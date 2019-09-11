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 Від Денісової надійшло близько 10 звернень щодо арештованих кримських татар, - омбудсмен РФ Москалькова

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова стверджує, що отримала близько 10 звернень від уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо утримання під вартою кримських татар.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"До мене від Людмили Денісової надійшло близько десятка звернень щодо конкретних громадян, яких вона називає кримськими татарами, з гуманітарних питань, пов'язаних з порядком тримання їх під вартою, надання їм медичної допомоги", - заявила Москалькова.

За її словами, вона і Денісова "обмінялися списками щодо громадян, які потребують гуманітарної підтримки".

На питання про кількість осіб у списках з боку Росії та України вона відповіла, що цей список постійно змінюється за своєю кількістю, складом.

"Частина громадян за взаємним обміном уже вибули з цього списку. Я не готова сьогодні назвати ні з боку України, ні з Росії повного списку, який перебуває в полі мого гуманітарного контролю", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в Росії утримують ще 113 громадян України, яких планують повернути на Батьківщину цього року.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147685
 
 
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