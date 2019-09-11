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Все про:США (5376) звільнення (650) Болтон (72)

 Телеканал CNN розповів про десятьох потенційних кандидатів на заміну Болтону

Адміністрація президента США розглядає кандидатури десяти осіб на заміну Джона Болтона на посаді радника президента з нацбезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє CNN.

За інформацією телеканалу, серед можливих претендентів на посаду радника з нацбезпеки - спецпредставник США з питань Ірану Браян Хук.

За словами одного обізнаного джерела, Хук зацікавлений у цій роботі. Інший співрозмовник телеканалу зазначив, що нещодавно Хук подорожував зі старшим радником Трампа і його зятем Джаредом Кушнером на Близький Схід. Крім того, до нього добре ставляться в Білому домі, додав він.

Інший кандидат на посаду - Ріккі Водделл, генерал-майор у запасі армії США, який протягом 2017-2018 років служив заступником радника президента з нацбезпеки.

Ще одним претендентом на пост, за словами джерел телеканалу, є спецпредставник США з питань КНДР Стівен Біган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен

Співрозмовники зазначили, що Біган має хороші відносини з главою Держдепу Майком Помпео і, як відомо, справив враження на Трампа під час їхніх розмов про Північну Корею.

Серед кандидатів також Роб Блер - радник з нацбезпеки виконувача обов'язків начальника штабу Міка Малвані і Кіт Келлог - радник з нацбезпеки віцепрезидента Майка Пенса.

Крім того, розглядаються кандидатури посла США в Німеччині - Річарда Гренелла і посла США в Нідерландах - Піта Хукстра.

За даними джерел телеканалу, в адміністрації згадуються імена полковника армії США у відставці Дугласа Макгрегора і колишнього начальника штабу Болтона - Фредеріка Флейца.

Останнім обговорюваним кандидатом на посаду є відставний генерал Джек Кін, який неофіційно консультував президента з питань національної безпеки, зокрема щодо переговорів з талібами.

Однак, на думку одного з джерел телеканалу, Кін, імовірно, відмовиться від цієї роботи, якщо йому її запропонують.

Тим часом, співрозмовники телеканалу попередили, що, з огляду на непередбачуваний характер Трампа, він може обрати кандидата, чиє ім'я наразі не обговорюється.

Раніше у вівторок Трамп повідомив про звільнення Болтона. "Я проінформував Джона Болтона минулого вечора, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у твіттері.

"Я попросив Джона, щоб він подав у відставку, прохання він подав мені цього ранку", - додав президент.

Також читайте: Відставка Болтона не змінить американську зовнішню політику, - Помпео

Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас президент подякував йому за виконану роботу.

Рішення відправити Болтона у відставку продиктовано, головним чином, підготовкою до майбутніх у 2020 році президентських виборів, вважає директор Інституту США і Канади РАН Валерій Гарбузов.

"Треба мати на увазі, що на носі президентські вибори, і президенти, які домагаються переобрання, частенько роблять перетрушування своєї адміністрації, звільняючи її від найбільш одіозних радикальних елементів, щоб адміністрація мала вигляд більш центристської. Вважаю, це одна з причин, з якої Болтон припав не до двору в адміністрації Трампа", - сказав Гарбузов у вівторок "Інтерфаксу".

Виконувати обов'язки радника президента США з нацбезпеки буде Чарльз Каппермен, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147668
 
 
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Такое впечатление, что Трампа всё равно кого увольнять, главное, чтобы увольнений было как можно больше.
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С увольнением Болтона возможно 'потепление' отношений Штатов с рашкой. Штаты -наш основной стратегический союзник. Нас устраивает совсем другая позиция США.
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Все устали кроме рашки. Штаты были весомым противником с весомыми аргументами против страны -гопника и оккупанта. Дружить с рашкой и уговаривать бесполезно. Нужна только сила , тогда это может сдерживать рашку.
Трамп хочет перетянуть на свою сторону рашку в экономической войне с китаем, но зря обольщается. Рашка преследует только одну цель, как страна -террорист. По этому поводу много было написано и сказано умными людьми, истинными друзьями Украины.
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