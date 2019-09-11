 Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага", про це повідомляє видання Deník N.

Прийом був символічно приурочений до сторіччя підписання Сен-Жерменського договору: 10 вересня 1919 року цією міжнародною угодою підтверджувалося приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі - території Закарпаття, на якій проживали і проживають русини.

За повідомленням видання, президент Чехії погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами, які, за їхніми словами, вимагають свого офіційного визнання як окремого і статусу автономії для своєї території. Мілош Земан пообіцяв обговорити це питання з новим президентом України Володимиром Зеленським. При цьому президент підкреслив, що зміна системи централізації - виключно внутрішня справа України.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що активісти, які виступають від імені русинів, "займаються не тільки своєю культурою і мовою, але і подальшою дестабілізацією нашої країни, яка на сході вже бореться з проросійськими сепаратистами і агресією з боку Росії".

"Русинське питання - це не питання національності, а політичний проєкт, який значною мірою підтримує, просуває і фінансує Кремль із метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед у Закарпатті", - заявив дипломат.

При цьому глава українського диппредставництва відмовився коментувати факт зустрічі з русинською делегацією президента Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину

Зазначається, що в складі делегації, яка прибула до Праги, був священник Дмитро Сидор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України. ЗМІ повідомляли, що діяльність Дмитра Сидора фінансується Кремлем для дестабілізації ситуації в Закарпатті.

Крім нього, на зустріч приїхали Михайло Тяско і Василь Джуган - підприємці, що давно проживають у Чехії і підтримують тісні контакти з президентом країни. Обидва бізнесмени входили в передвиборний штаб Мілоша Земана і супроводжували його в поїздці до Росії.

Прессекретар президента Земана Іржі Овчачек прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес пан президент у жодному разі не буде втручатися".

Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і скандальними заявами. У червні він сказав, що Україні потрібно змиритися з тим, що Росія окупувала Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клімкін має намір подискутувати із Земаном про окупований Крим: "Я сподіваюся, що він прийме мою пропозицію"