 Зеленський подав у Раду законопроєкт про зміни в роботі ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті парламенту.
Ініціатором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський.
Законопроєкт визначено як невідкладний.
Тексту документа нині на сайті парламенту немає.
Нагадаємо, Державне бюро розслідувань створено в лютому 2016 року.
https://youtu.be/kJW5GIb4nTU
Инициатором законопроекта является
Президент Украины Владимир ЗеленскийПортнов.
2) Идеология нынешнего режима - либертарианство. ДорОгой аргентинских хунт ещё не ходили ? Всё впереди.
Как там могут быть 25 ФОПов, если у предприятия - одна бухгалтерия ?
пАбеда..))))))
«Мы за последнее время "убили" 48 международных соглашений , но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что-то, что мы эти соглашения "убиваем", не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро - около 40 соглашений», - заявил 30 ноября 2018 года тогдашний глава МИД Украины Павел Климкин.
За время, которое прошло с момента этого выступления, обещанные 40 соглашений никто не разорвал.
что там про торговлю на крови??
№ХХХХ. Посадить порошенко, под любым предлогом. я путину обещал
)))))))))))