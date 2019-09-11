 У Держдумі РФ назвали ТОП-5 ворогів Росії

Зокрема, йому було поставлено запитання про возз'єднання України з тимчасово окупованим Донбасом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Replyua.net.
Відповідаючи на питання журналістів, чи може Сергій Марков назвати ТОП-5 "українських військових злочинців", депутат Держдуми заявив: "Глава Служби безпеки України Василь Грицак, керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков, ексглава Генерального штабу ЗСУ Муженко, секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, а Пашинський і Парубій - найвідповідальніші за терор 2014 року".
П'ятий президент України Петро Порошенко в список не потрапив.
Згідно зі словами Маркова, щодо вищевказаних осіб має бути проведено ретельне розслідування. Всі вони мусять отримати реальні дуже великі тюремні терміни.
"Але до того часу, поки вони залишаються на свободі", додав Марков, - "ні про жодне возз'єднання Донбасу з Україною мови бути не може".
У меня они во внутренних врагах Украины числятся.
Порошенко не считают военным преступником. Простите я сначала не прочитал статью.
У Владимира Александровича дефицит: некого обменивать на российских убийц, что в Украине находятся, а от этого страдает рейтинг хидранта.
В тюрьмах ЛФНР украинцы на обмен есть, но их с РФ Владимир Александрович обменять не может: ЛДНР "незавимое" образование и для осуществления обмена нужно с Пушилиным и Пасечником поручкаться, кофейку попить, посидеть, обсудить бизнесы общие.
Не то, чтобы Владимир Александрович возражал с этими ублюдками встречаться, ни отнюдь, просто может не понять лохторат, рановато еще.
Потому обменивать некого, и обменный фонд РФ необходимо пополнить идиотами с украинскими паспортами, поехавшими в Крым проведать любимую
бабушкуквартирку.
Рейтинг хидранта нужно поднимать!
Русня вообще оборзели, придет час за все преступления ответ придется держать, не на РФ нападала Молдавия, Грузия, Украина и Сирия, они просто оборонялись от агрессии РФ, вот за эту агрессию и придется отвечать Путину и К°.
Перевожу на понятный слаборазвитым язык:
ЗА ГРЯЗЬ ЗА ПОРОШЕНКО БОЛЬШЕ ПРЕМИАЛЬНЫХ НЕ БУДЕТ ДАЖЕ ВАЛЕЖНИКОМ.
Наверное, иссяк источник вдохновения.
Источник: https://censor.net.ua/n3147682
Так это что же получается?
Это получается, что тот самый Порошенко, на которого со всех голубых экранов последние годы лили дерьмо ведрами, обвиняя его во всех грехах, тот самый Порошенко, который украинский националист, хотевший сделать из своей страны европейскую державу, вдруг оказался лучше, чем полные беспредельщики из Квартала?
Вот это поворот.
Вот что сделала инвестиция пол-миллиарда, чтобы сместить Порошенко.
Это инвестиция века, столько денег с таким результатом мао кто прос*рал.
Но ведь вас же предупреждали, Вилкулы и прочие дебилы?
Ведь вам же объясняли, что Порошенко - человек добрый и потому он пытался держать статус-кво?
Он ведь вас, Викулы и прочие дебилы, легонько совсем прижал, но ВАМ ВСЁ БЫЛО МАЛО: мало денег, мало ассетов, бизнески ваши с РФ убытки несли.
Так жрите же теперь с лопаты зеленого Квартала, ном-ном-ном.