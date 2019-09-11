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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1058) Зеленський (2685) США (5376) Тейлор (40) нормандська четвірка (556)

 Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор повідомив, що Президент Володимир Зеленський залучить США до переговорів зі встановлення миру в Україні, якщо "нормандський формат" не дасть результатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нині чинний "нормандський формат", "нормандська четвірка" не дасть результатів - а вони хочуть результатів - тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки що не надходило. Є серйозний інтерес з боку українського уряду і, зокрема, президента Зеленського рухатись вперед у мирному процесі.

Ось уже 5 років триває робота над Мінськими домовленостями, 5 років діє "нормандський формат". І якщо це може принести результати – чудово. Якщо ж результатів не буде - то я так гадаю, може з’явитися прохання про появу інших учасників, таких як Сполучені Штати і Велика Британія", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Водночас Тейлор додав, що Сполучені Штати і Велика Британія дуже зацікавлені в тому, щоб допомогти всім сторонам, особливо Україні, знайти мирне вирішення щодо Донбасу: "Тому коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. (Радник президента США з національної безпеки) Джон Болтон був тут у Києві і мав розмову саме про це. І він сказав буквально те саме: якщо народ України забажає, аби ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість".

Нагадаємо, раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що може долучитися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде необхідно їхнім учасникам.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147663
 
 
 Топ коментарі
 
В который раз поражаюсь мудрости и дальновидности, патриотизму Владимира Александровича!
Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України»
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Пєтья про це навіть і не думав,бо Мінську немає альтернативи,так?
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Трамп сильно топит за дружбу с хуйлом в последнее время. Пересматривает военную помощь, т.е. шантажирует. В этом контексте привлечение США к нормандскому формату не вселяет оптимизма. Как весь этот формат зашевелился после смены власти. Почувствовали лохов и начали их окучивать. Это легче чем кацапов на место поставить, сдали хуйлу Украину, и нет проблем, дальше business as usual
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В который раз поражаюсь мудрости и дальновидности, патриотизму Владимира Александровича!
Голова Комітету ВР із зовнішньої політики Богдан Яременко: «Для відновлення довіри за столом переговорів і деокупації Донбасу в партії "Слуга народу" готові говорити про виведення американських інструкторів з території України»
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напоминает номер "Ось вам..." - из их ******** квартал95(ти)красныхфонарей...
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он для этого даже разрыв отношений рашкой приостановил. Вы вчитайтесь в анонс-США теперь Зе подвластны...
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Зеля ты сначала проросийского хенерала хомчака и бандита авакова убери куда ни будь, иначе никто так Украину в серьез воспринимать не будет как и при пытре Барыге
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сначала предателей галиматея, поросенко, муженко под трибунал за Иловайск, коррупцию в армии, поддавки с оккупантом, свынярчуков, взрывы арсеналов и уничтожение складов..
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А у вавы ***** ...вова-клоун разрешение на это уже выпросил..??
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Зачем? Он волей ума привлечет... напряжет ум и привлечет... такое впечатление, что у них там ум болит...
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Ні, він грізно тупне ногою і США тут як тут
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Трамп сильно топит за дружбу с ****** в последнее время. Пересматривает военную помощь, т.е. шантажирует. В этом контексте привлечение США к нормандскому формату не вселяет оптимизма. Как весь этот формат зашевелился после смены власти. Почувствовали лохов и начали их окучивать. Это легче чем кацапов на место поставить, сдали ***** Украину, и нет проблем, дальше business as usual
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полностью согласен. Привлечение Трампа к переговорам=сдача украинских интересов и капитуляция...вот если бы со стороны США был бы Конгресс....или покойный Маккейн-путлу был бы пиз...ц.
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Вести из-за поребрика: "Пока Путин искал агентов Госдепа среди оппозиции, иностранных агентов в хосписах и шпиёнов в научной среде, у него под носом шуршал сверсекретными бумагами самый что ни на есть натуральный агент ЦРУ Олег Смоленков." - Пятая колонка.
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То у Смоленкова шуршал компромат кармане на Трампа, который он похитил с сейфа у кремлёвского Фюрера. Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 3980
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Поподробней и со ссылкой можно, т.к. это кардинально всё изменит по отношению к паРаше, кроме выборов в США? Спасибо.
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Это просто тонкие догадки на толстые обстоятельства. Пожалуйста
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Жаль...
Неизвестно - что Сноуден, в дополнение ко всему, отдал *****
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Сноуден отдал интересное ,вы же из прессы наблюдаете как параллельно с американцами ФСБшники окутывают агентами все государства,для дальнейшего влияния. Но вся беда для них и радость остальным, в том что у Московии человеческого ресурса не хвата ,для обслуживания колоний и для работы вне своих земель.
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Сноуден отдал компромат на мировых лидеров...
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национальность не имеет значения - лишбычеловекбылхорошим.... Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 5628
Правда малороссы....?
Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4250
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Пєтья про це навіть і не думав,бо Мінську немає альтернативи,так?
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Зебобик об этом может думать хоть до усрачки...но если паРаша не согласится на это...то все эти думки зебобика...до одного места....
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Идиотина, т.е. "фсё прапала" и "минску альтернативы нет"?
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А с какого будуна тебе зеленая идиотина пришла в голову столь бредовая мысль??
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И что конкретно в моих словах так возбудило тебя...зеленую идиотину?? Где в моих словах есть хоть намек на то...что альтернативы минску нет..?? Зеленки перепила что ли..??
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Тогда петикантропам нечего требовать от Зе кардинальных улучшений на линии разграничения с лугандоном.
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Радикальные "улучшения" на линии разграничения благодаря зебобику уже произошли....но только для орков...стреляют и убивают украинских воинов безнаказанно....
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Без здачі територій і інтересів України-немає
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на все эти Петя и его команда, возвращенные с русской тюрьмы хорошо ответили, что захотелось автономии и русского духа?
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Тобто у Трампа є велике бажання піарнутися перед виборами.Всесвітній рєшатєль проблем-миротворець .Це як розрекламована зустріч з Ином,з якої вийшов пшик.
Заразом буде привід зустрітися з кремлівським другом.
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Мирова позиція зелені доведе до того, що всі партнери поросходяться, і ми залишимось з рашкою сам на сам.
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"зеленский привлечет", "зеленский сделает", а по факту пустая болтовня и дешевый пиар на крови украинцев у вашего зеленского. Кроме того, столько столько сделал зелелох за последние 100 дней для снятия с кацапов санкций, судебных исков, не сделал даже путлер. Вобщем и дальше анонируйте на зеленое шапито, ведь если шарии и соловьевы с киселевым расхваляют зеленского, значит слуга кремля все делает правильно по уничтожению международной поддержки Украины
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А Петя чего не привлёк, некогда было?
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А зебобку значит разрешило *****?? Это часть оплаты за цемаха...или зебобик еще что то пообещал сдать...ну или дать..??
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Що США очікують від зустрічі Трампа і Зеленського: а что может подарить Зеленский Трампу при встрече? мог бы переодеться под кремлёвского Фюрера и выведать у него близкие отношения Хутина с Трампом Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1449
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Оккупантов везде презирают и ненавидят-даже если им и сотни форматов устроить!Всё,что осталось лахте-это только "Умру за путана!" петь.Могут продолжать-такие преступления срока давности не имеют и всё равно придётся платить по счетам!
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А ещё, он пожалуется папе Франциско, Родшильдам, Рокфелерам и раввину всея юдоль Пине Вайзману. Зеленський залучить США, якщо чинний "нормандський формат" не дасть результатів, - Тейлор - Цензор.НЕТ 2265
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Если ныне действующий "нормандский формат" не даст результатов, то зовсім скоро відкриють воду в крим і відмінять безвіз, просто народ Украины у нас такой гибкий,евреи хоть и гибкие но сплочённые и не продают друг друга,а граждане Украины сейчас дышат в затылок нашему Украинскому народу и поглядывают на восток в сторону Кремля мля мля.
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Глупая бабенка эта София. Уйло будет в Гааге, когда не Украина этого захочет, а мир! И Цемаха Украина разыграла максимально эффективно для себя - вернулись герои живыми домой! Уйлостан получил преступников!
Придет время, и показания Цемаха понадобится, которые сняли и задокументировали! Доказательств вины и без Цемаха достаточно и он не является единственным доказательством, чтобы театрально заламывать руки - все пропало.
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Вся Зєбільня не має такого поняття як національність, бо там не можливо її визничити(мой адрєс сов.союз). Вони люто ненавидять, на рівні підсвідомості,(і це цілком природно) всіх хто виявляє приналежність до своєї нації. Цей "зброд" відразу вішає ярлик "фашизму", та схильний "приліпашуватись"до сильнішого. Це малорос
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Є жидомалороси(наш ЗЄ), кацапомалороси(даунбас) і тд. Маємо надію, що наші рідні жидомалороси(враховуючи, що рабсєя сильно підупала) приліпашаться до західного світу
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Американцы не будут помогать тем, кто не помогает себе сам. И это правильно. Зачем американцам напрягаться, если украинцы(или те, кто себя к ним причисляет), сами сдают Путину свою страну. Они и мечтать не могли так легко отделаться от такой серьезной проблемы, называемой Украина. Теперь и с Запада будут давить на скомороха сменить вектор движения в сторону Москвы. И тот таки сменит. Ему то что? Есть пару лет обслужить беню, а потом хоть потоп.
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а потом хоть потоп.... потом превратиться в Никиту Хрущёва,который долго был под каблуком сралина.Все помнят как Хрущёв обещал все построить коррупци....ой не так построить коммунизму
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Сдача наших позиций - это тоже результат, и он более чем вероятен.
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Неплохо бы к тому времени, чтобы Трампа хватил импичмент!
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