 У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МінТОТ.
"Протягом серпня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 407 752 особи та 56 721 транспортний засіб. Порівняно з липнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 17,47%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на -1,90%", - йдеться в повідомленні.
И если запретить туда ездить только украинцам,то вы будете выглядить идиотами.А запретить ездить в Крым другим,вы не можете.
Зы-от така муйня малята...
В основе своей, это родственники, а не туристы! И барыги, что везут туда наши товары, т.к. им позволяет получать выгоду до сих пор не отменный особый налоговый статус Крыма!
Я за то, чтобы этот статус на время оккупации отменить!
И есть конечно же особая каста лишнехромосомных "украинцев", которые едут туда осознанно отдыхать.