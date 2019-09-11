 Підозрюваний у вбивстві Аметова Скрипник є соратником терориста Гіркіна і брав участь у викраденні "альфівців" у Слов'янську в 2014 році, - правозахисниця Томак

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала правозахисниця Марія Томак, передає Цензор.НЕТ.

"Українські кримські правоохоронні органи оголосили в розшук імовірних викрадачів Решата Аметова. Серед них - дуже цікавий персонаж, соратник Гіркіна, такий собі Євген Скрипник (позивний Прапор). До Криму та Донбасу ця компанія встигли погастролювати, наприклад, у Придністров'ї, про що Скрипник гордо розповідає на маргінальних ютуб-каналах таким само, як він, маргіналам", - розповіла вона.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"У відкритих джерелах Скрипник фігурує також як комендант Сніжного. Утім, за інформацією наших джерел у ГПУ, у справі збитого боїнга він не проходить, хоча слідчим, що розслідують справу, цей персонаж добре знайомий. Прикметна участь Скрипника у викраденні альфівців у Слов'янську в 2014. Навіть не пишу "ймовірна", бо він задокументований на відео. Коли придивитися до деталей, то побачимо той самий стиль у поведінці із жертвами викрадення: їх роздягають, заліплюють очі клейкою стрічкою, сковують руки. Те саме зробили з Решатом Аметовим перед убивством", - зазначила Томак.

"Він публічно неодноразово підтверджував свою присутність у Криму під час початку окупації. Наприклад, тут. У інтерв'ю він також розповідає, що зі Стрєлковим вони познайомилися в Придністров’ї. Згадує про "невелику групу хлопців із Росії", "які хотіли воювати", називає навіть підрозділи, в складі котрих вони і воювали в окупованій частині Молдови. Співає оди Гіркіну - "духовному лідеру Русского міра". Дуже детально розповідає про те, як вони заходили в Слов’янськ, про свою участь у громадянській війні в Таджикистані, де також стирчать московські вуха, а сам Скрипник був у складі кулябського 49-го полку. Про тарганів у голові цієї компанії свідчить хоча б наступна фраза: "Мы - верующие люди. Подготавливаемся, чтобы уйти в тот мир с чистой душой". Хоча - може, просто клеять дурня, а насправді відпрацьовують порядок денний спецслужб", - деталізувала вона.

"Бо, що цікаво, на відміну від двох інших учасників подій - Баглюка та Руденка, Скрипник російськими правоохоронцями не затримувався. А ті двоє, так само причетних, за інформацією поліції, до викрадення Аметова, навіть у СІЗО в Криму встигли посидіти ще в 2014-му, їхні справи є у реєстрі на сайтах окупаційних судових органів. Хоча стіни ізолятора вони залишили доволі швидко. До 2019 року цей "священний воїн" помітно здувся і виглядає як утомлений життям дєдушка зі значком "не отдадим Курилы". Хоча досі ошивається на окупованому Донбасі", - резюмувала Томак.

Раніше стало відомо, що встановлено вбивць Решата Аметова - першого українця, який загинув у війні з РФ. Ними виявилися 2 бійці "Самооборони Криму" Олександр Баглюк (1975 р.н.) і Олександр Руденко (1986 р.н.), Які діяли під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена (1966 р.н.).



