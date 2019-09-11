 У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МінТОТ.

"Протягом серпня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 407 752 особи та 56 721 транспортний засіб. Порівняно з липнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 17,47%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на -1,90%", - йдеться в повідомленні.

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