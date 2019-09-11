 Для українських танкістів пошиють спецкостюми із захистом від вогню

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ України.
"Головне завдання, яке стояло перед розробниками цього спецкостюма, надійно захистити танкістів від вогню. Спеціальний костюм виготовлений з арамідних тканин, інакше кажучи, самостійно припинятиме горіння. Ця тканина не плавиться, має низьку теплопровідність і стабільний антистатик. Під впливом високих температур костюми стають щільними, утворюючи міцну поверхню, що забезпечує термічну ізоляцію шкіри", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, костюм повинен мати такі властивості, щоб у разі виникнення вогню танкіст за 10 секунд вибрався з бойової машини без опіків.
"Ми обов'язково врахуємо всі зауваження від наших танкістів, наступного місяця завершать тестування нового виробу", - сказано в повідомленні.
Костюми танкісти одягатимуть під час виконання бойових завдань. Партію планують пошити зеленого кольору. Попередня вартість костюма - близько 6 тис. грн.
Крім захисного костюма для екіпажів бойових машин, військово-дослідні випробування пройшли вироби для пожежних підрозділів, зокрема шоломи, маски і рукавички.
Зазначається, що ці вироби відповідають державним нормам із засобів індивідуального захисту і технічному регламенту Кабінету Міністрів України.
Ні, ну перший сезон ще нічого так...
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а еще магнитолу не мешало б в танк поставить.
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"Главная задача, стоявшая перед разработчиками этого спецкостюма, надежно защитить танкистов от огня.Источник: https://censor.net.ua/n3147662
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Думаю чья то задача денег стырить как аваков с рюкзаками .
Как нашим морячкам....
Нарушить присягу и устав? - сдать технику, сдаться самим без единого выстрела, да?
в инете все крутые....
Держите меня семеро....
За ради справедливості відзначу - контрактні берці зсу сильне взуття, але якби виробник туди ще налагодив виробництво ортопедичних стельок, ціни їм би не було! По темі посту - Молодці! Люто підтримую!
Это при нём была заложена эта мина под фундамент..... ну вы догадываетесь, чего!