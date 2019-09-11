 Санкції і витрати на утримання військ змушують Кремль думати, як піти з Донбасу, - Тейлор

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Я думаю, є ознаки, що росіяни і, зокрема, Кремль хотіли б піти з Донбасу. Я бачу ознаки того, що економічний тягар, який росіяни відчувають – і йдеться не лише про санкції, але санкції також, бо санкції таки мають реальний вплив на кожного з росіян і на російську економіку – так от, тягар, який платить російський уряд і російський народ, позначається на їхній економіці. Бо їм доводиться платити за свої війська на Донбасі. За підтримку своїх служб на Донбасі і в Криму. І ціна Донбасу та Криму для росіян, на додачу до ціни санкцій, наводить мене на думку, що вони хотіли б забратися з Донбасу", - вважає американський дипломат.
"Отож якщо ми продовжимо санкції і будемо говорити з ними – у якому завгодно форматі... Бо діалог начебто йде добре між президентами Зеленським і Путіним. Якщо цей формат спрацює, то це чудовий формат! Бо ми маємо двох людей, які мають дійти згоди. Про те, щоб росіяни залишили Донбас. І про те, щоб вони, кінець-кінцем, залишили Крим", - додав Тейлор.
хмуйло з прігоженом не вічні, фашиська твоя батьківщина теж
А кто будет платить ущерб ?
Президент Владимир Зеленский пытается заставить обладателей самых тугих кошельков в Украине сброситься на восстановление Донбасса и другие проекты
...
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-kolomoyskiy-ahmetov-i-pinchuk-50028994.html
Нет и профсоюзов и трудовых инспекций. Оч. выгодно.
Новое укр. руководство готово дать воду Крыму, уже дало предварительное согласие на кремлевский вариант статуса Донбасса - формально остается в рамках Украины, мы его содержим, на рос-укр. границе будут стоять не укр.пограничники, а кто-то из ДНР-ЛНР. Особый статус распространяется не только на ДНР-ЛНР, а на весь Донбасс!
(C)
@NashaCanada
🤔
По сранению с ними немцы хорошие.
а что это у тебя за "свинский" флажок ?
Выступай под своим, кремлёвским, вам там до уровня свиней ещё расти и расти.
Что они там курят? У ********* сейчас столько денег, что они 1000 лет будут содержать и даже не заметят. А на санкции им всегда было плевать, как комариный укус эти санкции.
А Украина полностью перешла под личное управление Коломойского:
https://censor.net.ua/news/3147628/zelenskiyi_i_goncharuk_vstretilis_s_kolomoyiskim_foto
Ну и кто с кем воевать будет ? Банкиры с банкирами ?
Він не бідує.
На 10 Донбассов может хватить. Американцы бредят, заявляя такую чушь.
Сами стремятся сотрудничать с нароссией, в Г7 приглашают, но на словах озвучивает то, что будет приятно слышать нам по их мнению.