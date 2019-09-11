 Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага", про це повідомляє видання Deník N.
Прийом був символічно приурочений до сторіччя підписання Сен-Жерменського договору: 10 вересня 1919 року цією міжнародною угодою підтверджувалося приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі - території Закарпаття, на якій проживали і проживають русини.
За повідомленням видання, президент Чехії погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами, які, за їхніми словами, вимагають свого офіційного визнання як окремого і статусу автономії для своєї території. Мілош Земан пообіцяв обговорити це питання з новим президентом України Володимиром Зеленським. При цьому президент підкреслив, що зміна системи централізації - виключно внутрішня справа України.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що активісти, які виступають від імені русинів, "займаються не тільки своєю культурою і мовою, але і подальшою дестабілізацією нашої країни, яка на сході вже бореться з проросійськими сепаратистами і агресією з боку Росії".
"Русинське питання - це не питання національності, а політичний проєкт, який значною мірою підтримує, просуває і фінансує Кремль із метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед у Закарпатті", - заявив дипломат.
При цьому глава українського диппредставництва відмовився коментувати факт зустрічі з русинською делегацією президента Чехії.
Зазначається, що в складі делегації, яка прибула до Праги, був священник Дмитро Сидор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України. ЗМІ повідомляли, що діяльність Дмитра Сидора фінансується Кремлем для дестабілізації ситуації в Закарпатті.
Крім нього, на зустріч приїхали Михайло Тяско і Василь Джуган - підприємці, що давно проживають у Чехії і підтримують тісні контакти з президентом країни. Обидва бізнесмени входили в передвиборний штаб Мілоша Земана і супроводжували його в поїздці до Росії.
Прессекретар президента Земана Іржі Овчачек прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес пан президент у жодному разі не буде втручатися".
Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і скандальними заявами. У червні він сказав, що Україні потрібно змиритися з тим, що Росія окупувала Крим.
http://waralbum.ru/49175/
или вы думаете, что поросенке это забыли?..
мало того, поросенко еще и покупает ботов, которые гадят везде зрадой и саботажем))
Румуни (молдовани) - романізовані нащадки даків.
Цигани - нащадки переселених до Візантії людей з Індії.
Только кто это сделает? Все, что можно, уже сделали "разом"...
А тепер спільники замітили що петя трохи у відпустці то й вирішили зєбєні всякі ідейки попідкидати (обережно)!
В 1860-х гг. в Галичине произошёл раскол национального движения на «русофилов» и «украинофилов». Вначале разногласия были незначительными, и не носили системного характера. Русофилы продолжали отстаивать идею единства русинов с остальным русским народом, пользовались «язычием», а позже - литературным русским языком[61], а украинофилы выступали за создание / принятие украинского литературного языка на народной основе, то есть «принять наш письменный язык с Украины» (в то время входившей в Российскую империю).[62] Но впоследствии два эти направления превратились во враждующие лагеря.
Щас у кацапов будет подгорать, но русский является диалектом украинского )))
В Чехии нет земель русинов - так что не его лезьть Земану
А то що Земан грає за команду Зоря комунізму (гл. тренер Ботоксин *****) то всім зрозуміло, також як і звідки ноги ростуть у тих русинів
Кто ещё выстроился в очередь?
Буковина чья? Румыны свое рыло засунут, если такое дело.
Два ЗЕбила-это сила)))
Ага.
Хотя в те времена и знать не знали про тот срач, который сейчас происходит.
Зиросиму и голодомор
а слово про ігорів похід, так його не бачив ніхто, крім тих, хто "зняв" його копію до того, як воно "згоріло"
А Русь имела мощный культурный центр в Киеве и служила объединяющей силой всех славян многие века. К тому же Русь не платила дань орде, как "русские " "освободители", которые по сути состояли на службе у хана и сами же собирали дань! Нет ни одного достоверного источника, что с территории современной Украины и Беларуси поступала хоть какая то дань! Татары попросту не смогли провести перепись населения.
Вот как народы мокши и чуви вдруг стали славянами почти 300 лет назад и почему то даже претендовать на историю Киевской Руси.
Русини, як етнос, населяли не тільки Закарпаття, але проживали і на інших територіях, які входили до Австро-Угорщини. Проблеми з їхньою національною ідентифікацією і територіальною приналежністю виникли після розпаду цієї імперії. Частини цієї імперії, які володіли значним цивілізаційним ресурсом і чітко вираженою національною ідентичністю, утворили незалежні держави, а етнічні території з культурними відмінностями опинилися перед важким історичним вибором, від якого залежало саме їх подальше існування.
Ця проблема нікуди не зникала на протязі ста років. Асиміляція цих народностей в українську націю не відбулася через те, що самі українці були русифіковані і втратили свою національну ідентичність. Ідеї москвофільства зазнали краху при близькому знайомстві з ними їх прихильників в середині минулого століття.