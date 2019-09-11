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Все про:АЗС (192) Нацполіція (8168) розбій (148) Черкащина (282)

 На Черкащині поліція затримала злочинну групу, що скоїла збройний напад на АЗС. ФОТО

У Черкаській області поліція затримала членів злочинної групи, яка скоїла збройний напад на автозаправку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Черкащині поліція затримала злочинну групу, що скоїла збройний напад на АЗС 01

Понад тиждень тому вночі на виїзді з міста Сміла група осіб, озброєна пістолетом та помповою рушницею, здійснила розбійний напад на автозаправну станцію. Під час нападу одного працівника було поранено в живіт, іншому вдалося сховатися. Нападники заволоділи значною сумою коштів, алкоголем та тютюновими виробами, після чого з місця події зникли.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Озброєний рушницею чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин у Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У результаті проведених заходів оперативники Смілянського відділу поліції встановили місце перебування молодиків, які причетні до вчинення розбійного нападу. Під час обшуку домоволодіння поліцейські виявили помпову рушницю, мисливську рушницю, пістолет травматичної дії, набої та речі, які були викрадені у громадян. Також у зловмисників було виявлено речі, якими вони заволоділи на автозаправній станції.

На Черкащині поліція затримала злочинну групу, що скоїла збройний напад на АЗС 02

Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Також дивіться: Затримано банду, що займалася розбоєм, видаючи себе за співробітників СБУ, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147655
 
   
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Не тих ловите.В ВР,в АП,в поліції,в судах,в прокуратурі скільки бандитів,що вся Україна від них страждає.
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Единичный случай задержания. Просто не захотели делиться с органами авакова. Аваков должен уйти вслед за Супрун. Возомнил из себя серого кардинала, а в реальности жадный пац.
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А цигарки теж використовувалися, напевне, як зброя при залякуванні, бо на пачці написано, що куріння вбиває?
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На картинках - травмат и двустволка с кучкой нищебродских сто раз перекрученных патронов, угрожали - помповиком и пистолетом. Один пострадавший ранен в живот. Вряд ли из ружья, тогда бы от него одни тапки остались. Из травмата? Странно это.
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