 "Питання були або стандартні, або дещо недолугі", - Сенцов прокоментував учорашню пресконференцію

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у Facebook.
"Що стосується рівня питань, то сам формат пресконференції передбачає їхню широту і якусь поверховість, тому питання були або стандартні, або дещо недолугі. Це одна з причин, чому я не люблю інтерв'ю: запитують про якусь банальщину або навпаки, намагаються копирсатися в тебе в душі, як у власній кишені", - написав Сенцов.
Водночас він зазначив, що для нього важливо, щоб журналісти могли питати те, про що хочуть.
"Кожен журналіст запитував про те, про що хотів запитати, і я готовий віддати все що завгодно за це їхнє право, як і за право "простого народу" писати про мене гидоту. Бо свобода для мене дорожча за все на світі. Усім добра!" - наголосив він.
Також Сенцов висловив вдячність організаторам пресконференції, Українському дому та всім журналістам, які взяли участь у заході.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.
Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.
Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".
Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.
какие-то они не такие, эти журнялюшки... всё пытаются скомпромеНтировать и создать прецеНдент... а уж про локальных-то из местных СМИ и говорить тошнит...
единственного воспринимаю - Андрюху Цаплю.. мы с ним на коротке))) Но он политику презирает и плевать на нее хотел...
...и когда он еще за 2 недели до Илловайска кричал в рупор, бил во все колокола, пытался донести... когда ситуация еще была поправимой... он один в этом болоте или как?
Пациентжурналистика в Украине скорее мертва чем жива...
Еще и провокаторша-подружка шария белоглазова пыталась дискредитировать Сенцова и Кольченко.
Можете посмотреть видео пресс-конференции.
Во-вторых, подрыв памятника чЛенину считать террактом могут только больные.
Были бы героями однозначно.
В чем проблема для Алега из Беларуси?
А они точно не венки из ромашек плели.
Взорвать "вечно живого" Ленина, да это же убийство с особым цинизмом!😁
Мне на депутатов насрать, а вот с судьями у меня каждый день есть возможность столкнуться, а там пипец, сплошное кривосудие за деньги от неприкасаемых
Но зеленая хрень даже НЕ ГОВОРИТ об этом
Наверное порохобот.....
"Каждый журналист спрашивал о том, о чем хотел спросить и я готов отдать все что угодно за это их право, как и за право "простого народа" писать обо мне гадости.Источник: https://censor.net.ua/n3147691
После выборов понятно, что у нас большинство населения включая журналистов идиоты...
недорогенькі вбили українську журналістику
Иначе как попыткой превратить серьезное мероприятие в фарс я это обьяснить не могу.
У Сенцова какое-то гипертрофированное ЧСВ , журналисты встретили его очень дружелюбно вопросы были разные, но сама атмосфера была доброжелательная, а вот он вёл себя высокомерно и неприветливо. Дрянной характер у Сенцова. Разочаровал меня наш узник совести.