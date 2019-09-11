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 Політика України
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 Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК

Рада планує прийняти закони про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК.

Як зазначається у порядку денному засідання, Верховна Рада планує у середу ухвалити законопроєкт №1031 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів", а також законопроєкт №1029 щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У середу передбачається розгляд ще одного внесеного президентом законопроєкту №1029 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції". До нього внесений альтернативний законопроєкт №1029-1 депутата від "Батьківщини" Івана Крулька.

Законопроєкт №1029, зокрема, передбачає перезавантаження роботи Національного агентства із запобігання корупції. За пропозиціями президента, голова НАЗК має призначатися Кабміном за підсумками конкурсу, в якому вирішальну роль мають міжнародні експерти, як це було з Антикорупційним судом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді створили міжфракційне об'єднання "За рівні можливості" за поліпшення становища жінок

Крім того, на засіданні у середу парламентарії мають розглянути законопроєкт №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", №1065 щодо вдосконалення правової охорони географічних назв, №1068 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про стандартизацію".

Народні депутати також мають намір ухвалити законопроєкти №1052 "Про внесення змін до Закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві", №1081 щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Крім того, порядок денний передбачає розгляд законопроєктів блоку економічної політики: №1037 "Про внесення зміни до Закону України "Про приватизацію державного і комунального майна", що має на меті приведення норм зазначеного закону у відповідність Конституції; №1059 щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні, №1085 щодо захисту прав споживачів фінансових послуг; №1070 щодо вдосконалення процедури проведення фінансової реструктуризації; №1072 про внесення змін до Податкового кодексу щодо подання єдиної звітності з ЄСВ і ПДФО.

На порядку денному Ради у середу є також проєкти постанов про перейменування декількох сіл.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147681
 
 
 Топ коментарі
 
Вчора Геращенко блокувала трибуну з відчаю Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 4263 Виявляється,вона розраховувала на маргіналізацію реформ шахрайськими поправками(як завжди було раніше),а тут халепа від обраної українцями більшості...
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А сколько сегодня Зрад уже насчитали порохоботы?
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А сколько сегодня Зрад уже насчитали порохоботы?
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ты это, ЗЕленоид, не отвлекайся, готовься как с Вазелином Шестым чеху ЗЕману и "русинам" "кемпску волость" отдавать!!!
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Понабирали птушников в боты.. "кемПску волость"
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я слишал,что Цыганская община Чехии,обратится к Зеленскому о "признании автономии цыган в составе Чехии".
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Вчора Геращенко блокувала трибуну з відчаю Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 4263 Виявляється,вона розраховувала на маргіналізацію реформ шахрайськими поправками(як завжди було раніше),а тут халепа від обраної українцями більшості...
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Олігархи вимерли. Викинь стару методичку
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При чем олигархи к тем же ФОПам?
Или к ІТ-индустрии?
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Петя с ахметом запасаются корвололом )) И чешут пятки куда бежать ))
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Миттал выводит свои инвестиции из Украины...
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Сегодня в ВР будут голосовать закон о гражданской конфискации. Ожидается III часть Мальдивского балета Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 5435. Фрейлины Мальдивского - две Ирки, Сюмар и непонятно что Цицнадзе, готовятся к яростному тявканью! Может быть даже будут скулить на купол.
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*** бюджет лопнет от конфискованного....
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Маю підозру , що "Арселор Міттал " якийсь незаконий актив
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Интересно что придумают коррупционеры в ВР, чтоб заблокировать принятие этих законов. Сюмар уже начала рассказывать сказки о НАТО и Майданах.
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і почнуть мо з суркіса, з сотень мільйонів вкрадених на корупції в енергетиці, сотнях лямів євро хабарів від уефа....але ні, друганів нє трогаєм Рада сьогодні розгляне законопроєкти про конфіскацію незаконних активів і перезавантаження НАЗК - Цензор.НЕТ 1815
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законопроект № 1031 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов", Источник: https://censor.net.ua/n3147681
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ЕС спалилась- не проголосовала за закон об конфискации .
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