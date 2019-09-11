 Підозрюваний у вбивстві Аметова Скрипник є соратником терориста Гіркіна і брав участь у викраденні "альфівців" у Слов'янську в 2014 році, - правозахисниця Томак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала правозахисниця Марія Томак, передає Цензор.НЕТ.
"Українські кримські правоохоронні органи оголосили в розшук імовірних викрадачів Решата Аметова. Серед них - дуже цікавий персонаж, соратник Гіркіна, такий собі Євген Скрипник (позивний Прапор). До Криму та Донбасу ця компанія встигли погастролювати, наприклад, у Придністров'ї, про що Скрипник гордо розповідає на маргінальних ютуб-каналах таким само, як він, маргіналам", - розповіла вона.
"У відкритих джерелах Скрипник фігурує також як комендант Сніжного. Утім, за інформацією наших джерел у ГПУ, у справі збитого боїнга він не проходить, хоча слідчим, що розслідують справу, цей персонаж добре знайомий. Прикметна участь Скрипника у викраденні альфівців у Слов'янську в 2014. Навіть не пишу "ймовірна", бо він задокументований на відео. Коли придивитися до деталей, то побачимо той самий стиль у поведінці із жертвами викрадення: їх роздягають, заліплюють очі клейкою стрічкою, сковують руки. Те саме зробили з Решатом Аметовим перед убивством", - зазначила Томак.
"Він публічно неодноразово підтверджував свою присутність у Криму під час початку окупації. Наприклад, тут. У інтерв'ю він також розповідає, що зі Стрєлковим вони познайомилися в Придністров’ї. Згадує про "невелику групу хлопців із Росії", "які хотіли воювати", називає навіть підрозділи, в складі котрих вони і воювали в окупованій частині Молдови. Співає оди Гіркіну - "духовному лідеру Русского міра". Дуже детально розповідає про те, як вони заходили в Слов’янськ, про свою участь у громадянській війні в Таджикистані, де також стирчать московські вуха, а сам Скрипник був у складі кулябського 49-го полку. Про тарганів у голові цієї компанії свідчить хоча б наступна фраза: "Мы - верующие люди. Подготавливаемся, чтобы уйти в тот мир с чистой душой". Хоча - може, просто клеять дурня, а насправді відпрацьовують порядок денний спецслужб", - деталізувала вона.
"Бо, що цікаво, на відміну від двох інших учасників подій - Баглюка та Руденка, Скрипник російськими правоохоронцями не затримувався. А ті двоє, так само причетних, за інформацією поліції, до викрадення Аметова, навіть у СІЗО в Криму встигли посидіти ще в 2014-му, їхні справи є у реєстрі на сайтах окупаційних судових органів. Хоча стіни ізолятора вони залишили доволі швидко. До 2019 року цей "священний воїн" помітно здувся і виглядає як утомлений життям дєдушка зі значком "не отдадим Курилы". Хоча досі ошивається на окупованому Донбасі", - резюмувала Томак.
Раніше стало відомо, що встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ. Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" Олександр Баглюк (1975 р.н.) і Олександр Руденко (1986 р.н.), Які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена (1966 р.н.).
гормон радости взорвался
Потом первично пошло - (в СМИ) уничтожение гражданского населения злыми ВВС Украины...
сохранили сотню заложников и положили 14 000 граждан Украині
А по принятию в госструктуры Украины профильных спецов (только не ФСБ , а ГРУ ГШ рыфы).
Не тобі мене називати ФСБшником.
К 2013 году (отсчет официальный) ни частей первой линии, ни подготовленных бойцов с опытом БД, логистикой, КР обеспечением, мы Украина - нифига не имели. Кацапские уроды спокойно привели в негодность боеспособность частей.
Извините, (АРК, февраль 2014 г.) никто на пунктах связи с ПМ бросаться не хател (с умом можно). Но увидев РПГ-7 направленный в окно, честно я бы "ушел". Срочники по территориальности, офицеры видя зарплаты и обеспечение ЧФ рыФы, анеалогично грустно воспринимали события в г. Киеве.
Подводим итог:
- если бы не психология Народа Украины (волонтеры, обеспечение БД, "Р", "КР" со стороны сотрудников СБУ, МВД, ПВ (тут сложно)) рыфляндия реально бы могла дойти до г.Киева.
- подчиненность СБ Украины - "Закон об СБУ", прямое Президент (вывод: все что накопал оперативный состав уходит кому?- правильно, агентам влияния (страшная штука), далее получается аналитический материал (поквартальный, полугодовой, годовой)).
- ВКР (военная контрразведка СБУ) переходила из подчинения Киеву в подчинение территориальным органам СБ (разная специфика работы) раз 5-ть. Менялись опера, смена негласного аппарата). Итог, вымыли все к .....беням, кстати включая базы ВКР.
Пока имеем, полный пИсец.
ГЕЙ КАЦАПИ, ТА АГЕНТУРА ВИ ТАМ СВОЇ ПЕРСИ ТА БУЛКИ(пампушкі), НЕ ***********.
Слава Україні!!!
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