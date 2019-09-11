EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  6201  83
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19781) Тейлор (40) Донбас (12963)

 Санкції і витрати на утримання військ змушують Кремль думати, як піти з Донбасу, - Тейлор

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважає, що через економічний тягар унаслідок санкцій і фінансування військ на Донбасі війська РФ скоро залишать окуповані території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму. І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, наводить мене на думку, що вони хотіли б забратися з Донбасу", - вважає американський дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намагається застосувати у Європі і США методи, які випробувала в Україні, - Тейлор

"Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які мають дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони, кінець-кінцем, залишили Крим", - додав Тейлор.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147654
 
   
 Топ коментарі
 
ЗЕбилы, мои вам поздравления! Вы дауны сделали это вместе Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 1779Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9269
 показати весь коментар
 
ти б, рашисте, краще б хвилювався за своє ольгіно
хмуйло з прігоженом не вічні, фашиська твоя батьківщина теж
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕбилы, мои вам поздравления! Вы дауны сделали это вместе Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9269
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А эта тварь стерненко ещё не сидит? Скоросядет! Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 789
 показати весь коментар
 
 
ти б, рашисте, краще б хвилювався за своє ольгіно
хмуйло з прігоженом не вічні, фашиська твоя батьківщина теж
 показати весь коментар
 
 
Стерненко - отличный индикатор предельного уровня ватности!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Скажи, если Портнов "рыг", то Порошенко - основатель партии регионов - не "рыг"? Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8387
 показати весь коментар
 
 
«Не дождётесь!» - сказал *****. «Крымнаш» - сказал *****. А вот Дамбас забирайте, - подумал *****.
 показати весь коментар
 
 
Найдем сразу доноров , потом партнеров на восстановление бамбаса и прибамбаса, думаю можно будет и подзаработать даже немножко, в крайнем случае введем налог , на восстановление, облигации займа-пусть следующие ломают головы как погашать или , в крайнем случае, свободную економическую зону. Короче, тут без вариантов, заработать можно, просто или много или очень много или за один раз на всю жизнь
 показати весь коментар
 
 
Что значит - просто уйти с Донбасса ?
А кто будет платить ущерб ?
 показати весь коментар
 
 
Как всегда. Побеждённая сторона. Фраза "уйти" пусть вас не обнадёживает, господин из Вашингтона, не говорит о том, кто там останется.
 показати весь коментар
 
 



Президент Владимир Зеленский пытается заставить обладателей самых тугих кошельков в Украине сброситься на восстановление Донбасса и другие проекты
...
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-kolomoyskiy-ahmetov-i-pinchuk-50028994.html


 показати весь коментар
 
 
Петро мальдивский из собственного кармана
 показати весь коментар
 
 
США и так платят Украине по четверть миллиарда в год. Мало?
 показати весь коментар
 
Брехня . они там все оружие из шахт выносят . Само ***** сказало ...
 показати весь коментар
 
 
Какое нахер бремя - профицит бюджета каждый год - за пол года 2019 полтора триллиона руб. То что правительство три шкуры при этом дерёт н населения - это их проблемы. Мелкое ворчание ваты ввх никогда не останавливало.
 показати весь коментар
 
 
Репарации еще ваши внуки будут платить , козломордые .
 показати весь коментар
 
 
Репарации платит страна побежденная в войне
 показати весь коментар
 
 
Донбасс обходится России 3 млрд долларов, где-то столько же платят налогов заробитчане.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Экономия на зробитчанах существенная. Ни тебе отчислений в пенсионный, ни соц. и пр.
Нет и профсоюзов и трудовых инспекций. Оч. выгодно.
 показати весь коментар
 
передайте рідному путєну та улюбленій фашиській ********* - хай не хвилюються, зеко ***** зробить усе, як нада!
 показати весь коментар
 
 
или уйдут или дальше пойдут, ну покрайней мере попытаются.
 показати весь коментар
 
 
Якби петя і компанія не допомогала ***** утримувати донбас він би ще раніше нагострив лижі,а так левову частину витрат для оркостана тягнули саме українці.Вода ,електроенергія,залізниця,вугілля,за все це платив не путін,а ми.Плюс пенсії та інші соцвиплати дуже сильно допомогають ватникам там виживати і не дуже звертати увагу на мізерну путінську пенсію, возмущацця , роптать і вимагати підвищення від путіна вони не збираются,кажуть,хахли-біндери заплатять,вони нам должни,отака фігня
 показати весь коментар
 
 
В РФ уже злорадствуют над капитуляцией Украины! С 33:50. https://www.youtube.com/watch?v=Bq6xI1gXkTQ&feature=youtu.be

Новое укр. руководство готово дать воду Крыму, уже дало предварительное согласие на кремлевский вариант статуса Донбасса - формально остается в рамках Украины, мы его содержим, на рос-укр. границе будут стоять не укр.пограничники, а кто-то из ДНР-ЛНР. Особый статус распространяется не только на ДНР-ЛНР, а на весь Донбасс!

 показати весь коментар
 
 
Тогда зе вместе с слугами сядет в тюрьму на всю оставшуюся жизнь.
 показати весь коментар
 
 
Та ну на,якийсь припудренний соловей,черговий кацапо-пропагандон фантазує,возвеличуючи карлика,ольгінці роблять вброс для тупеньких ,вестися на таку маячню можуть тільки ватани
 показати весь коментар
 
 
"вашингтонский мечтатель". хотя и живет счас в Киеве, он так них#я и не понял в ситуации. или просто озвучивает хотелки и свистелки своего трампа.
 показати весь коментар
 
 
Россия так задолбала "русским миром", что при просмотре фильмов про войну, начинаешь невольно симпатизировать немцам.
(C)
@NashaCanada
🤔
 показати весь коментар
 
 
Куда уж немцам до Сталина и Кагановича.
По сранению с ними немцы хорошие.
 показати весь коментар
 
 
Вони і ******* фільми знімають та говорять,що нам не треба думати,у нас війна в головах вбита,ми народжені воювати і на війні помирати.Шо тут скажеш,мордор
 показати весь коментар
 
 
Эти фильмы снимают шшидды. А гибнут в войнах - гои.
 показати весь коментар
 
Ще один любитель сакрального слова "скоро", його що мінстець покусав? Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать, как уйти с Донбасса, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8908
 показати весь коментар
 
Aseyto,
а что это у тебя за "свинский" флажок ?
Выступай под своим, кремлёвским, вам там до уровня свиней ещё расти и расти.
 показати весь коментар
 
 
Тэйлор идиот раз такую пургу несет. Разве он не знает, что Путин купил весь политический бомонд Европы? А тут нет денег на содержание десантных отрядов? Бред.
 показати весь коментар
 
 
десантные отряды и мотоциклеты с пулеметами к вам уже выехали, оставайтесь дома
 показати весь коментар
 
Санкции и расходы на содержание войск заставляют Кремль думать..

Что они там курят? У ********* сейчас столько денег, что они 1000 лет будут содержать и даже не заметят. А на санкции им всегда было плевать, как комариный укус эти санкции.
 показати весь коментар
 
 
Вы сами деньги их считали или просто браваду их слушали ?
 показати весь коментар
 
 
Уильям Тейлор, у рашки хватает денег покупать твоих американских продажных политиков. Из донбаса и крыма деньги выкачивают и ничего там не сторят.
 показати весь коментар
 
 
Да вообще, воевать больше не за что. Путин официально передал управленией своей страной в руки международной банковской мафии: https://www.kp.ru/daily/27027/4090757/
А Украина полностью перешла под личное управление Коломойского:
https://censor.net.ua/news/3147628/zelenskiyi_i_goncharuk_vstretilis_s_kolomoyiskim_foto

Ну и кто с кем воевать будет ? Банкиры с банкирами ?
 показати весь коментар
 
 
Это заблуждение - Путин озвучил через своих лакеев что уйдет с Донбасса на условии его автономии и полной капитуляции по Крыму.У США и Европы нет особого желания в корне изменить ситуацию по освобождению оккупированных територий и это очевидно по тезисам которые они периодически выносят на публику.
 показати весь коментар
 
 
Скажите, кто выбрал такую русскую власть, тоже наверное виновные в смертях украинцев, Путин забрал Крым, войну устроил, а те все равно за него голосуют, значит поддерживают такую политику.
 показати весь коментар
 
 
Т.е. сам Путин - хороший, но вынужден следовать агрессивным желаниям и захватническим устремлениям россиян, его выбравших?
 показати весь коментар
 
 
Казки...Фуйлу плювати як живе росєянін.
Він не бідує.
 показати весь коментар
 
 
Приднестровье, Абхазия, Осетия, Чечня, Сирия, Крым, Донбасс - вот дыры куда вытекает расийский бюджет. И по барабану им эти санкции, когда подпитка бюджета идет с нефте-газового комплекса. Развалить расию может только курс нефти по 40 дол. за бочку и частичный отказ от газа..
 показати весь коментар
 
 
Внешний долг России стал отрицательный, а бюджет профицитный. Ждём дальше развала России.
 показати весь коментар
 
 
Ну вот ты живешь в США,какое тебе дело до бюджета **********?😂😂
 показати весь коментар
 
 
Мало ли что на ордынских заборах пишут.Бизнес сдыхаетВсё рвется тонет и взрывается.Жить стало намного веселей,чем 5 лет назад.И даже московское голосование это доказало.
 показати весь коментар
 
Мечтать, конечно, не вредно, но в таком возрасте и должности свои утопические мечты высказывать как реальность стыдно, похоже на бред, это показывает его полную некомпетентность и не владение ситуацией в целом.
 показати весь коментар
 
Ерунда тотальная. Хотел бы уйти, уже ушел бы, а скорее просто не приходил бы. Он думает, как остаться, при этом минимизируя расходы. И Зеленский - идеальный вариант для этого. Этот крысеныш будет тягать для Путина каштаны из огня и не думать дважды. Ну а параллельно, Путин будет прикрываться им для снятия санкций. Все примитивно и просто, вроде кирзового сапога. Но свою эффективность такая политика уже доказала. И докажет еще, не сомневайтесь.
 показати весь коментар
 
Тейлор, как и многие другие политики говорят, что санкции имеют реальное влияние на каждого россиянина и на российскую экономику - бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике. Но никто из них не освещает самих фактов с цифрами статистики, реальной обстановки в свете влияния санкций на российскую экономику, о пользе и вреде санкций. Все только воду в ступе толкут. Между тем очевидны изменения на россии в плане импортозамещения, переориентации торговли на Китай, рост сельского хозяйства, и нефтехимической промышленности. Эффективны ли санкции? И кому они выгодны, а кому вредят?
 показати весь коментар
 
 
Ахах , што там с "Силой Сибири" ? Все класс ? Танчики китайские в Сибири шта делают ? Байкал еще не выпили ?
 показати весь коментар
 
Сила Сибири тоже строится. Ещё и через Монголию проектируют новый газогон. Танчики вот Китайские на танковом биатлоне союзников соревнуются. Чего та Ахахакакаешь?
 показати весь коментар
 
 
Ага. За Байкал ничего не сказал. Вот тут петиция по спасению озера Байкал от китайцев, ее подписали 120 000 чел, а ты ее подписал ? Или то изменники Родины подписались ? Я не ахахахакая, я реву
 показати весь коментар
 
Хотя, китайцу , в омерике какое дело до проблем расьянцев , свои соплеменники дороже
 показати весь коментар
 
Ну почему же. Меня тоже волнуют дополнительные источники экологических проблем Байкала. Это жизнь. Мне петиции никто не приносил, поэтому я не не вошел в число 120000. Вообще то я не Китаец, а Кореец, и то только по отцу. И меня с Украиной много чего хорошего связывает. Я только добра желаю вашим соотечественникам. Но мне не нравится, что Вы со своей цензурой прячете голову в песок. Надо иметь реальное, а не выдуманное представление о действительности.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕ без одобрения и советов Волкера и Тейлора лишнего шага не делает.Не свистите ,денег не будет
 показати весь коментар
 
Тейлору надо иногда менять пластинку...
 показати весь коментар
 
 
У рашки денег, как у дурака махорки.
На 10 Донбассов может хватить. Американцы бредят, заявляя такую чушь.
Сами стремятся сотрудничать с нароссией, в Г7 приглашают, но на словах озвучивает то, что будет приятно слышать нам по их мнению.
 показати весь коментар
 
 
Как-как с такой внешней политикой за счёт Украины конечно
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору