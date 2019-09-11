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Все про:газ (1025) Газпром (446) Польща (1927) Північний потік (359)

 Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG

Президент польської нафтогазової компанії PGNiG Петро Возняк заявив, що після вироку суду ЄС, який скасував рішення Єврокомісії про допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL, обсяги транспортування газу "Північним потоком" мають зменшитися на 12 млрд 400 млн кубометрів блакитного палива на рік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Польське радіо".

За його словами, рішення у справі газопроводу OPAL має бути негайно виконано: "Для недискримінаційної політики продажу та транспортування газу в ЄС цей результат буде тільки позитивним. У мене складається враження, що енергетична солідарність вперше набула матеріального значення, і це не просто порожнє слово".

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС від 28 жовтня 2016 року, що дозволило російському "Газпрому" постачати більше газу газопроводом OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream із Німеччиною.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло більш широке використання газопроводу OPAL. До того росіяни використовували половину потужностей.

Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що "суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу". В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз

У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.

"Суд встановив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL", - йдеться в постанові суду ЄС.

Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена лише юридичними питаннями.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147666
 
   
 Топ коментарі
 
Ложка дьогтю в кацапову діжку...😁😃😅😉😆
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Многоходовочка, на которую )(уйло ( п@зда моржовая) возлагало большие надежды, накрылась половым органом бабушки.
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Ложка дьогтю в кацапову діжку...😁😃😅😉😆
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Профіцит бюджета, а грошей для адвокатів не хватило... Тепер треба буде Секільову платить, щоб відбрехався по ТВ
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-Оскільки Суд ЄС прийняв вигідне для України і Польщі рішення по використанню газопроводу OPAL... А саме -
Суд ЄС визнав обґрунтованою скаргу Польщі і скасував рішення Єврокомісії про фактично монопольному використанню російським "Газпромом" газопроводу OPAL, який з'єднує морську частину "Північного потоку" з Німеччиною. Це означає, що транзит газу в Європу через Україну (хоч і в урізанних об'ємах) - але збережеться... Ось чому Газпром відтягував переговори з Україною по транзиту - бо очікував на рішення Європейського Суду..
-Тепер завдання України "вмовити" європейців, щоб вони добилися від Орди договорів - купляли і отримували цей газ не на західному участку української ГТС, а на східному кордоні України з Ордою...
А) Тоді потреба України купляти газ реверсом з Європи відпаде, бо можна буде його купляти в Європі прямо з української "труби" в Україні
Б) Нинішні реверсні потужності України переключити на отримання газу США (з терміналу через Польщу - в Україну)
В) Кинути потужну "перемичку" з Румунії (через Молдову) в Україну, оскільки Румунія різко збільшила видобуток газу...
Г) Врешті -інтенсифікувати розробку і видобуток з розвіданих (і оконтурених) родовищ газу в Україні..
-Тобто, завдання України - диверсифікувати джерела і маршрути постачання газу для забезпечення енергетичної безпеки..
-Але залишається відкритим запитання - "А чому Потрох не приєднався до подання Польщі до Суду ЄС"?
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Та же судьба ждёт и "сев поток 2".
Поздравляю мышебратьев, закопавших десятки миллиардов в ил Балтийского моря😁
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і шо фрау) і макрон, ***** не допоможе? а як же бізнес???
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Хіба в ***** виникають через це проблеми? Трохи ослаблюється переговорна позиція Газпрома з транзитними країнами, але в часи коли вони змушені конкурувати ціною це неважливо.
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так я ж і кажу))-, все по бороді(карло-марксу)) іде - гроші рухають політикою/політиками!
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еще какие не сбываются мечты о закрытиии транзита через гтс Украины.
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"Не збуваються мрії" та "виникають проблеми" - різні речі. Та й може виявитись, що замість трубної прокачки через Балтію рашка нарощуватиме поставки зрідженого в ЄС.
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Ну, мінус Франція, або мінус Великобританія від експорту газу це все-таки чутливо. Не кажучи вже про 4 Болгарії або 6 Румуній.
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Чого це мінус? Іншими газогонами експортуватимуть.
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Для ***** прокачувати через Білорусь вже гірше гіркої редьки, що там казати про транзит через Україну...
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Але краще мати доходи завдяки такому транзиту, а не платити штрафи за непоставку по договорам.
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Їм треба молебні якісь провести проти глобального потепління чишо
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Ну, кремлівській молі може і не сподобатися молі *****...
А якщо серйозно у них порочне коло. Чим більше експорт викапних енегоносіів - тим більше викид парникових газів, тим вища річна температура, тим нижче попит на викапні енергоносії.
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Опалення в Європці - третина споживання газу. Попит на е\е росте. Крім випадіння попиту за рах. теплих зим є ще фактор збільшення енергзатрат на літнє охолодження будівель. Ну і переорієнтація на поставки зрідженого на ринки південних країн, де швидко збільшується попит на газ. Також ріст використання в транспорті та газохімії. Це по газу. Основний гемор в бензоколонок буде від переходу на електро в транспорті - доходи від нафти обваляться, це до того ж створить ефект масштабу виробництва та зменшення ціни для батареєчних технологій, які в комбінації із зеленкою зрештою і з електроенергетики газ викинуть. А де тут глобальне потепління як реальний фактор? Лише страшилка для просування ВДЕ-бізнесу.
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Опалення в Європці - третина споживання газу. Ну так і Рося забезпечує 43% потреб Європи в імпорті газу. А згідно Енергетичної хартії має бути не більше 33%. Спекотного літа логічніше охолоджуватися використовуючи е.е від сонячних батарей, хоча це поки що дорого, але в Європі є певні пільги на такі речі, як і на придбання електромобілів.
Якщо експорт газу РФ в Європу впаде на чверть - грошей на війни у Росії вистачати не буде.
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Тільки не забувайте, що потреба ЄС в імпортному газі ростиме в найближчі роки, через скорочення видобутку в Північному морі.

"Спекотного літа логічніше охолоджуватися використовуючи е.е від сонячних батарей"
Це так, як і те, що в сильно спечні дні висока температура надворі до півночі тримається, коли СЕС вже довго дають "зіро". Спроби зеленомозких політиків викинути з гри вугілля протягом пари десятків років створюють серйозне питання з чого доведеться отримувати е\е.

"Якщо експорт газу РФ в Європу впаде на чверть"
А якщо виросте на стільки ж в інші регіони світу?
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1. коли СЕС вже довго дають "зіро", енергію можно брати з акумулятора, який заряджається коли "не зеро".

2. "А якщо виросте на стільки ж в інші регіони світу?" Там один реальний покупець - Китай. Поставки газу Китаю сприятимуть зростанню його військового потенціалу так, що для його компенсації до паритетного рівня, Раші доведеться витратити всі вторговані за газ гроші і ще забирати з бюджету або кредити брати.
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"енергію можно брати з акумулятора"

Можна єслі астарожна. Поки не виробляють стільки акумів щоб помітно вплинути на "ландшафт" електроринку і дорого.

2.
Змішались в купу коні й люди. Ще скажіть най не поставляють газ в держави NATO, бо невигідно ж посилювати головного ворога.
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"Вирок - судове рішення про винуватість або невинуватість підсудного." В даному випадку - "рішення".
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Типо кинут Украине кость, мол берите качайте кацапам ети 12млрд. кубов если хотите. Хотя ето вообще не рентабельно и если будет транспортировка через Украину дороже чем через СП то через год немчура пересмотрит етот закон. Хотя думаю что ***** плевать что ам приняли в Европе. Он как качал так и будет качать через СП, мол берите что даю. А на украинской трубе сделает диверсию и поставит ЕС перед фактом или замерзнуть или брать что дают.
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До лидеров ЕС не доходит, что на деньги от газа хремль скупает производства и бизнес в Европе. И эта хремлеаская опухоль в ЕС будет расти. А потом похерят они все знаменитые европейские ценности и поселят в ЕС зеленых человечков
Деньги от газа не идут на улучшение жизни козломордых и развитие Сибири
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Toze budet i SP2 roze tolko polovinu mozet budet ruskije prodovat.Jesly nemcy nebyli EC strana mogli byli na priamuju pokupat gaz s rosiji,a teper kogda v EC uze nado derzatsia obcyx zakonov.Mozet nado vesti kvoti dlia gaza dlia kazdoj strani skolko mozno prodovat stob ruskim bylo poniatno,eto polne mozno zdelat EC zakon eto razresajet
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А ще можна зробити Брюсельгаз і надати йому монополію на імпорт в ЄС.
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Mozet Briusel tak zdelat,na mnogo sto uze jest kvoti v EC strani s tretix stran
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Квоти захищають місцевих виробників, а при такій імпортозалежності по газу це нічого корисного не дасть, лише ріст цін та корупції.
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Многоходовочка, на которую )(уйло ( п@зда моржовая) возлагало большие надежды, накрылась половым органом бабушки.
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Тепер вони налягатимуть на південні маршрути обходу України.
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Одного разу кацапи в же налягли з "йужним патокам"... Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 7854
Болгари швиденько його уконтрапупили. Хай потужніше "налягают"... на бутилку... Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 6933
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А зараз ситуація інша, в Болгарії любителі росгазу кермують і в Сербії та Греції теж, про Угорщину мовчу. Турецпотік закінчують. ЄС вже не проти раз х-ло тепер не вимагає винятків для цих вивідних газогонів, як хотів для Южпотока.
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Сербія - з політичних міркувань, Угорщина - також. Але це не на довго. Вуйко Сем лагідно потурбується про них, а якщо не прислухаються - опиняться в ізоляції від цивілізації.
Раз в Болгарії кермують любітєлі кацапів, то чому ж не відроджують южнійпаток ??? Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 1594
Чому Туреччина зменшила об"єми потрібного їй газу з терєцкавапатока до 4-х міл"ярдів кубів ??? Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 1594
А тепла Греція для кацапів погоди не робить. Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 1594
Так що прийдеться вам, казламордим, навчитися потом та кров"ю добувати "хлєбсвойнасущній"... Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 3501
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"Сербія - з політичних міркувань, Угорщина - також. "

Яких?

"Вуйко Сем лагідно потурбується про них, а якщо не прислухаються - опиняться в ізоляції від цивілізації."
Ваші хотілки - це не вагомий прогноз.

"Раз в Болгарії кермують любітєлі кацапів, то чому ж не відроджують южнійпаток ??? "
По-перше, після запуску Турецпотока, звільняється для реверсу Трансбалканський газогін - це гарантовані поставки росгазу в Східні Балкани в обхід України, по-друге, збудують нову трубу на 10млрд м3 на рік через Болгарію-Сербію - ЄС не проти такого бо це буде перший потужний прямий лінк звідти на Зах.Балкани по-третє, вірогідно буде друга гілка TAP - з Туреччини в Італію. То навіщо "відроджувати", якщо реалізація альтернативних планів дозволить повністю задіяти потужності Турецпотока, причому більше для поставок в ЄС.

"Чому Туреччина зменшила об"єми потрібного їй газу з терєцкавапатока до 4-х міл"ярдів кубів ??? "
Тому що Туреччина балансує енергомікс по джерелам і значно наростила "зелену" генерацію (вони газ переважно на електростанції пускають). Ну й ситуативні коливання можливі - там вже є конкуренція по ціні різних напрямків імпорту.

"Так що прийдеться вам, казламордим"
Займенник поплутав, похмелись Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 4487
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За то что кацарылым прийдется договариваться с Украиной о транзите газа.И заключать долгосрочный договор.
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Так їм доведеться в будь-якому випадку. Відмовитись від укртранзиту ще кілька років нереально, незалежно від заповненості Сєвпотока.
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З "севпатокам" в сухому залишку буде те саме, що і з "южнім патокам", "турєцкім патокам" та з "немощу сайберії"...
Старий та чуйний вуйко Сем тримає руку на горлянці Сєвєрнай Нігєрії дуже міцно. Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 9202
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Старий та чуйний вуйко Трамп проти рашки палець в палець не вдарить без примусу Конгресу. Та й проти Турецпотоку жодних претензій не озвучували, а щодо Сілисібірі, то Китайі подавно почхає що там в Держдепі думають, вони он сотні млрд хочуть в санкційну іранську нефтянку інвестувати і походу Трампусік піде шляхом Абамки і теж зіллється з наїздом проти персів.
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Старому вуйку вилупку Трампу що скажуть конгресмени, те він і буде робити. В іншому випадку - турма за зраду національних інтересів США. Десь так...
Починайте, казламорді, працювати... по-хорошому... Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 8100
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Якщо законодавча гілка влади діє в межах виключних повноважень виконавчої, то це називається узурпація влади. Президент може спокійно наказати прищучити таких діячів.
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За прошлую неделю Раша 2,7 млрд долларов в ЗВР закачала, думаешь реально пуканы рвет? Думаю больше у Польши рвет, им в чем прибыль?
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Все это ерунда, после того как Газпром перекроет прокачку через Украину ,другого маршрута как по северному потоку не будет, и там на решение суда некто смотреть не будет
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черговий тупняк "пітерської школи юриспруденції" Після рішення суду ЄС щодо OPAL обсяги транспортування газу "Північним потоком" зменшаться на 12 млрд куб. м на рік, - PGNiG - Цензор.НЕТ 5171
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Что ты скажешь если совсем случайно взорвется станция перекачки на територии РФ , а потом не будет ремонтироваться в связи с следственными действиями
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Скажу, що прописані в договорах точки передачі газу на кордонах Україна-ЄС від цього не зміняться.
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О кацарылые даже придумали версию.Уплатят неустойку за невыполнение контракта,дороже обойдется.Хотя придуреная ********* никогда не считала деньги.
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Контракт заканчивается 01.01.20, не будет неустойки. Да и вообще, где патриотизм? Какой транзит на крови?
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Не мечтайте кацарылые.Это в параше и у зе бобиков на решение суда никто не смотрит .А в цивилизованном мире ,все решения судов выполняются.Тем они и отличаются от дикарей типа параши.
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Боюсь, это ещё не конец этой истории...
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Ну, посутяжнічають ще десь... В них слабка позиція для суду, винятки з правил Третьої газової директиви мають даватись з вагомих причин, а не тому що "так захотілось багатому дяді з держави бензоколонки"
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бачу, ти ґрунтовно підготувалось до обговорення новини
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Я тоже так считаю. Поляки обидели не только продавца, но и покупателей в ЕС. Еврокомиссия примет исключение из правил для двух немецких газопроводов.
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