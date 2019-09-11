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 Політика України
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Все про:Угорщина (490) Кулеба Дмитро (124)

 Ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", - Кулеба

Україна має докласти зусиль, щоб вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи "червоних ліній" власних національних інтересів.

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Так урядовець відповів на запитання журналістів, чи занепокоєна Україна призначенням ексміністра юстиції Угорщини Ласло Трочані на посаду єврокомісара з питань партнерства та розширення ЄС.

"По-перше, це справа Європейського Союзу, кого вони на яку посаду призначають. По-друге, будь-який єврокомісар автоматично є представником інтересів усього Союзу, а не лише однієї країни. Третє, - на моє глибоке переконання, ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", захищаючи наш національний інтерес. Це ключове", - наголосив віцепрем'єр.

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Він додав, що Угорщину не треба сприймати, немов якогось "демона" в Європейському Союзі, що виступає проти нас.

"Це країна, яка має свої національні інтереси, як і ми маємо свої національні інтереси. Ми маємо з ними домовитися, тому що значною мірою наші інтереси збігаються", - сказав Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147657
 
 
 Топ коментарі
 
Звідки вас, мерзоту зклену, брехливу беруть тільки, плюють в очі просто, в принципі щебілам он в очі ссуть , а вони радіють
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Кулеба ничего конкретного не сказал. Видно, что лох. Венгрия ставиться на место просто - закрывается вся контрабанда усиливая границу, закрываются все венгерские организации за сепаратизм. У команды Зеленского, конечно, нет смелости это воплотить.
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А де ваші червоні лінії ?
Ви ж навіть прапори українські на фронті веліли познімати.
Яке сороміття ...
Плазуни !
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Вятровича макоцвітного нема,справи повинні наладитись,його і поставили,щоб прикриваючись патріотизмом розсваритись з європейцями,що і відбулося з поляками та угорцями,та почати говорити ,що у нас свій шлях,що теж уже починалось,а натомість розвертати оглоблі в сторону мордору,що дякувати Зеленському не почало відбуватись.
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Звідки вас, мерзоту зклену, брехливу беруть тільки, плюють в очі просто, в принципі щебілам он в очі ссуть , а вони радіють
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Це не зелена мерзота. Їх тут одиниці. В основному це кацапські тролі-лахтинці.
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То це В'ятрович більш за 15 пам'ятників розвалив? Чи то по його наказу українські пам'ятники руйнують вже в прямому ефірі місцевого ТБ?
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ну да. Венгры уже почувствовали вкус "крови". Дожмут. Будут и членством в нато шантажировать....Вот если бы Украина сказала что не хочет в нато, тогда бы венгры потеряли рычаг даваления...и тогда можно было бы дать ответку, как, на пример, отправить их в сад.
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А особенно если сказать, что Украина хочет в Россию то совсем перемога произойдёт? Вы это хотели сказать?
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Венгры тогда вообще отвянут. И не только они.
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сказать "хочу" еще ничего не значит. Надо быть хитрее.
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В нато смысл заходить если хочешь полакомится территориями США в случаю чего, но не обязательно, можно польши и венгрии и так прикарманить
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когда кто-то узнает твое слабое место, твою жизнь (условно говоря), через него будут гнуть через колено.
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стать на колени перед венграми так, чтобы они нас стали уважать
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вот пример прямолинейного хода мысли. Можно сказать -- первобытного.
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когда Вы расскрываете Ваши карты так просто -- Вам кирдык. Вас протянут очень хорошо.
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так удмурды так и считают.. стоят на коленях уже 30 лет и считают, что их за это весь мир уважает Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 991
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Кулеба ничего конкретного не сказал. Видно, что лох. Венгрия ставиться на место просто - закрывается вся контрабанда усиливая границу, закрываются все венгерские организации за сепаратизм. У команды Зеленского, конечно, нет смелости это воплотить.
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Правильно пишете ! Тіількі зеля це не зробить ! Бо по перше - він НЕ ПАТРІОТ !
А по друге - на тому місці , де у чоловіка повинні бути залізні яйця у нього дірка !
Дякуемо зебілам за такого президента !
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Угорці Закарпаття майже усі мають паспорти Угорщини. Це вже не змінити, бо їм так вигідно. Нехай нова влада сама думає як налагодити стосунки з Угорщиною.
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Берешь пару игиловцев и рисуешь им паспорт угорца, режут башки миллиону людей в Венгрии и вуаля, цыган **** за их паспорта и выбрасывают с ЕС
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А де ваші червоні лінії ?
Ви ж навіть прапори українські на фронті веліли познімати.
Яке сороміття ...
Плазуни !
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Немає в них тих ліній це вже давно відомо. Повні ліберасти.
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Маломолдаване опять беснуются. Ротой спецназа и парочкой градов можно их брать тепленнькими
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Зебобики красные линии не пересекают...никогда не пересекают...они их просто отодвигают когда приблизятся к ним....они такие принципиальные эти зебобики.... Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 2521
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Мы должны решить фундаментальные проблемы с Венгрией, не пересекая наши "красные линии", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4441

зелины реформы
если присмотреться, то обнаружишь, что шестерни не вращаются
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Тобто віддати Закарпаття ?Ще можна вирішити фундаментальні проблеми з Польщею й Румунією.
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Кулеба вже повідомив про злиття інтеграції України в НАТО та ЄС. А це нова інформація про що? Виконаємо всі забаганки мад'ярів, здавши інтереси України, без шуму і пилу. Хто далі в черзі. Розпродається Україна, з землею та миролюбним нарІдом. Оптовим покупцям- знижки
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Крім Угорщини вже і Чехія починає перетинати "червоні лінії".......

"Лідери" русинів обговорили з президентом Чехії «більшу автономію» українського Закарпаття:

https://www.radiosvoboda.org/a/zeman-i-rusyny/30157383.html


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А где красные линии по Азовскому морю. Ваши предшественники добились решения трибунала об их освобождении, а вы даже не предприняли ни каких попыток поставить вопрос перед западом об ответственности росси за невыполнение решения трибунала.
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Закарпаття це Україна! Нехай нацiональнi меншостi в Українi навчаються на своїх рiдних мовах, а українська э обов'язковою для всiх, так як вона державна. Закарпатськi угорцi декiлька разiв мiняли громадянство, не покидаючи свою рiдну землю не по своїй винi i не по своєму бажанню, але завжди були лояльнi до держави в якiй проживали.
Навiщо "дримбати" угорцiв? Закарпаття це унiкальний i чудовий край в якому столiттями проживають люди рiзних нацiональностей немаючи нацiональних проблем, i дай Бог щоб це було i надалi.
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