч загиблих і скалічених...
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Моим ключевым приоритетом /В речи на День независимости Зеленский ни разу не упомянул Россию.Соответственно: Загороднюк поделился тремя приоритетами на посту министра обороны.- Среди них нет возврата Крыма и освобождения Донбасса.
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А может, все таки приоритетом должно быть отражение агрессии лаптестана? Боже, откуда они повылазили?
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А главный вопрос- обороноспособность страны - его вообще интересует?
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Моим ключевым приоритетом являются военнослужащие, - Загороднюк

А кто же ещё?
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""Моїм ключовим пріоритетом є військовослужбовці. Цінність їх життя і повага до кожного з них,..." - а як з цим корелюється відвід військ з території, яка була перед цим відвойована кров'ю українських воїнів?
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