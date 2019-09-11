 Ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", - Кулеба

Про це заявив віцепрем'єр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так урядовець відповів на запитання журналістів, чи занепокоєна Україна призначенням ексміністра юстиції Угорщини Ласло Трочані на посаду єврокомісара з питань партнерства та розширення ЄС.
"По-перше, це справа Європейського Союзу, кого вони на яку посаду призначають. По-друге, будь-який єврокомісар автоматично є представником інтересів усього Союзу, а не лише однієї країни. Третє, - на моє глибоке переконання, ми маємо вирішити фундаментальні проблеми з Угорщиною, не перетинаючи наші "червоні лінії", захищаючи наш національний інтерес. Це ключове", - наголосив віцепрем'єр.
Він додав, що Угорщину не треба сприймати, немов якогось "демона" в Європейському Союзі, що виступає проти нас.
"Це країна, яка має свої національні інтереси, як і ми маємо свої національні інтереси. Ми маємо з ними домовитися, тому що значною мірою наші інтереси збігаються", - сказав Кулеба.
каккацап...)
А по друге - на тому місці , де у чоловіка повинні бути залізні яйця у нього дірка !
Дякуемо зебілам за такого президента !
Ви ж навіть прапори українські на фронті веліли познімати.
Яке сороміття ...
Плазуни !
зелины реформы
если присмотреться, то обнаружишь, что шестерни не вращаются
"Лідери" русинів обговорили з президентом Чехії «більшу автономію» українського Закарпаття:
https://www.radiosvoboda.org/a/zeman-i-rusyny/30157383.html
Навiщо "дримбати" угорцiв? Закарпаття це унiкальний i чудовий край в якому столiттями проживають люди рiзних нацiональностей немаючи нацiональних проблем, i дай Бог щоб це було i надалi.