 Сенатори США очікують, що Конгрес виділить Україні $250 млн військової допомоги, навіть якщо Трамп заблокує її

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Якщо він вирішить не виділяти ці гроші, я цілком впевнений, що на двопартійній основі Конгрес перепризначить їх", – цитує Reuters коментар Джонсона.
Зазначається, що Джонсон зробив своє зауваження на конференції з Мерфі, присвяченій їхній нещодавній поїздці в Європу. Парламентарі відвідали, зокрема, Україну, Косово та Сербію. Сенатори заявили, що намагалися запевнити українців у тому, що Конгрес підтримує їхню країну в боротьбі з російською агресією.
"Незалежно від того, що робить президент, Конгрес США з вами, і ми підтримуємо мужність українського народу", – заявив Джонсон.
Нагадаємо, адміністрація Трампа переглядає програму військової допомоги Україні. Йдеться про 250 мільйонів доларів, які Вашингтон збирався виділити Україні на нинішній фінансовий рік для зміцнення системи безпеки і оборони.
Зазначається, що глава Білого дому попросив свою команду національної безпеки переглянути програму "Ініціатива сприяння безпеці в Україні", аби переконатися, що ці гроші "використовуються найкращим чином в інтересах Сполучених Штатів".
Ну и , аналитик всех времён и народов, при чем здесь наш президент?
А то, что Трамп подарок для путинского режима было попятно практически с первых месяцев его каденции. И совсем не потому, что он какой-то там "агент Кремля". Ему просто плевать на Украину. Она очевидно не входит в число его приоритетов. Он видит в нас немного докучающую проблему, но своей проблемой он её не считает.
если же галлюцинации будут повторяться, обратись к врачу. на почве стекломоя видать у тебя развилось
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
ТАК ЧТО СЛУГ СКОРО УКРАИНЦЫ ПРИГЛАСЯТ НА ЕЛКУ
Так Квартал и до полного разрыва дип. отношений с США дело доведет.
Бодрые ребятки из Квартала бодро начали
отжиматьпрорешать.
Она же целевая.
Другое дело, что с приходом к власти "коземанды"(С) жалобы пошли на вооружение, поступившее из США, недовольство было выражено, то ли "качеством", то ли тем, что американцы не поняли слова "откат".
Наверное, потому что украинские воины, как и хидрант, не шпрехают по-английски?
То есть до победы хидранта на выборах парлекали, а после победы хидранта сразу спикать перестали, скузи.
Будет пустыня Украина по желанию ****. И ЗЕ ЭТО явно выполняет
"Куда ты завел нас,
СусанинЗеленский-герой?
Идите вы нафиг, а сам тут впервой"(С)
ють путіна.НАТО в консультаціях Трампу:ви повинні вимагати дату виведення військ путіна,а контролюватиме це США-НАТО.Ось в такому ключі .
Гиапалитики, млять....
Люди надіялися на зміни,а бачать знову блокіровку трибуни старими поросячими мразями,рейдерами,мародерами?
Так не піде!Знімайте більшістю голосів імунітети та одівайте кайданки на запястя соевій банді та жопо-кланам.Допомогу вони просять,коли в попередникіb піддони грошей у підвалах
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навіть якщо так, то Трамп зайде з іншого боку, - сподіватиметься, що тоді Україна сама відмовиться від допомоги. У нього великі сподівання та передчуття на зустріч з Зєлємойським, що вони знайдуть спільну мову та єдиний підхід до стосунків з кацапщиною. Бажання "вирішити проблему", не провокувати, не злити, догоджати, йти на компроміси та домовлятися з кацапами, - це об,єднує цих двох президентів і таке цілком ймовірно.