EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Технології
  3536  44
Матеріали за темою:
Все про:одяг (32) військовослужбовці (2512) ЗСУ (329)

 Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

Українським танкістам пошиють нові спецкостюми зі спеціальним захистом від вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ України.

"Головне завдання, яке стояло перед розробниками цього спецкостюма, надійно захистити танкістів від вогню. Спеціальний костюм виготовлений з арамідних тканин, інакше кажучи, самостійно припинятиме горіння. Ця тканина не плавиться, має низьку теплопровідність і стабільний антистатик. Під впливом високих температур костюми стають щільними, утворюючи міцну поверхню, що забезпечує термічну ізоляцію шкіри", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, костюм повинен мати такі властивості, щоб у разі виникнення вогню танкіст за 10 секунд вибрався з бойової машини без опіків.

"Ми обов'язково врахуємо всі зауваження від наших танкістів, наступного місяця завершать тестування нового виробу", - сказано в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бронежилети, наколінники, флісові кофти: для військовослужбовців закупили нове спорядження та одяг. ФОТО

Костюми танкісти одягатимуть під час виконання бойових завдань. Партію планують пошити зеленого кольору. Попередня вартість костюма - близько 6 тис. грн.

Крім захисного костюма для екіпажів бойових машин, військово-дослідні випробування пройшли вироби для пожежних підрозділів, зокрема шоломи, маски і рукавички.

Зазначається, що ці вироби відповідають державним нормам із засобів індивідуального захисту і технічному регламенту Кабінету Міністрів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147662
 
   
 Топ коментарі
 
Это так. А наиболее надежный способ сохранить жизни солдат в войне- это сдаться на милость врага.
 показати весь коментар
 
Не знаю,как там насчет наступления и Крыма,а вот то,что жизнь рядового для Зеленского важна и имеет значение-это точно.
 показати весь коментар
 
GT V 9a26ff85 - и привести с собой связанного командира и знамя полка... Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 2263
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Владимир Александрович ведет подготовку к возврату Крыма по силовому сценарию! Скоро пойдем в наступление!
 показати весь коментар
 
Я вчера посмотрел три сезона ;Слуга Народа; подряд.
 показати весь коментар
 
 
Тримайтесь Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 4402
Ні, ну перший сезон ще нічого так...
 показати весь коментар
 
 
Три сезона прям? Я думал, что там просто 2 фильма + 1 сезон сериала...
 показати весь коментар
 
 
Украинским танкистам пошьют новые спецкостюмы со специальной защитой от огня

==============
а еще магнитолу не мешало б в танк поставить.
=============
"Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, надежно защитить танкистов от огня.Источник: https://censor.net.ua/n3147662

=============
Думаю чья то задача денег стырить как аваков с рюкзаками .
 показати весь коментар
 
Не знаю,как там насчет наступления и Крыма,а вот то,что жизнь рядового для Зеленского важна и имеет значение-это точно.
 показати весь коментар
 
 
Это так. А наиболее надежный способ сохранить жизни солдат в войне- это сдаться на милость врага.
 показати весь коментар
 
 
GT V 9a26ff85 - и привести с собой связанного командира и знамя полка... Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 2263
 показати весь коментар
 
 
И тогда вражеский офицер скажет ;Молодец, хохолик, на тебе 100 акций Газпрома!; Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 3184
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а в случае возвращения..., ему правительство Украины выделит квартиру в Киеве и денежную помощь...
Как нашим морячкам....
 показати весь коментар
 
 
а вот срать в сторону моряков не стоит! они приказ выполнили а всё остальное не от них зависит.
 показати весь коментар
 
 
какой приказ?
Нарушить присягу и устав? - сдать технику, сдаться самим без единого выстрела, да?
 показати весь коментар
 
Ты реально мародёрская гниль. Неплохо было бы дать тебе твоим носом тебе же в печень. Так, пару раз всего.
 показати весь коментар
 
 
Miko R 798886a8 - ага....,

в инете все крутые.... Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 3489
Держите меня семеро....
 показати весь коментар
 
 
Судьба преподносит иногда очень неожиданные сюрпризы.
 показати весь коментар
 
Папик- это у твой любимой с паралельного класса. Или как ты думаешь она айфон заработала?
 показати весь коментар
 
а причем тут главный зебил к этой новости
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Може це Пєтья буде їх шити,у Менській колонії,разом з Югіком.Бо п"ять років у нього руки до цього не доходили?
 показати весь коментар
 
 
а ты будешь им нитки подносить полусепарская мразь
 показати весь коментар
 
 
Армія США таку форму для всього війська шиє, gen III.
 показати весь коментар
 
Має 7 слоїв одягу під різні задачі.
За ради справедливості відзначу - контрактні берці зсу сильне взуття, але якби виробник туди ще налагодив виробництво ортопедичних стельок, ціни їм би не було! По темі посту - Молодці! Люто підтримую!
 показати весь коментар
 
 
Ну если костюм будет соответствовать заявленным характеристикам, то цена в 6000грн. вообще ни о чем.
 показати весь коментар
 
 
Проклятый Порошенко!
Это при нём была заложена эта мина под фундамент..... ну вы догадываетесь, чего!
 показати весь коментар
 
У нього було п'ять років для реалізації. Ми пам'ятаємо, яку форрму шили при Порошенко. Люди згорали живцем.
Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 2487
 показати весь коментар
 
Гелетейка згоряла за півтори хвилини і оплавившись горіла на землі.
Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню - Цензор.НЕТ 854
 показати весь коментар
 
Да, ЦЕНЗОР стал развлечением детского ума. Почитаешь, ДЕТВОРА - ДЕТВОРОЙ. Ни х...... я с такими не построишь, было стойло и оно останется. НАДОЛГО.
 показати весь коментар
 
 
Да по вас видно, какую вы стену поставили.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниТехнології
 
 
 
 
 
 вгору