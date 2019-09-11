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Все про:США (5376) Болтон (68)

 Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен

Виконувати обов'язки радника президента США з нацбезпеки буде Чарльз Каппермен.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.

Від січня цього року він обіймав пост заступника радника з нацбезпеки Джона Болтона. Раніше у вівторок стало відомо про відставку Болтона з цієї посади.

За словами представника американської адміністрації Хогана Гідлі, "Чарльз Каппермен буде виконуючим обов'язки радника президента США з нацбезпеки".

Раніше у вівторок Трамп повідомив про звільнення Болтона. "Я проінформував Джона Болтона минулого вечора, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.

"Я попросив Джона, щоб він подав у відставку, прохання він подав мені цього ранку", - додав президент.

Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас, президент подякував йому за виконану роботу.

Він пообіцяв, що оголосить ім'я нового радника з національної безпеки наступного тижня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147652
 
 
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Большой рыжий клоун в непонятке. Нужно удовлетворить клоуна вову, а тут еще клоун вовочка болтается под ногами, просится на свидание. Сложная задача.
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Хто більше заплатить, той і буде першим.
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Homer‏ @ItechVK 1 час назад

Не оправдал надежд по Мотор Сичи и привлечению зелёного к сотрудничеству против демократов? Зеля сказал, что любит только свою бородатую бабушку и одного ***** из масквы
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У нас уволили Климкина - у них - Болтона - совпадение? ...
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Исполнять обязанности Болтона будет его заместитель Каппермен
...да, во всяком случае всё же они хорошо исполняют обязанности, а если быть точнее то это -

- Большая Благодарность им за это шоу:

Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен - Цензор.НЕТ 8727










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Трамп всё ждёт, что какой-то сотрудник начнёт хвалить пуйло?
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