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 Суспільство
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Все про:кінопрокат (43) Держкіно (87)

 Від початку 2019 року Держкіно заборонило два російські фільми і дозволило до показу один

Державне агентство України з питань кіно (Держкіно) від початку 2019 року заборонило демонстрування і розповсюдження на території країни двох російських фільмів та надало дозвіл на прокат одного російського фільму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна" говориться, що в поточному році на розгляді Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно було три фільми російського виробництва: "Гучний зв'язок" (реж. А.Нужний), "Я так не думаю"(реж. Д.Даніелян) і "Стріла"(реж. Є. Нікітін).

"З них два фільми - "Я так не думаю" і "Стріла" більшістю голосів членів Експертної комісії були заборонені для розповсюдження і демонстрування на території України", - йдеться у відповіді на запит.

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Водночас, наголошується, що фільм "Гучний зв'язок" був дозволений до показу з індексом глядацької аудиторії "16", і терміном дії прокатного посвідчення до кінця травня.

Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російських серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147688
 
   
 Топ коментарі
 
А шо, отот сериал для умственно отсталых слоёв населения, "Сваты - Скоты" не считается разрешённым для показа? С начала 2019 года Госкино запретило два российских фильма и разрешило к показу один - Цензор.НЕТ 985
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То зебилы отходы одной ложкой жрали, а теперь будут двумя в две руки.
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хорошее кино ушло. осталась одна параша по двум сценариям - БОЛЬНИЦА И МЕНТЫ.
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надто складно, я б залишив один - "як відправити ментів в лікарню"
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А шо, отот сериал для умственно отсталых слоёв населения, "Сваты - Скоты" не считается разрешённым для показа? С начала 2019 года Госкино запретило два российских фильма и разрешило к показу один - Цензор.НЕТ 985
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То зебилы отходы одной ложкой жрали, а теперь будут двумя в две руки.
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скоро на екранах вашого торент-трекера
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"Громкая связь" (реж. А.Нужный)

Редкий случай когда римейк лучше итальянского оригинала
В ролях - Квартет И -
одесситы все таки (хотя и бывшие)
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Україна призупинила розторгнення міжнародних договорів з РФ. Ось так от.
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Очікуванно призупинила розторгнення договорів з кацяпстаном
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Какая тяжелая жизнь у чиновников Госкино!
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