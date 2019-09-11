 Четверо українських воїнів зазнали поранень на Донбасі, ще двоє - бойових травм. За добу - 19 ворожих обстрілів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Богданівки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Авдіївки - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
- неподалік Красногорівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Гнутового - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Пищевика - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотроїцького - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- неподалік Катеринівки - з автоматичного гранатомета;
- поблизу Кримського - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- неподалік Новозванівки - зі станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- поблизу Новотошківського - з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Майорська - з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї;
- поблизу Кримського - з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - з ручних протитанкових гранатометів.
"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил четверо військовослужбовців зазнали поранень, ще двоє - бойових травм", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.
Смерть ворогам !
5 год ·
Путін продовжує війну.
Він переконаний в нашій капітуляції .
За добу 6 поранених - 3 важких з відірваними кінцівками .
Скільки разів сьогодні дзвонитиме фюреру ?
Одужання хлопцям.
пораненим найскорішого одужання!
«Доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» (Откр.6:10).
Излей ярость гнева Своего на россиян, которые сбили над Торезом пассажирский «Боинг» и радуются ежедневной гибели украинских военных, мирного населения на Донбассе.
Благодарим Тебя, что Ты, Судья Праведный, уже наказал в авиакатастрофе под Сочи нечестивую женщину, которая крала украинских детей на Донбассе и нелегально вывозила их в Московию, и утопил в Объединенных Арабских Эмиратах старшего сына главы администрации президента московии Сергея Иванова - Александра.
нбассе, пленению в международных водах Черного моря 24-х украинских моряков и разрушениям инфраструктуры Донбасса.
Порази язвой, ходящей во мраке Президента России, о котором фрау Меркель сказала: «он потерял связь с реальностью и живет в другом мире» и «поставь над ним нечестивого, и диавол да станет одесную его» (Пс.108:6).
Не оставь без наказания депутатов Совета Федерации, которые единогласно одобрили силовой захват украинского Крыма и бомбежки Мариуполя, Дебальцево, уничтожение химическим оружием госпиталей и гумконвоев в Сирии.
Обрати лицо Свое и посети справедливым судом православных Гундяева, которые поддерживает военную агрессию Российской Федерации по отношению к мирным странам и посылают головорезов из ЧВК «Вагнера» в Украину обстреливать Донецкую фильтровальную станцию.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику нечестивой московии, чтобы она не могла производить оружие и торговать им.
Взыщи, Господи, с российских, бурятских, тувинских военных и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе и в Сирии. Да будут дни их кратки.
Потомство их да будут сиротами, а жены вдовами.
Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами.
Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их.
Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде!
Услышь нас, Боже, Спаситель наш и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!
Раненным - жить и максимально восстановиться....
Дурни, при полномасштабных боевых действиях таких сообщений будет сотни каждый день. Поэтому сколько бы бойцов не получило ранение, Зеленский все равно будет продолжать попытки установить перемирие.
Щекаладки, которые требуют продолжения войны, прекрасно понимают, что победить Россию Украина не может. В России 140 млн. жителей. В Украине на территории, подконтрольной Киеву, реально проживает не более 30 млн. человек. Из них 20% имеют пророссийские взгляды. Скажите, как 25 млн. могут победить 140 млн.? Никак. Когда щекаладки требуют продолжения войны, они, фактически, требуют воевать до последнего украинца. Просто, щекаладки - это враги украинского народа и хотят его уничтожения.