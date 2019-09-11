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 Політика України, За кордоном
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Все про:Конгрес США (270) допомога (867)

 Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її

Сенатори Конгресу США Рон Джонсон і Кріс Мерфі очікують, що Конгрес ухвалить рішення про виділення Україні 250 мільйонів доларів військової допомоги, якщо президент США Дональд Трамп буде блокувати її.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Якщо він вирішить не виділяти ці гроші, я цілком впевнений, що на двопартійній основі Конгрес перепризначить їх", – цитує Reuters коментар Джонсона.

Зазначається, що Джонсон зробив своє зауваження на конференції з Мерфі, присвяченій їхній нещодавній поїздці в Європу. Парламентарі відвідали, зокрема, Україну, Косово та Сербію. Сенатори заявили, що намагалися запевнити українців у тому, що Конгрес підтримує їхню країну в боротьбі з російською агресією.

"Незалежно від того, що робить президент, Конгрес США з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", – заявив Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США виділять $250 млн на сферу безпеки України, якщо не цього року, то наступного, - сенатор Джонсон

Нагадаємо, адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Йдеться про 250 мільйонів доларів, які Вашингтон збирався виділити Україні на нинішній фінансовий рік для зміцнення системи безпеки і оборони.

Зазначається, що глава Білого дому попросив свою команду національної безпеки переглянути програму "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", аби переконатися, що ці гроші "використовуються найкращим чином в інтересах Сполучених Штатів".


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147672
 
 
 Топ коментарі
 
Упс, Ксения воскресла)) и давай работать , наверстывать упущенное))
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
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лучшие времена скоро наступят
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А почему без предупреждения порошенко уволил нашего замечательного постпреда Сергеева, интеллигентнейшего и умнейшего, кто доводил до истерики рашистан? Вот где точно был приказ хуйла.
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Ну, по-моему, уже всем понятно окончательно, что есть трамп
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Щось на зразок Зеленського, але менш кумедний.
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Упс, Ксения воскресла)) и давай работать , наверстывать упущенное))
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
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Как видите не всем.)) Тараканы у некоторых в брошках рисуют порой самые чудаковатые картины.
А то, что Трамп подарок для путинского режима было попятно практически с первых месяцев его каденции. И совсем не потому, что он какой-то там "агент Кремля". Ему просто плевать на Украину. Она очевидно не входит в число его приоритетов. Он видит в нас немного докучающую проблему, но своей проблемой он её не считает.
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Ти знову вилізло, Татьяна Флай Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її - Цензор.НЕТ 8510на парашку до себе
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Я вот думаю, а достоен ли Трамп личной встречи с нашим Народным Президентом, Владимиром Александровичем?
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ОПУ в лице Богдана поставили США условия: Пока Трамп не научиться играть членом на рояле, никакой встречи не будет.
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К вам зеленая плесень приклеилась))
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вижу как появилось много ЗЕлёных клоЗЕтных мух сидящих на навоЗЕ
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если пройдет - ладно.
если же галлюцинации будут повторяться, обратись к врачу. на почве стекломоя видать у тебя развилось
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Ничего страшного. Когда-то из плесени получили пенициллин , что спасло мир от вымирания.
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В Слуге Народа готовы обсуждать с россиянами выведения американских инструкторов с территории Украины. Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її - Цензор.НЕТ 3821
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
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Эти придурки доиграются, шо их на елку пригласят. Повисеть . 😁😁😁
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Эти придукрки да, доиграются. Но все, что они наделают, вернуть взад не возможно. Так же само как до сих пор расхлебываем то, что наделал Овощь... А сейчас даже не мирные-тучные 2008-2011, сейчас война и любое неверное решение это необратимый удар по независимости.
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Вы посмотрите на последние назначения и заявления. Зе уничтожает независимое государство. А для ****- чем меньше в Украине заводов, инвесторов западных- ТЕМ ЛУЧШЕ. **** нужна выжженная земля без украинцев
ТАК ЧТО СЛУГ СКОРО УКРАИНЦЫ ПРИГЛАСЯТ НА ЕЛКУ
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та да, трамп уже сбитый чибис! рога и копыта ему уже никчему.
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Конгрес США, це вам не узеленська Рада, коли захочуть і свого президента нагнуть!
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А за шо ЗЕ уволил Чалого? Загадка. Беня приказал или ****?
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А почему без предупреждения порошенко уволил нашего замечательного постпреда Сергеева, интеллигентнейшего и умнейшего, кто доводил до истерики рашистан? Вот где точно был приказ *****.
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та й Дещиця классно пел на своем посту...
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Самое примечательное, что Чалый уволен, а нового посла Владимир Александрович не назначил.
Так Квартал и до полного разрыва дип. отношений с США дело доведет.
Бодрые ребятки из Квартала бодро начали отжимать прорешать.
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ЭТО ЖЕ КАК КОМУ-ТО ПЕКЛО, ШО ЧАЛЫЙ ПОСОЛ ! Тут попахивает явно рукой мацквы
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Давайте омерикосы, выделяйте! Малорос зеленский должен восстановить боеспособность армии днр
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Да отчего же не выделить денег на военную помощь?
Она же целевая.
Другое дело, что с приходом к власти "коземанды"(С) жалобы пошли на вооружение, поступившее из США, недовольство было выражено, то ли "качеством", то ли тем, что американцы не поняли слова "откат".
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из Австралии виднее, чем нам с места событий. это ж ясно
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Скажите, не таите, почему намедни прошла информация, что ВСУ следует отказаться от инструкторов из стран НАТО?
Наверное, потому что украинские воины, как и хидрант, не шпрехают по-английски?
То есть до победы хидранта на выборах парлекали, а после победы хидранта сразу спикать перестали, скузи.
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Там хремль раскручивает новую тему- ЯКОБЫ И АМЕРИКАНСКИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ надо из Украины выгнать.
Будет пустыня Украина по желанию ****. И ЗЕ ЭТО явно выполняет
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Вчера информацию на форме давали, что ВСУ следует отказаться от инструкторов из стран НАТО. Прямой дорогой идет Квартал в таежный союз.
"Куда ты завел нас, Сусанин Зеленский-герой?
Идите вы нафиг, а сам тут впервой"(С)
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Очевидно что Трамп по вопросам Украины управляем из Кремля ...
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А то, что при "коземанде"(С) пошли жалобы на "качество" американский вооружений, кто "управляет" кем? Неужто Беня решил закупать Калибры?
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За зняття санкцій путін ,за словами іларіонова-екс-радника путіна,дав хабаря трампу у вигляді 19,5% акцій роснєфті на 10,5млрд. євро.Тобто,якщо трамп прийме участь в нормандському форматі,то це тільки для зняття санкцій з путіна.Якщо НАТО не перегра
ють путіна.НАТО в консультаціях Трампу:ви повинні вимагати дату виведення військ путіна,а контролюватиме це США-НАТО.Ось в такому ключі .
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Аж буквы горят мощностью мысли!
Гиапалитики, млять....
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Зеленському гроші пора з мародерів стягувати.
Люди надіялися на зміни,а бачать знову блокіровку трибуни старими поросячими мразями,рейдерами,мародерами?
Так не піде!Знімайте більшістю голосів імунітети та одівайте кайданки на запястя соевій банді та жопо-кланам.Допомогу вони просять,коли в попередникіb піддони грошей у підвалах
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Сенаторы США ожидают, что Конгресс выделит Украине $250 млн военной помощи, даже если Трамп заблокирует ее

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навіть якщо так, то Трамп зайде з іншого боку, - сподіватиметься, що тоді Україна сама відмовиться від допомоги. У нього великі сподівання та передчуття на зустріч з Зєлємойським, що вони знайдуть спільну мову та єдиний підхід до стосунків з кацапщиною. Бажання "вирішити проблему", не провокувати, не злити, догоджати, йти на компроміси та домовлятися з кацапами, - це об,єднує цих двох президентів і таке цілком ймовірно.
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