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 Політика України, За кордоном
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Все про:Закарпаття (805) русин (2) Чехія (256) Земан (43)

 Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України"

Президент Чехії Мілош Земан прийняв у Празькому Граді делегацію з семи осіб, які, за їхніми словами, "представляють інтереси русинів, які домагаються автономії в складі України".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Прага", про це повідомляє видання Deník N.

Прийом був символічно приурочений до сторіччя підписання Сен-Жерменського договору: 10 вересня 1919 року цією міжнародною угодою підтверджувалося приєднання до Чехословаччини Підкарпатської Русі - території Закарпаття, на якій проживали і проживають русини.

За повідомленням видання, президент Чехії погодився виступити посередником між Києвом і закарпатськими русинами, які, за їхніми словами, вимагають свого офіційного визнання як окремого і статусу автономії для своєї території. Мілош Земан пообіцяв обговорити це питання з новим президентом України Володимиром Зеленським. При цьому президент підкреслив, що зміна системи централізації - виключно внутрішня справа України.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що активісти, які виступають від імені русинів, "займаються не тільки своєю культурою і мовою, але і подальшою дестабілізацією нашої країни, яка на сході вже бореться з проросійськими сепаратистами і агресією з боку Росії".

"Русинське питання - це не питання національності, а політичний проєкт, який значною мірою підтримує, просуває і фінансує Кремль із метою дестабілізації ситуації в Україні, насамперед у Закарпатті", - заявив дипломат.

При цьому глава українського диппредставництва відмовився коментувати факт зустрічі з русинською делегацією президента Чехії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зухвала провокація", - президент Чехії Земан прокоментував російську пропозицію надати статус ветерана учасникам вторгнення в Чехословаччину

Зазначається, що в складі делегації, яка прибула до Праги, був священник Дмитро Сидор, який раніше отримав умовний термін за посягання на територіальну цілісність України. ЗМІ повідомляли, що діяльність Дмитра Сидора фінансується Кремлем для дестабілізації ситуації в Закарпатті.

Крім нього, на зустріч приїхали Михайло Тяско і Василь Джуган - підприємці, що давно проживають у Чехії і підтримують тісні контакти з президентом країни. Обидва бізнесмени входили в передвиборний штаб Мілоша Земана і супроводжували його в поїздці до Росії.

Прессекретар президента Земана Іржі Овчачек прокоментував підсумки зустрічі: "Пан президент підкреслив, що повністю підтримує територіальну цілісність України. Його слова - лише констатація змісту Мінських домовленостей. Зміна централізації, яку вони припускають, - цілком і повністю внутрішня справа України. В цей процес пан президент у жодному разі не буде втручатися".

Нагадаємо, Президент Чехії Мілош Земан відомий своєю проросійською позицією і скандальними заявами. У червні він сказав, що Україні потрібно змиритися з тим, що Росія окупувала Крим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клімкін має намір подискутувати із Земаном про окупований Крим: "Я сподіваюся, що він прийме мою пропозицію"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147679
 
 
 Топ коментарі
 
Нехай Земан надасть автономію судетським німцям. А потім нам буде вказувати.
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Ситуация такая -у нас в президентах прикацапленная, трусливая шмаркля-и этим все решили воспользоваться
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При всій повазі до чеського народу, але з президентом Земаном, пропутінським і відверто антиукраїнським п'яничкою не слід зустрічатися і навіть здороватися... - щоб потім не мити руки.. Бо то - брудна постать... Він виправдовував дії Путіна за Крим і Донбас, підтримує Орбана в його зазіханнях на Закарпаття, а тепер - ще й сепаратизм русинів...
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Нехай Земан надасть автономію судетським німцям. А потім нам буде вказувати.
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Немає судетських німців. Чеські герої, які без жодного пострілу здалися німцям і всю війну добросовістно працівали на гітлєра, після її закінчення мужньо розстрілювали без суда усіх німців, в основному - жінок, дітей, літніх людей. По звірячому - понад дорогами. Взагалі мерзенні козли усі ці зємани і *************.
http://waralbum.ru/49175/

Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 8873
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Интересная ссылка... С кацапской трактовкой... Но есть одно НО... Я перешел на оригинал, а там все эти "Чешские герои" в советской форме... С советскими наградами и советским оружием.... https://www.politikforen.net/showthread.php?94562-quot-Abschlachten-auf-tschechisch-quot-Doku-in-Tschechien-%FCber-Verbrechen-an-Deutschen&p=3734280
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Чехи і поляки цю проблему давно вирішили.Банально і просто.Депортували 13 мільйонів німців з дідівських земель.
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Даешь автономный украинский край в Чехии!
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Ситуация такая -у нас в президентах прикацапленная, трусливая шмаркля-и этим все решили воспользоваться
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Это ты про Петю?
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для тебя петя все еще президент)))...уже более 100 дней прошло, как закончилась епоха зубожіння, а ты и не заметил....ты безнадежно отстал
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пока поросенко не ответил за свои преступления, коррупцию, торговлю с оккупантом..
или вы думаете, что поросенке это забыли?..
мало того, поросенко еще и покупает ботов, которые гадят везде зрадой и саботажем))
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ты о чем, чувак?...аваков отвечает за правопорядок, а маркарова за финансы - ибо некому сводить с концами концы
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Краще б земан доклав зусиль до повернення в Чехію нащадків судетських німців та надання їм найширшої автономії ..
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какая территория Чехии отойдет Украине ?
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Придется зебобикам свою красную линию в очередной раз отодвигать...ну или засовывать ее себе у сраку.... Президент Чехии Земан планирует обсудить с Зеленским вопрос "признания автономии русинов в составе Украины" - Цензор.НЕТ 2287
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боты свиновальца все время на дежурстве))
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Чем дальше, тем всё интереснее и интереснее!
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А молдавский долдон...что предложит зебобику?? Цыганскую автономию..??
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Цигани і румуни (молдовани) - це абосолютно різні народи.
Румуни (молдовани) - романізовані нащадки даків.
Цигани - нащадки переселених до Візантії людей з Індії.
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Так ведь чехи и русины...тоже вроде бы как абсолютно разные народы.... Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 9683 но это не мешает земану делать зебобику предложения по их автономии...
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Президент Чехии, в годовщину присоединения Закарпатья к Чехословакии, намерен сделать несколько замечаний приЗеденту Украины по поводу проводимой Украиной политикой в Закарпатье - это, мать его, какой-то позор.
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Надо бы обсудить с ним возврат на фатерлянд в Судетскую область депортированных немцев, а также сопутствующие вопросы вроде возврата собственности, автономии и проч..
Только кто это сделает? Все, что можно, уже сделали "разом"...
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Порошенку предлагал ли кто нибудь что нибудь подобное?
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Він часу не мав -все то офшори то паради то вротердамсобів+то газ зі Словаччини у два рази дорожче ,то металолом на оборонку возив!
А тепер спільники замітили що петя трохи у відпустці то й вирішили зєбєні всякі ідейки попідкидати (обережно)!
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После того как ху#ло начал трахать ЗЕлену шмарклю,ее трахать будут все кому не лень.
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ЗЕМАН ГРЕБЕНЬ ПРОРОСИЙСКИЙ. иди **** уже на покой мразь пропутинская...надо же в такой хорошей стране и такой ******************* во путин зачаровал баблом многих...
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Раньше, во времена СССР Земан был ярым антисоветчиком, из за чего пострадала его карьера. Затем он поменял взгляды. Кардинально. На 180 градусов.
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Мда..у нас даже с ними нет границы общей...приехали...
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Цыганская община Чехии,обратится к Зеленскому о "признании автономии цыган в составе Чехии".
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православные чехи и дулибы чехии достойны иметь свою автономию в чехии
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Ой... Ну, треба дати, аж сім довбо#обів попросило, зебіли ви за?
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Они скажут "одобрямс" всему что клоун скажет.
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Та выделите шмат земли под автономное кладбище этим семерым русинами, и делов то... Только поторопите их - рынок земли ждать не будет.
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И клоун поддержит! Так бы не лез этот чех с такой хернёй,если бы не знал ,какое чмо у нас сейчас,что сдает страну
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Каким боком этот недобитый комуняка к русинам в Украине?
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Пустоголовому клоуну можна парити тепер що завгодно і він на все погодиться.
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"Гдєта пасрєдінє" заспівало вже з західної сторони.
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Сами русины называли себя в единственном числе русин, а во множественном числе - русскими (с орфографическими вариантами - руськими, рускими), веру свою - русскою, свой народ и язык - русскими. В свою очередь русины подразделялись на ряд этнокультурных групп: бойки, лемки, подоляне, гуцулы, покутяне, верховинцы, долиняне и другие. Второй этноним населения Карпатской Руси - руснак. Население Карпатской Руси издавна проживало в соседстве с католиками-поляками. Само слово «руснак» возникло как противопоставление этнониму «поляк»[55].
В 1860-х гг. в Галичине произошёл раскол национального движения на «русофилов» и «украинофилов». Вначале разногласия были незначительными, и не носили системного характера. Русофилы продолжали отстаивать идею единства русинов с остальным русским народом, пользовались «язычием», а позже - литературным русским языком[61], а украинофилы выступали за создание / принятие украинского литературного языка на народной основе, то есть «принять наш письменный язык с Украины» (в то время входившей в Российскую империю).[62] Но впоследствии два эти направления превратились во враждующие лагеря.


Щас у кацапов будет подгорать, но русский является диалектом украинского )))
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У Польщі вареники з картоплею називають "рускє пєроґі",але покажіть мені хоч одного маскаля котрий знає що це таке або вміє їх робити!
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Може Земану разом з русинами треба дати кизди?
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Автономия всяких русинов, Донбасса и Закарпатья возможно скоро покажется мелочью на новостях о снятии маратория на продажу земли... итог иностранцы скупят землю и станут хозяевами тех кто на ней живет..
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И только евреи ведут себя достойно - не требуют автономии Хазарии
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Зато уже заставили украинцев работать на пенсию БЕДНЫХ НЕОБОГРЕТЫХ ЕВРЕЕВ В ИЗРАИЛЕ
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Прям уж и заставили. Это раба можно заставить, а там, я так понимаю по обоюдному согласию, за копейки.
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Може й правда що у ***** не вистачає грошей на великі військові витрати на схода та Криму тому він взявся за теми сепаратизму, і ********* шестьоркі за газодолари - мадяри з чехами починають кусати Україну із іншого боку. Лояльність ЗЕБАНДИ ***** купив за копієчки нерівним обміном. При Пороху та Клімкіну красножопі мадяри з чехами не дуже хвіст піднімали і пасті відкривали.
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Блин, ПУСТЬ ЗЕМАН НАЧАЛА обсудит автономию русинов с презедентами Словакии и Польши. И потом уже, ПОЛУЧИВ ОТ НИХ ПО СВОЕЙ КАЦАПСКОЙ МОРДЕ, обсуждает это с зелёным мальчиком
В Чехии нет земель русинов - так что не его лезьть Земану
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я не фанат Рошена але мушу зауважити заради справедливостi що до Пороха на такий гнилий кобилі не під'їжджали.

А то що Земан грає за команду Зоря комунізму (гл. тренер Ботоксин *****) то всім зрозуміло, також як і звідки ноги ростуть у тих русинів
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Країни вже починають вишиковуватись в чергу на "покращення відносин"
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Русини - це вся Галичина аж до Кракова і навіть далі. Якась частина русинів живе й у Чехії. Звісно, було б не зле, якби Земан надав їм автономію. Але хтось у коментарях уже написав про судетських німців. Якщо й вони захочуть автономії, то Земану - "капут".
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Русини - це застарілий етнонім всіх українців, а не тільки галичан чи закарпатців.
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Не тільки українців. По-польську "білоруси" - бялорусіні.
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Литвинами білорусів називали ще з тридцять років тому в карпатських реґіонах України (особисто чув).
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Понеслось... с такими предьявами может в ж...пу пойти. Если у зебила есть хоть часть работающего мозга, то он сей час даст ответку типо "подобное на встрече мы обсуждать не будем, а если заикнетесь, то и говоритьбудет не о чем...". Но скорей всего наш поцык сдаст анализы прям при встрече.
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Сегодня русины,а завтра советский народ Украины(граждане Украины у которых нет Родины и они стесняются всего украинского) захочет автономию Президент Чехії Земан планує обговорити із Зеленським питання "визнання автономії русинів у складі України" - Цензор.НЕТ 5823 Чё то при нынешней власти кремлёвские деньги начали дробить Украину
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Сейчас орбан подтянется, и про венгров напомнит. Затем поляки про Львов, про кладбище "орлят".
Кто ещё выстроился в очередь?
Буковина чья? Румыны свое рыло засунут, если такое дело.
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"Президент Чехии Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию из семи человек, которые, по их словам, представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины". В составе делегации были Медведчук, Шуфрич, Рабинович, Бойко, Новинский, Мураев и Анка Герман.
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ЗЕман..ЗЕленский..совпадение? не думаю!)
Два ЗЕбила-это сила)))
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Мда, чехи совсем умом тронулись выбирая этого *******...кагбы в дурке всегда есть места, пускай там шо хочет с доктором обсуждает, а с Зеленский с ним не собирается встречаться, ибо есть дела поважнее...
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Кто-нибудь объяснит мне, каким боком чехи к русинам, проживающим на территории Украины, Словакии, Сербии, Венгрии, Польши, Румынии и почему нет аналогичного требования к перечисленным выше государствам? И почему украинские националисты, проживающие в своей стране и требующие уважения здесь же своих традиций и языка так гондурасят "европейские ценности"?
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Бо русинську карту вже багато років розігрує Путін, який є господарем на спонсором Земана. На місці МЗС я б послав йому дипльоматичну ноту з матюками.
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Русини - це застарілий етнонім українців.
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Русини, русичі, руські...отакий хаос створюють похідні від слова Русь...з похідними від слова Україна нічого подібного не відбувається...
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треба оновити...радник президента владіміра і вже депутат нікіта потураєв свого часу протиставляв україну-русь московії
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Для зеленского лучше вообще не встречаться с этим алкашом, если в планах обсуждения будет хоть намек на какую нибудь "автономию".
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Русь - це виключно Середнє Подніпров'я : Київ, Чернігів, Переяслав. Етнонім "русин" часто зустрічається в давньоруських літописах щодо означення нашого народу. "Русич" зустрічається тільки в "Слові про похід Ігорів" і вірогідно є результатом описки бо в інших давніх документах більше ніде це слово не зустрічається.
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Американські вчені давно довели, що "Слово о полку" є фальшивкою, написаною в 18-ому сторіччі чехом Добровьским, який масово продукував фальшиві старочеські рукописи і був другом Мусіна-Пушкіна, що він начебто купив рукопис "Слова" в монастирі. Ориґінал "Слова" ніхто і ніколи не бачив, бо він "згорів у пожежі".
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Рукопись была обнаружена в Спасо-Преображенском монастыре Ярославля. Сама рукопись, которая там хранится. Её тогда наверное на ксероксе откорректиррвали, пару столетий назад, и втулили.
Ага.
Хотя в те времена и знать не знали про тот срач, который сейчас происходит.
Зиросиму и голодомор
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у книзі рожера аль ідрісі вказав ближню русь та більш віддалена галичина - також, як русь...
а слово про ігорів похід, так його не бачив ніхто, крім тих, хто "зняв" його копію до того, як воно "згоріло"
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Старая сволочь всплыла. Различные подкацапские ублюдки зашевелились,увидев какой в Украине "президент"и в надежде подерибанить её территорию по заказу свинорусни. А зелебобики улыбаются. Глава СБУ бродит по банкетам жоппоблоковцев вместо того,чтобы заняться обнаглевшими сепаратюгами.
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Автономию судетов он не хочет признать? Пуйлосос старый
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7 чоловік-русинів хочуть автономії для своєї 2-кімнатної квартири чи як?
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Ці сім осіб повинні стати претендентами на обмін з РФ
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Петр 1й в 1721 году понял, что его Московское государство, обладая несметными природными богатствами, так же обладает скудной и позорной после татарского ига историей.
А Русь имела мощный культурный центр в Киеве и служила объединяющей силой всех славян многие века. К тому же Русь не платила дань орде, как "русские " "освободители", которые по сути состояли на службе у хана и сами же собирали дань! Нет ни одного достоверного источника, что с территории современной Украины и Беларуси поступала хоть какая то дань! Татары попросту не смогли провести перепись населения.
Вот как народы мокши и чуви вдруг стали славянами почти 300 лет назад и почему то даже претендовать на историю Киевской Руси.
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Русини - це проект медведчуків, шуфричів і подібних х.йлососів (від слова путін). А Земана хто вже лиш на х.й не посилав - і в самій Чехії, і в Європі, і Зелі треба його туда ж послати.
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"!Если у зебила есть хоть часть работающего мозга"...У "Буратіно"?
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Головну небезпеку для України становлять, напевно, не русини, хоча для творення хаосу в Україні використовують і їх. Існування багатьох різноманітних етносів близьких за своєю мовою і культурою до української нації пояснюється браком комунікацій в минулому. Настрої, подібні до тих, які мали місце серед русинів, з поділом їх на українофілів і москвофілів були і серед словаків з тією лише різницею, що українофільства там не існувало, а тільки москвофільство.
Русини, як етнос, населяли не тільки Закарпаття, але проживали і на інших територіях, які входили до Австро-Угорщини. Проблеми з їхньою національною ідентифікацією і територіальною приналежністю виникли після розпаду цієї імперії. Частини цієї імперії, які володіли значним цивілізаційним ресурсом і чітко вираженою національною ідентичністю, утворили незалежні держави, а етнічні території з культурними відмінностями опинилися перед важким історичним вибором, від якого залежало саме їх подальше існування.
Ця проблема нікуди не зникала на протязі ста років. Асиміляція цих народностей в українську націю не відбулася через те, що самі українці були русифіковані і втратили свою національну ідентичність. Ідеї москвофільства зазнали краху при близькому знайомстві з ними їх прихильників в середині минулого століття.
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А що там румунськi ******* в Берегове, поляки щось мовчать за Волинь, молдавани за Бесарабiю? То ж у нас тепер чувак вова, роздає краiну всiм, недорого, торг умєстєн! Зараз всi згадають швидко про те, що можна вiдтяпати з краiни.
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Т-а-а-а-к ..., "румунськi ******* в Берегове" - це важкий випадок.
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Тільки ******* не румунськи а угорські. В румунії інші ******,вони на Буковину зуби точать.
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