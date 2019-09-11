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Все про:війна (1705) Марков Сергій (14) Росія (19781) Донбас (12963)

 У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії

Під час великого інтерв'ю проросійському пропагандистському виданню одіозний депутат Державної думи Російської Федерації Сергій Марков, який є також російським політологом, відповів на безліч поставлених питань про Україну.

Зокрема, йому було поставлено запитання про возз'єднання України з тимчасово окупованим Донбасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Replyua.net.

Відповідаючи на питання журналістів, чи може Сергій Марков назвати ТОП-5 "українських військових злочинців", депутат Держдуми заявив: "Глава Служби безпеки України Василь Грицак, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, ексглава Генерального штабу ЗСУ Муженко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, а Пашинський і Парубій -  найвідповідальніші за терор 2014 року".

П'ятий президент України Петро Порошенко в список не потрапив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкції і витрати на утримання військ змушують Кремль думати, як піти з Донбасу, - Тейлор

Згідно зі словами Маркова, щодо вищевказаних осіб має бути проведено ретельне розслідування. Всі вони мусять отримати реальні дуже великі тюремні терміни.

"Але до того часу, поки вони залишаються на свободі", додав Марков, - "ні про жодне возз'єднання Донбасу з Україною мови бути не може".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147682
 
 
 Топ коментарі
 
и ни кого из Зе-команды....
Тоже дивно..., да?
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манипулятивное заявление рф лишь подтверждает, что злейший враг для них - это именно Порошенк. Борьба идет именно против него до сих пор
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Ну, тогда и Зеленского надо включить в состав врагов России, его в списке тоже нет. Вообще, странная логика у свиноваты. В этом списке пяти нет еще 5 миллиардов людей, они тоже все враги России?
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Кацапе, це ж ти сам перший сказав, що якщо Пороха там немає, то він друг росії.
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На место Порошенко поставили продажного рюкзакова
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Если, по мнению свиноваты, цель этой публикации запутать общественность и из друзей России представить врагов России, то почему там присутствует Турчинов, и нет Зеленского?
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Интересно бы узнать какой вред они нанесли Уйлостану, что их во враги записали.
У меня они во внутренних врагах Украины числятся.
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Сходи к психиатору, окулисту и ЛОР-врачу, если не видишь, не слышишь и страдаешь умственной отсталостью
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Зеленский сказал, что действия в рамках Минского процесса прежде всего подразумевают разведение войск, первым этапом которого станут поселения Золотое и Петровское. После чего начнется второй этап который подразумевает разведение войск по Донбассу в целом и полную остановку боевых действий на этой территории. Не знаю как это будет происходить наверное відкриють воду в крим і відмінять безвіз,
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Ви ж ідіот! Ви ж, свиновата, хвилину тому верещала, що Аваков друг "зебілів", и ворог Порошенкові. У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії - Цензор.НЕТ 2281 У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії - Цензор.НЕТ 2281 У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії - Цензор.НЕТ 2281
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Шута чому нема, чи Бабломойського, який називав себе головним ворогом кремля, тебе ідійота не цікавить?
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Тупіших чтм зеледибілоїди, в Україні ще не було. 73 потенційних любителів *****
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Рассея дальше старается завуалировать своих друзей под грифом врагов,главное что все уже давно поняли,и скоро эти «враги Рассеи»сядут очень крепко
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А чому немає блазня, ой агента шут, тобі не цікаво.
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Порошенко не враг, зато Палубий влаг. Что это вообще такое.
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Президентов не называют врагами, это дипломатия. У нас в политике тоже ***** прямо никто не называет врагом.
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А для українского народу завжди було два ворога жидо-кацапи.Поки українці цього не зрозуміють,будуть страждати.
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Отвечая на вопрос журналистов, может ли Сергей Марков назвать ТОП-5 "украинских военных преступников"..

Порошенко не считают военным преступником. Простите я сначала не прочитал статью.
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Это фирменный стиль Бутусова. Иногда в статьях рассказывается прямо противоположное заголовку.
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не прочитал...а, что будет, когда пачка сигарет станет 100 грн?
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Українцікинуть палити і будуть довше жити, нє?
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Тоді збільшиться кількість зубожілих пенсіонерів. Де брати гроші?
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пачка цигарок вартуватиме, як відро картоплі...буде, як і при петрі...тобто, нічого не зміниться, навіть зарплата
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Марков -просто лжец.Именно таким его надо воспринимать.Кургинян,он,гиркины, Допкины-мертвечуки.В топку истории.Поменьше новостей оттуда,больше из США и ЕС.Граждане, хотите попасть в тюрьму? Езжайте на орду.Поиграйте в русскую рулетку.
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А что плохого в том что эти достойные люди "враги рашки"?
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Нет-нет-нет, именно что должны ехать.
У Владимира Александровича дефицит: некого обменивать на российских убийц, что в Украине находятся, а от этого страдает рейтинг хидранта.
В тюрьмах ЛФНР украинцы на обмен есть, но их с РФ Владимир Александрович обменять не может: ЛДНР "незавимое" образование и для осуществления обмена нужно с Пушилиным и Пасечником поручкаться, кофейку попить, посидеть, обсудить бизнесы общие.
Не то, чтобы Владимир Александрович возражал с этими ублюдками встречаться, ни отнюдь, просто может не понять лохторат, рановато еще.
Потому обменивать некого, и обменный фонд РФ необходимо пополнить идиотами с украинскими паспортами, поехавшими в Крым проведать любимую бабушку квартирку.
Рейтинг хидранта нужно поднимать!

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Ворог на ворогові і ворогом поганяє. Особливо херрой грицак, що із фсб співпрацював, та добровольців їм, падло барижне, видавав. А де ж сивий маршалок, вже не у пачьоті бачків кремлівських? Так непримеренно з рашистягами воював, і мінськ-2, і закон про ордло, і Іловайськ із "зеленим коридором". Одні військові злочини.
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В статье написано "топ 5 военных преступников". "Врагов" выдумал Бутусов. Он просто очень эмоциональный человек.
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этот пис....л их что пиарит???.....да еще и безвоздмезно???
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Начала войну Украина, военные преступники Украины, наверное потому, что оборонялись и не дали захватить всю Украину.
Русня вообще оборзели, придет час за все преступления ответ придется держать, не на РФ нападала Молдавия, Грузия, Украина и Сирия, они просто оборонялись от агрессии РФ, вот за эту агрессию и придется отвечать Путину и К°.
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Перечитайте еще раз статью, внимательно, это для вас указивка пришла.
Перевожу на понятный слаборазвитым язык:
ЗА ГРЯЗЬ ЗА ПОРОШЕНКО БОЛЬШЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ВАЛЕЖНИКОМ.
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хіба авакян пашинській і гріцак вороги кацапам?...то є заморожені огенти
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а де в нас були патріоти після радянської імперії?
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Тоесть Дмитро Ярош - для них уже не враг ..... а как же визитки .... снигири ?
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Да факельные шествия как то сошли на нет с приходом Квартала. У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії - Цензор.НЕТ 2471
Наверное, иссяк источник вдохновения.
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"Пятый президент Украины Петр Порошенко в данный список не попал."
Источник: https://censor.net.ua/n3147682

Так это что же получается?
Это получается, что тот самый Порошенко, на которого со всех голубых экранов последние годы лили дерьмо ведрами, обвиняя его во всех грехах, тот самый Порошенко, который украинский националист, хотевший сделать из своей страны европейскую державу, вдруг оказался лучше, чем полные беспредельщики из Квартала?
Вот это поворот.
Вот что сделала инвестиция пол-миллиарда, чтобы сместить Порошенко.
Это инвестиция века, столько денег с таким результатом мао кто прос*рал.
Но ведь вас же предупреждали, Вилкулы и прочие дебилы?
Ведь вам же объясняли, что Порошенко - человек добрый и потому он пытался держать статус-кво?
Он ведь вас, Викулы и прочие дебилы, легонько совсем прижал, но ВАМ ВСЁ БЫЛО МАЛО: мало денег, мало ассетов, бизнески ваши с РФ убытки несли.
Так жрите же теперь с лопаты зеленого Квартала, ном-ном-ном.
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І коломойський, і зезедент. Так, кацапе?
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Хох...треть комментов и так от зелеботов тувинских. Давайте еще маркова им в помощь.
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А де Зорян і Шкіряк? Що за неподобство?
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