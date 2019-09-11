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 Політика України, Економіка
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Все про:євроінтеграція (174) Євросоюз (2607) Кулеба Дмитро (124)

 Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба

Віцепрем'єр України Дмитро Кулеба заявив, що обговорював у Брюсселі насамперед економічну інтеграцію в ЄС, зокрема до енергетичного союзу і цифрового ринку, а також "промисловий безвіз".

У своїх відносинах з ЄС Україна зосередиться на економічній інтеграції. Про це у вівторок, 10 вересня, заявив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час свого першого візиту до Брюсселя на цій посаді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Ми рухаємося в Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції", - зазначив Кулеба.

За його словами, спершу варто об'єднати економіки та людей, після чого настане вже політична інтеграція.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", - Кулеба

"Ви чули заяви і президента, і уряду, що ми дійсно налаштовані реформувати економіку, поставити її на рейки, які зроблять її ефективною і такою, що базуватиметься на зрозумілих нормах, нормах ЄС", - додав український урядовець.

Зокрема йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу, до цифрового ринку ЄС, про так званий "промисловий безвіз", тобто угоду між Україною та ЄС про відповідність промислової продукції.

"Якщо Україна зробить свою частину роботи, то ЄС піде на укладання угоди про сертифікацію української промислової продукції", - зазначив Кулеба.

Читайте також: У відносинах з НАТО і ЄС Україна має досягти того рівня, коли ми самі станемо для них незамінними, - Кулеба

Ще однією складовою економічної інтеграції він назвав реформування митниці. Віцепрем'єр повідомив, що обговорив підтримку Євросоюзом цього реформування.

"Якщо ми розрулимо митницю, то це відкриє додатковий величезний потенціал для підвищення обсягів нашої торгівлі та створення сприятливих умов для бізнесу", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147670
 
   
 Топ коментарі
 
У нас вчера три ешелона поляков приехало. На заработки. Уже даже в Польше услышали об экономическом гении нашего Великого Президента. Народ славит Владимира Александровича и радуется резко снизившимся ценам.
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А возможна ли экономическая интеграция без ПОЛИТИЧЕСКОЙ? НОНСЕНС!!! Те же экономические преференции действуют в ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ!!! В первую очередь!!! Господи, наголосовали!!!
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Януковощь тоже интегрировался, интегрировался, да не выинтегрировался. Нужно судить по делам.
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наконец то нашел время...
Все приготовили ручки и бумаги, что бы записывать его указания...
Что бы не пропустить ничего..
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это отого лошару с разрешенным бюджетом в 20 килобаксов в месяц ты президентом называешь? Украина сосредоточится на экономической интеграции в Евросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6538ему низзя больше тратить,а то будет ай-ай-ай
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У нас вчера три ешелона поляков приехало. На заработки. Уже даже в Польше услышали об экономическом гении нашего Великого Президента. Народ славит Владимира Александровича и радуется резко снизившимся ценам.
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Угу. Я как посмотрел- оборванцы, голодные такие... То ли дело мы- жители процветающей невероятными темпами страны, с Президентом-Патриотом и крепким хозяйственником!
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Но сам того пока не понимает...надо дать шанс... да прибудет с ним шопен...
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нє, хозяйствінник на парашу, в Ростов втік, а це жалюгідна пародія на Лукашенку
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Точняк. ЕС ждет и видит, как бы жадность Коломойского интегрировать в свою финансовую систему. Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6687 Они ж слепые, глухие и нифига не знают про Арселор.
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А скажи-ка, щедрый товарищ пороховатник, сколько ты в этом году налогов в бюджет Украины заплатил, на содержание украинской армии?
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Если умеешь калькулировать, то посчитай 1,5% с 45 штук в месяц.

А, что это тебя, мудак ватный, так интересы убийцы и рейдера Коломойского встрепенули?
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Да ну, 1,5%??? Так ты же недавно мне говорил, что ты налоги вообще не платишь. Когда ты соврал, тогда, или сейчас? )))
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Это у тебя в твоей тупой ватной голове ветер такое насвистел.

Но дело ж не в этом, а в том, что ты, сраный нищеброд, беспокоишься о благополучии Коломойского. Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8716
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Что, у пороховатника потеря памяти? ))) Я тебе могу напомнить, о чем ты мне давеча хвалился. )))
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Значит реинтеграции в Россию не будет ? Спасибо!
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Будет но только политическая, а в ЕС экономическая
Но все равно спасибо
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А политика это концентрированное выражение экономики. Спасибо, понятно. Но все равно, будет время, в следующий раз, напишите как разделить политику и економику. И за войну на Донбассе не забудьте, это политика или экономика ?
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Донбасс это и политика и экономика
Когда его реинтегрируют то политически он будет контролироваться Россией а деньги на восстановление экономики даст ЕС
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Понятно , и с Россией и с ЕС! А с Крымом как ? И даст ли еще партейку "Джавелинов" Америка ?
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Якраз туди нас і інтергують, але лагідно, щоб зЕ- патріотів не сполошити
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Петро Порошенко‏Подлинная учетная запись @poroshenko

Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7256

Найближчим часом планую зустрітися з керівництвом ЄНП у Страсбурзі та Брюсселі, де буде чітко узгоджена програма наших дій та дорожня карта європейської інтеграції України.
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кто такой этот сбитый торт поросенко?
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Кацап? Бо тільки кацапу НЕ сподобається узгодження дорожньої карти європейської інтеграції України
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узгодження кого з ким і про що? конкретно?
крім пустих гасел хоч якісь подробиці надаси? Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3874 Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3874
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Порошенко у Стразбурзі зустрінеться з лижним інструктором, де підпише договір про вступ України у ЄС.
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вступ у ЄС на лижах? по асфальту? Пецьо може... разом з Іркою Геращенко
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Пусті гасла, це заяви кулеби про гіпотетично-теоретичні прагнення
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А при Порошенкові той же Кулеба не пусті гасла говорив, а наповнені глибоким змістом... Як же люди з часом змінюються!...
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Не знали? Так і є. Рух в зовнішній політиці залежить від президента. Порошенко вів в ЄС та НАТО. Нинішні пусті гасла Кулеби, це суть зовнішньої політики презЕ,- " Не так, чтоб НЕТ, но и не так, чтоб ДА"
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Вів у ЄС та НАТО??? Яким чином вів??? Чому не привів? І чому на тіж самі заяви Кулеби ти кажеш протилежне? У чому різниця у русі до ЄС та НАТО тоді і зараз?
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Ну і навіщо цї маніпуляції? Безвіз, саміти ЄС та НАТО, з розробкою реальних програм, чи гіпотетично-теоретичне прагнення, "коли ми будемо повністю готові, ось тоді ми, як вступимо ...". Я не хочу, чтобы мы с плохим здоровьем куда-то шли. Мы идем. Мы должны идти, как говорится, в полный рост. Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам", - добавил он."
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Безвіз та асоціація - це те, що ЄС обіцяв Україні ще до Порошенка, але безвіз та асоціацію мають багато країн, яких ніколи не візьмуть у ЄС. Після безвізу і асоціації у порошенка якраз і були лише гіпотетично-теоретичні прагнення. Його міністр Клімкін сам сказав, що така Україна, як при Порошенкові, ніколи у ЄС не вступить. А хіба Зеленський відмовився від якого саміту ЄС та НАТО?
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Не маніпулюйте. "Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что без "напористости" президента Украины Петра Порошенко отмена виз для украинцев была бы невозможна. Об этом она говорила во время ежегодного приема представителей дипломатического корпуса в замке Мезеберг" КАнешнА, багато країн під час війни і анексії територій отримали безвіз. Нам його дали авансом. Для ступу до ЄС І НАТО потрібно виконати ряд умов, для цього прописується "дорожна карта" план дій, конкретних. Саме цим і займався Порошенко. І до речі, цитата "Мы должны быть сильными. Тогда к нам будут относиться, как к партнерам" належить януковичу. 2013 "Євромайдан" Один в один. В отношениях с НАТО и ЕС Украина должна достичь того уровня, когда мы сами станем для них незаменимыми, - Кулеба. Запоребриковий сценарій 2014, втілюють в 2019
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это не касается поросенко, пусть он готовится отвечать перед судом за коррупцию, торговлю с оккупантом, уничтожение гривны, за Иловайск, свынярчуков, гонтареву, галиматея..
интеграция в ЕС - заслуга народа Украины, а не мародера..
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Це працівник віддаленого лахтинського підрозділу. У них в'язок підвисає, то й не знає, що цей кацапський фуфел вже не актуальний і засмердівся
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Вам наверное будет интересно узнать, что "atv atv " переводится с древне-мокшандского как "ГАВ ГАВ", у вас древние корни !
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вальцманоид, прогиб засчитан, а теперь "ФАС ЗЕЛЮ"))
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Кто такой "ЗЕЛЯ?" и почего он "ФАС"? "Вальманоид" так же непонятно. И перед вами я не прогибался, а просто написал что знал
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поросенко ищет повод бегать от следствия))
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а ти на боярочку заробляєш. ти мабуть недавно з запою вийшло, якщо не вкурсі, що метдичка змінилась, все те, що ти пейсало вже не актуально.
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А возможна ли экономическая интеграция без ПОЛИТИЧЕСКОЙ? НОНСЕНС!!! Те же экономические преференции действуют в ПОЛИТИЧЕСКОМ СОЮЗЕ!!! В первую очередь!!! Господи, наголосовали!!!
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тебе же твой работник по шоколадному цеху чуть выше написал, что политическая в мацкву, а экономическая в ЕС, что непонятно?
обнови методичку, там новые поступления
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В "Слузі народу" готові говорити про виведення іноземних інструкторів при деокупації Донбасу

Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Водночас, за словами депутата, такі дискусії ще не ведуться.
"Ми повинні говорити, домагатися в тому, в чому це можливо, не поступаючись жодними своїми інтересами, десь досягти якогось процесу, створити ситуацію, яка би примусила росіян зробити щось, що нас задовольняє", - підкреслив Яременко.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
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це ще один доказ, що йовбаки навіть не читають один одного, вже третій день постять по 150 разів на добу одну й ту ж жуйку
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Очередной зеленый пи#добол. По факту зебилы интегрируются в тайожный союз на правах малороссии. Достаточно посмотреть сколько страна купила угля за прошлый месяц в ********
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Маю повідати товаришу пороховатнику страшну таємницю. Кулеба не зовсім "зелений п...л". Насправді, постійним представником у Раді Європи його призначив у 2016 році, знаєте хто?!!! Навіть страшно вимовити...
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Так это агент Адского Порошенко????
Зр-а-а-а-а-да-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нет, это его Зеленский направил в качестве шпиона и диверсанта в стройные ряды свиночолого гетьмана, чтобы будку расшатывать. )))
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Боюсь,что если зеленский даст лугандонам амнистию и особый статус,то Кулеба останется не то что без ЕС,а вообще без работы.
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переживаешь, шоб Кулеба без работы не остался?
мне б твои заботы...
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как надоело 30 летнее вранье что скоро будем жить как у Франции
пора чтото делать и серьезное
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