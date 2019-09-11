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 Політика України
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Все про:Зеленський (2685) ДБР (479)

 Зеленський подав у Раду законопроєкт про зміни в роботі ДБР

10 вересня в парламенті зареєстровано проєкт закону №2116 про внесення змін до Закону України "Про Державне бюро розслідувань" щодо вдосконалення діяльності ДБР.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.

Ініціатором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський.

Законопроєкт визначено як невідкладний.

Тексту документа нині на сайті парламенту немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР оголосило конкурс на 268 посад оперативників

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань створено в лютому 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147680
 
 
 Топ коментарі
 
зеля решил добить пункт правил для гбр -
№ХХХХ. Посадить порошенко, под любым предлогом. я путину обещал
)))))))))))
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зато прачечные декриминализировали...)))
пАбеда..))))))
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коль сдается - тады сдавайся..))
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https://youtu.be/kJW5GIb4nTU
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Зеленский подал в Раду законопроект об изменениях в работе ГБР

Инициатором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский Портнов.
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Этот режим пришёл серьёзно и надолго.
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Эти ребята сделали серьёзные выводы из свержения Януковича, и потому теперь страхуются по всем направлениям: Аваков оставлен главным опричником; принят закон о невозможности импичмента; вложены такие деньги чтобы СН получила однопартийное большинство и т.д.
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У нас это наработает . Единственное , что может продлить сроки пребывания у власти в Украине , это правильные решения , направленные на прогресс развития . Все остальное народ сметает каждый раз .
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33 новых штрафа для малого бизнеса - это развитие ?
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Ты фильтруй понятия, кенгуру. Малый бизнес это одно, а обнально-отмывально-минимизатрские конторы - это совсем другое. Когда предприниматель говорит, что имеет годовой оборот 5 млн. чтобы платить налог по соответствующей группе, должна быть возможность проверить, действительно ли у него такой оборот. А то как ни зайди в супермаркет по торговле техникой, а там 25 ФОПов. И все кричат: не верь своим глазам, верь нашей совести.
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1) Оскорбление оппонента - признак отсутствия аргументов.
2) Идеология нынешнего режима - либертарианство. ДорОгой аргентинских хунт ещё не ходили ? Всё впереди.
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Итак, есть предприятие. У него есть годовой оборот. Из этой суммы вычитаются расходы (зарплата, пенс.взносы, транспорт, вода, газ, электричество, юридческие услуги и т.д.) Всё что осталось: прибыль. От неё высчитывается процент в налог.
Как там могут быть 25 ФОПов, если у предприятия - одна бухгалтерия ?
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Я так понимаю вы узрели в Украине расцвет малого , и среднего бизнеса . Что появилось огромное количество вакансий ? Увеличилась доходная часть ?
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зато прачечные декриминализировали...)))
пАбеда..))))))
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Вот поэтому я вам и объясняю , что непоможет укрепление силовиками , если действовать в подобном ключе !
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А тебе какая печаль от того: что мне тут в Австралии пох а что нет ?
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Сдается мне, что ты мусорок ФСБшный. Если ты австралийский - иди срать к себе в Австралию. Вот тогда мне будет пох.
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Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ, набравший обороты при Петре Порошенко.

«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений , но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - заявил 30 ноября 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.

За время, которое прошло с момента этого выступления, обещанные 40 соглашений никто не разорвал.
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Беня подгрёб под себя торговлю углеводородами с РФ. Ему нужно политическое спокойствие, так что он где-то втихаря готовит договор о создании "новомалоросского федерального округа", как-то так.
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заодно и в ордло беня поставляет гсм ))))
что там про торговлю на крови??
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Беня мать родную на салями порезал бы, если это принесёт прибыль.
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зеля решил добить пункт правил для гбр -
№ХХХХ. Посадить порошенко, под любым предлогом. я путину обещал
)))))))))))
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