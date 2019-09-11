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 Політика України, Суспільство
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 У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ

Пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом у серпні порівняно з липнем зріс на 17,5%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на МінТОТ.

У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ 01

"Протягом серпня 2019 року адміністративну межу у Херсонській області в обох напрямках перетнули 407 752 особи та 56 721 транспортний засіб. Порівняно з липнем кількість перетинів цивільного населення збільшилася на 17,47%, а також зменшилася кількість перетинів транспортних засобів на -1,90%", - йдеться в повідомленні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147658
 
 
 Топ коментарі
 
"Вататуры". Одни ублюдки ездят в ненавидимую ими страну нормальной жрачкой и лекарствами закупиться,а у других ублюдков так же ненавидящих Украину,но живущих в ней в тупых бошках "мышишбратство".
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Невже свиночолий Мародьор перекривав? В августе пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом вырос на 17,5%, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8020
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Вот я и говорю кто то воюет , кто то ездит отдыхать в Крым и Парашу С таким подходом ,можно только капитулировать У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 1784 Не ну реально за шо ВСУ стоит в Лугандоне и сдерживает орков , что бы эти ездил на Парашу и на Крым У серпні пасажиропотік на адмінмежі з окупованим Кримом зріс на 17,5%, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5363
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Что-то странно, ни одного коммента про схватят ни за что, как Сенцова и в лагеря. Буквально пару дней назад пугали.
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Почему не вложены скрепные фото пустых пляже? Все эти люди тролят вату и дальше 10 км от кпп не едут
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Крым это Украина.
И если запретить туда ездить только украинцам,то вы будете выглядить идиотами.А запретить ездить в Крым другим,вы не можете.
Зы-от така муйня малята...
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Этотоккупированная часть Украины - тогда идиотом выглядишь ты со своим постом
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Одни погибают на фронте сдерживая врага, другие окупантам деньги везут и показывают всему миру что они готовы смириться с окупацией крыма
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Для начала надо разобраться кто туда едет.
В основе своей, это родственники, а не туристы! И барыги, что везут туда наши товары, т.к. им позволяет получать выгоду до сих пор не отменный особый налоговый статус Крыма!
Я за то, чтобы этот статус на время оккупации отменить!
И есть конечно же особая каста лишнехромосомных "украинцев", которые едут туда осознанно отдыхать.
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Им это удалось, Украина таки становится частью России.
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Кому-то нравится хлебать фекалии, красиво жить не запретишь.
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Ось і чудово, потихеньку відновлюються файні стосунки з братнім расєйським народом, не за горами і український федеральний округ расєйської федерації )) шкода лише тисячі загиблих і сотень тисяч скалічених, як виявляється зараз, ні за що а це були дійсно справжні українці...
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