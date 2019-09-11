 Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".
За його словами, рішення у справі газопроводу OPAL має бути негайно виконано: "Для недискримінаційної політики продажу та транспортування газу в ЄС цей результат буде тільки позитивним. У мене складається враження, що енергетична солідарність вперше набула матеріального значення, і це не просто порожнє слово".
Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу газопроводом OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream із Німеччиною.
Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло більш широке використання газопроводу OPAL. До того росіяни використовували половину потужностей.
Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.
У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.
"Суд встановив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", - йдеться в постанові суду ЄС.
Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена лише юридичними питаннями.
Суд ЄС визнав обґрунтованою скаргу Польщі і скасував рішення Єврокомісії про фактично монопольному використанню російським "Газпромом" газопроводу OPAL, який з'єднує морську частину "Північного потоку" з Німеччиною. Це означає, що транзит газу в Європу через Україну (хоч і в урізанних об'ємах) - але збережеться... Ось чому Газпром відтягував переговори з Україною по транзиту - бо очікував на рішення Європейського Суду..
-Тепер завдання України "вмовити" європейців, щоб вони добилися від Орди договорів - купляли і отримували цей газ не на західному участку української ГТС, а на східному кордоні України з Ордою...
А) Тоді потреба України купляти газ реверсом з Європи відпаде, бо можна буде його купляти в Європі прямо з української "труби" в Україні
Б) Нинішні реверсні потужності України переключити на отримання газу США (з терміналу через Польщу - в Україну)
В) Кинути потужну "перемичку" з Румунії (через Молдову) в Україну, оскільки Румунія різко збільшила видобуток газу...
Г) Врешті -інтенсифікувати розробку і видобуток з розвіданих (і оконтурених) родовищ газу в Україні..
-Тобто, завдання України - диверсифікувати джерела і маршрути постачання газу для забезпечення енергетичної безпеки..
-Але залишається відкритим запитання - "А чому Потрох не приєднався до подання Польщі до Суду ЄС"?
Поздравляю мышебратьев, закопавших десятки миллиардов в ил Балтийского моря😁
Российский монополист во втором квартале 2019 года получил на 38% меньше доходов
А якщо серйозно у них порочне коло. Чим більше експорт викапних енегоносіів - тим більше викид парникових газів, тим вища річна температура, тим нижче попит на викапні енергоносії.
Якщо експорт газу РФ в Європу впаде на чверть - грошей на війни у Росії вистачати не буде.
"Спекотного літа логічніше охолоджуватися використовуючи е.е від сонячних батарей"
Це так, як і те, що в сильно спечні дні висока температура надворі до півночі тримається, коли СЕС вже довго дають "зіро". Спроби зеленомозких політиків викинути з гри вугілля протягом пари десятків років створюють серйозне питання з чого доведеться отримувати е\е.
"Якщо експорт газу РФ в Європу впаде на чверть"
А якщо виросте на стільки ж в інші регіони світу?
2. "А якщо виросте на стільки ж в інші регіони світу?" Там один реальний покупець - Китай. Поставки газу Китаю сприятимуть зростанню його військового потенціалу так, що для його компенсації до паритетного рівня, Раші доведеться витратити всі вторговані за газ гроші і ще забирати з бюджету або кредити брати.
Можна єслі астарожна. Поки не виробляють стільки акумів щоб помітно вплинути на "ландшафт" електроринку і дорого.
2.
Змішались в купу коні й люди. Ще скажіть най не поставляють газ в держави NATO, бо невигідно ж посилювати головного ворога.
Деньги от газа не идут на улучшение жизни козломордых и развитие Сибири
Болгари швиденько його уконтрапупили. Хай потужніше "налягают"... на бутилку...
Раз в Болгарії кермують любітєлі кацапів, то чому ж не відроджують южнійпаток ???
Чому Туреччина зменшила об"єми потрібного їй газу з терєцкавапатока до 4-х міл"ярдів кубів ???
А тепла Греція для кацапів погоди не робить.
Так що прийдеться вам, казламордим, навчитися потом та кров"ю добувати "хлєбсвойнасущній"...
Яких?
"Вуйко Сем лагідно потурбується про них, а якщо не прислухаються - опиняться в ізоляції від цивілізації."
Ваші хотілки - це не вагомий прогноз.
"Раз в Болгарії кермують любітєлі кацапів, то чому ж не відроджують южнійпаток ??? "
По-перше, після запуску Турецпотока, звільняється для реверсу Трансбалканський газогін - це гарантовані поставки росгазу в Східні Балкани в обхід України, по-друге, збудують нову трубу на 10млрд м3 на рік через Болгарію-Сербію - ЄС не проти такого бо це буде перший потужний прямий лінк звідти на Зах.Балкани по-третє, вірогідно буде друга гілка TAP - з Туреччини в Італію. То навіщо "відроджувати", якщо реалізація альтернативних планів дозволить повністю задіяти потужності Турецпотока, причому більше для поставок в ЄС.
"Чому Туреччина зменшила об"єми потрібного їй газу з терєцкавапатока до 4-х міл"ярдів кубів ??? "
Тому що Туреччина балансує енергомікс по джерелам і значно наростила "зелену" генерацію (вони газ переважно на електростанції пускають). Ну й ситуативні коливання можливі - там вже є конкуренція по ціні різних напрямків імпорту.
"Так що прийдеться вам, казламордим"
Займенник поплутав, похмелись
Старий та чуйний вуйко Сем тримає руку на горлянці Сєвєрнай Нігєрії дуже міцно.
вуйкувилупку Трампу що скажуть конгресмени, те він і буде робити. В іншому випадку - турма за зраду національних інтересів США. Десь так...
Починайте, казламорді, працювати... по-хорошому...