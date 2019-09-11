 Ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", - Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так урядовець відповів на запитання журналістів, чи занепокоєна Україна призначенням ексміністра юстиції Угорщини Ласло Трочані на посаду єврокомісара з питань партнерства та розширення ЄС.

"По-перше, це справа Європейського Союзу, кого вони на яку посаду призначають. По-друге, будь-який єврокомісар автоматично є представником інтересів усього Союзу, а не лише однієї країни. Третє, - на моє глибоке переконання, ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", захищаючи наш національний інтерес. Це ключове", - наголосив віцепрем'єр.

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Він додав, що Угорщину не треба сприймати, немов якогось "демона" в Європейському Союзі, що виступає проти нас.

"Це країна, яка має свої національні інтереси, як і ми маємо свої національні інтереси. Ми маємо з ними домовитися, тому що значною мірою наші інтереси збігаються", - сказав Кулеба.

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