 Україна зосередиться на економічній інтеграції в Євросоюз, - Кулеба

У своїх відносинах з ЄС Україна зосередиться на економічній інтеграції. Про це у вівторок, 10 вересня, заявив віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба під час свого першого візиту до Брюсселя на цій посаді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Ми рухаємося в Європу, ми продовжуємо інтеграцію. Ми надзвичайно зацікавлені в економічній інтеграції", - зазначив Кулеба.
За його словами, спершу варто об'єднати економіки та людей, після чого настане вже політична інтеграція.
"Ви чули заяви і президента, і уряду, що ми дійсно налаштовані реформувати економіку, поставити її на рейки, які зроблять її ефективною і такою, що базуватиметься на зрозумілих нормах, нормах ЄС", - додав український урядовець.
Зокрема йдеться про інтеграцію до енергетичного союзу, до цифрового ринку ЄС, про так званий "промисловий безвіз", тобто угоду між Україною та ЄС про відповідність промислової продукції.
"Якщо Україна зробить свою частину роботи, то ЄС піде на укладання угоди про сертифікацію української промислової продукції", - зазначив Кулеба.
Ще однією складовою економічної інтеграції він назвав реформування митниці. Віцепрем'єр повідомив, що обговорив підтримку Євросоюзом цього реформування.
"Якщо ми розрулимо митницю, то це відкриє додатковий величезний потенціал для підвищення обсягів нашої торгівлі та створення сприятливих умов для бізнесу", - сказав він.
Все приготовили ручки и бумаги, что бы записывать его указания...
Что бы не пропустить ничего..
А, что это тебя, мудак ватный, так интересы убийцы и рейдера Коломойского встрепенули?
Но дело ж не в этом, а в том, что ты, сраный нищеброд, беспокоишься о благополучии Коломойского.
Но все равно спасибо
Когда его реинтегрируют то политически он будет контролироваться Россией а деньги на восстановление экономики даст ЕС
Найближчим часом планую зустрітися з керівництвом ЄНП у Страсбурзі та Брюсселі, де буде чітко узгоджена програма наших дій та дорожня карта європейської інтеграції України.
крім пустих гасел хоч якісь подробиці надаси?
интеграция в ЕС - заслуга народа Украины, а не мародера..
обнови методичку, там новые поступления
Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України.
Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Богдан Яременко ("Слуга народу") в інтерв'ю ТСН.ua, повідомляє "Європейська правда".
За його словами, важливим є питання відновлення довіри шляхом переговорів, реалізації якихось конкретних маленьких дій, повернення полонених.
"Звичайно, це покращить атмосферу за столом переговорів - коли воно буде зроблено, воно дозволить перейти до якогось наступного питання. Не обов'язково про зміну української Конституції чи амністію, бо ще є маса гуманітарних питань на лінії розмежування, є питання виведення іноземних військ з території України", - сказав Яременко.
"Так, росіяни скажуть, що йдеться про американських інструкторів з території України, ми скажемо, що російських нерегулярних військових формувань з окупованих територій. Але до цієї дискусії все рівно потрібно дійти", - наголосив він.
Водночас, за словами депутата, такі дискусії ще не ведуться.
"Ми повинні говорити, домагатися в тому, в чому це можливо, не поступаючись жодними своїми інтересами, десь досягти якогось процесу, створити ситуацію, яка би примусила росіян зробити щось, що нас задовольняє", - підкреслив Яременко.https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/09/10/7100554/
Зр-а-а-а-а-да-а-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мне б твои заботы...
пора чтото делать и серьезное