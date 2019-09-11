 Виконувати обов'язки Болтона буде його заступник Каппермен

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють американські ЗМІ з посиланням на Білий дім.
Від січня цього року він обіймав пост заступника радника з нацбезпеки Джона Болтона. Раніше у вівторок стало відомо про відставку Болтона з цієї посади.
За словами представника американської адміністрації Хогана Гідлі, "Чарльз Каппермен буде виконуючим обов'язки радника президента США з нацбезпеки".
Раніше у вівторок Трамп повідомив про звільнення Болтона. "Я проінформував Джона Болтона минулого вечора, що Білий дім більше не потребує його послуг", - написав Трамп у Twitter.
"Я попросив Джона, щоб він подав у відставку, прохання він подав мені цього ранку", - додав президент.
Трамп зазначив, що був не згоден з багатьма ідеями, висунутими Болтоном. Водночас, президент подякував йому за виконану роботу.
Він пообіцяв, що оголосить ім'я нового радника з національної безпеки наступного тижня.
Не оправдал надежд по Мотор Сичи и привлечению зелёного к сотрудничеству против демократов? Зеля сказал, что любит только свою бородатую бабушку и одного ***** из масквы
...да, во всяком случае всё же они хорошо исполняют обязанности, а если быть точнее то это -
- Большая Благодарность им за это шоу: