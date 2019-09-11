 Від початку 2019 року Держкіно заборонило два російські фільми і дозволило до показу один

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна" говориться, що в поточному році на розгляді Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно було три фільми російського виробництва: "Гучний зв'язок" (реж. А.Нужний), "Я так не думаю"(реж. Д.Даніелян) і "Стріла"(реж. Є. Нікітін).

"З них два фільми - "Я так не думаю" і "Стріла" більшістю голосів членів Експертної комісії були заборонені для розповсюдження і демонстрування на території України", - йдеться у відповіді на запит.

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Водночас, наголошується, що фільм "Гучний зв'язок" був дозволений до показу з індексом глядацької аудиторії "16", і терміном дії прокатного посвідчення до кінця травня.

Як повідомлялося, Держкіно заборонило в 2018 році 3 російських серіали і надало дозвіл на прокат 3 російських фільмів.